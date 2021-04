Megawatt schließt Übernahme von australischen Nickel-Kobalt-Scandium-Seltenerdmetall-Projekten ab

Vancouver, British Columbia, Kanada –(14. April 2021) – Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. (CSE:MEGA) (FWB: WR20) (OTC PINK: WALRF) (das Unternehmen oder Megawatt) gibt mit Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 31. März 2021 bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 1260945 B.C. Ltd. (TargetCo) gemäß den Bedingungen der mit 30. März 2021 datierten Aktientauschvereinbarung (die Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen, TargetCo und den Aktionären von TargetCo (die Transaktion) abgeschlossen hat. Damit hat das Unternehmen indirekt eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1 %) an bestimmten Konzessionsgebieten im Northern Territory (NT) und New South Wales (NSW) in Australien (die Konzessionsgebiete) erworben, die unten näher beschrieben werden.

Seltenerdmetalle (NT) – Arctic Fox und Isbjorn

Die beiden in NT liegenden Konzessionsgebiete haben Oberflächenprobenwerte ergeben, die die Basis für die weitere Exploration bilden. Die Konzessionsgebiete liegen in einer Region mit günstiger Bergbauinfrastruktur. Arctic Fox grenzt direkt an das Seltenerdmetallprojekt Nolans Bore, für das die Projektinbetriebnahme für Mitte 2022 vorgesehen ist. Das Konzessionsgebiet Isbjorn grenzt direkt an das fortgeschrittene Seltenerdmetallprojekt Charley Creek.

Nickel-Kobalt-Scandium-HPA (NSW) – Chinook, Kodiak und Caribou

Die drei Nickel-Kobalt-Scandium-HPA-Konzessionsgebiete Chinook, Kodiak und Caribou liegen in Zentral-NSW in einer sehr aussichtsreichen Region. In der Region liegen sowohl Alpha HPAs (ASE: A4N) Nickel-Kobalt-Scandium-HPA-Konzessionsgebiet Collerina als auch Scandium Internationals (TSE: SCY) Lagerstätte Nyngan. Sowohl Collerina als auch Nyngan weisen JORC-konforme Mineralressourcen auf.

Die Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Megawatt 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von TargetCo im Gegenzug für die Ausgabe von 11.400.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) an die Aktionäre von TargetCo zu einem angenommenen Preis von 0,44 CAD pro Vergütungsaktie erworben. Die Vergütungsaktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Außerdem hat das Unternehmen im Zusammenhang mit der Transaktion 75.000 Stammaktien an unabhängige Vermittler (die Vermittler-Aktien) zu einem angenommenen Preis von 0,44 CAD pro Vermittler-Aktie ausgeben. Die Vermittler-Aktien unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 10. August 2021 abläuft.

Die Transaktion ist eine Transaktion zwischen unabhängigen Dritten und zu diesem Zeitpunkt wird keine Änderung des Managements oder Board of Directors von Megawatt in Erwägung gezogen.

Über MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

MegaWatt ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine 60 %ige Beteiligung an einem Unternehmen erworben, das indirekt eine 100-prozentige Beteiligung (vorbehaltlich einer 2 %igen NSR) an zwei aussichtsreichen Silber-Zink-Projekten in Australien hält, nämlich dem Tyr Silver Project und dem Century South Silver-Zinc Project (siehe Pressemitteilung vom 13. August, 2020) und eine 100 %-Beteiligung (vorbehaltlich einer 2 %-NSR) an der Liegenschaft Route 381 Lithium, die aus 40 Mineral-Claims besteht, die sich im James Bay Territory, nördlich von Matagami in der Provinz Quebec, befinden und 2.126 Hektar umfassen (siehe Pressemeldung vom 3. Februar 2021).

Investoren können unter megawattmetals.com mehr über das Unternehmen und das Team erfahren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

David Thornley-Hall

Chief Executive Officer

david@megawattlithium.ca

+1 604.306.7821

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die größtenteils außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Börse und der Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Sie unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen das beste Urteilsvermögen der Unternehmensführung auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

Tracy Mabone

1315 Moody Avenue

V7L 3T5 North Vancouver

Kanada

email : tracy@ascentafinance.com

Pressekontakt:

MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

Tracy Mabone

1315 Moody Avenue

V7L 3T5 North Vancouver

email : tracy@ascentafinance.com

