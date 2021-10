Mehr als 400% Potenzial mit Psychedelika-Aktie Cybin?

Dem Markt für psychedelische Mediamente wird für die nächsten Jahre ein rasantes Wachstum vorhergesagt. Cybin Inc. ist gut positioniert, um davon zu profitieren.

Psychedelika oder auch Halluzinogene sind aktuell in der psychiatrischen Forschung heiß gefragt. Denn während die Substanzen lange Jahre als Hippie-Drogen angesehen und von seriösen Wissenschaftlern nicht beachtet wurden, gibt es nun immer mehr Hinweise aus ernstzunehmenden Studien, dass insbesondere Psilocybin, der Wirkstoff so genannter „Magic Mushrooms“ eine antidepressive Wirkung zu haben scheint.

Die schnell wachsende Akzeptanz dieses Forschungszweiges führt dazu, dass die Nachfrage von Therapeuten und Patienten nach neuen Produkten und Therapien steigt. Zumal einige, neuere Studien darauf hindeuten, dass z.B. schon eine einmalige Psilocybin-Verabreichung eine rasche und deutliche Besserung von Depression und Ängsten zur Folge hatte und insgesamt der Wirkungsgrad der Psychedelika bei geringeren Nebenwirkungen deutlich höhere sein könnte als jener der „traditionellen“ pharmazeutischer Antidepressiva!

Cybin Inc. (NYSE CYBN / WKN A2QJAV), das Unternehmen, das wir heute vorstellen, gehört zu den bereits weiter fortgeschrittenen Gesellschaften der Psychedelika-Branche und ist unserer Ansicht nach hervorragend positioniert, um von diesem rasanten Marktwachstum und der sich ebenfalls positiv entwickelnden, regulativen Gegebenheiten zu profitieren.

Mehr als 400% Potenzial mit Psychedelika-Aktie Cybin?

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cybin Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Cybin Inc. steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Cybin Inc. entlohnt.

