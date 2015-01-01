Megabrands kennen keine Saison: Wie Marketing das ganze Jahr wirkt

Der Keynote Speaker und ehem. Marketing Director bei Campari Thomas Daamen zeigt am Beispiel von Aperol, mit welchen Entscheidungen langfristiger Erfolg einhergeht.

Während viele Trends mit dem Wechsel der Jahreszeiten verschwinden, gibt es Phänomene, die bleiben. Der Aperol Spritz ist dafür das perfekte Beispiel: Einst reines Sommergetränk, heute fester Bestandteil der Après-Ski-Kultur. Die orange Welle ist längst auch in die weißen Wintersportgebiete geschwappt. Doch wie kam es zu dieser Entwicklung zur Megabrand? Einst erfolgreicher Marketing Director bei Campari zeigt Thomas Daamen heute als begeisternder Redner am Beispiel genau solcher Marken, mit welcher Entscheidung langfristiger Erfolg einhergeht – ganz unabhängig von Saison oder anderen Veränderungen.

In seiner früheren Position bei einem der führenden Spirituosenunternehmen weltweit hat Thomas Daamen ein zunächst unbekanntes Getränk zur ganzjährigen Ikone gemacht. Denn inzwischen wird der Spritz nicht nur an Sommertagen ausgeschenkt, sondern ist auch im Winter auf Berghütten und Weihnachtsmärkten nicht mehr wegzudenken. Für Daamen ist das kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Entscheidungen, konsequentem Marketing und echter Motivation. Als Redner und Keynote Speaker spricht er über Motivation, Veränderung und die richtigen Entscheidungen und verbindet genau diese Elemente zu einer erfrischenden Erfolgsformel. Dabei vermittelt er in seinen Vorträgen vor allem: Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht durch kurzfristige Kampagnen, sondern durch markante Motivation und eine Haltung, die manchmal hartnäckig sein muss.

Ein Megabrand lebt von Relevanz – im Sommer wie im Winter, unabhängig von äußeren Faktoren. Daamen nutzt das Aperol-Beispiel, um zu zeigen, wie Motivation im Inneren entsteht, wie jede Entscheidung eine Marke stärkt oder schwächt und warum Marketing nur dann wirkt, wenn es Menschen emotional erreicht. Diese Denkweise überträgt er als Redner konsequent in seinen Vorträgen auf Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit im Team und die ganz persönliche Entwicklung. Jede Veränderung ist für Redner Thomas Daamen eine bewusste Weiterentwicklung. Und genauso bewusst ist ihm deshalb auch: Wer sich nicht weiterentwickelt, verliert an Einfluss – egal ob Marke oder Mensch. Genau deshalb brauchen Unternehmen wie Einzelpersonen eine klare Motivation, mutige Entscheidungen und ein Marketing, das nicht auf saisonale Trends reagiert, sondern langfristig wirkt.

Als Redner inspiriert Thomas Daamen sein Publikum dazu, Marken, Unternehmen und sich selbst so aufzustellen, dass Erfolg nicht saisonal ist. Ihm geht es darum dauerhaft Motivation zu entfesseln und nicht nur kurze Impulse zu zünden. Ihm ist es wichtig, dass seine Zuhörer lernen, Entscheidungen zu treffen, die Wirkung haben und Veränderung auslösen. Wenn also jetzt in diesen Tagen nach langen Abfahrten in den Berghütten angestoßen wird, weiß Thomas Daamen: Die Megabrand, die er als Marketing Director einst aufgebaut hat, gehört zwischen Après-Ski-Hits und schneebedeckten Pisten einfach dazu – nicht als kurzer Trend, sondern als Selbstverständlichkeit, die bleibt.

