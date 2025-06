Mehr Materialvielfalt, mehr Resilienz: Fernholz erweitert Silokapazitäten in Schkopau um 75 %

Die Fernholz GmbH hat ihre Silokapazitäten in Schkopau um 75 % erweitert und stärkt damit gezielt ihre Versorgungssicherheit und Flexibilität.

In Zeiten anhaltender Unsicherheiten auf den Rohstoffmärkten ist eine verlässliche Versorgung mit Materialien ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die Fernholz GmbH hat daher ihre Silokapazitäten am Produktionsstandort Schkopau signifikant erhöht: Nach Abschluss umfangreicher Bau- und Modernisierungsmaßnahmen wurden die bestehenden Lagerkapazitäten um 75 % erweitert.

Mehr Vielfalt, mehr Volumen, mehr Flexibilität

Mit der Inbetriebnahme der neuen Siloeinheiten ist Fernholz nun in der Lage, eine größere Vielfalt an Materialtypen zu bevorraten – sowohl hinsichtlich der Qualitäten als auch der Mengen. Das Unternehmen stärkt damit nicht nur seine Lieferfähigkeit und Flexibilität, sondern auch seine Widerstandskraft gegenüber Marktschwankungen und externen Störungen.

Strategischer Ausbau für langfristige Partnerschaften

„Diese Investition ist für uns ein strategischer Schritt, um die Versorgungssicherheit für unsere Kunden zu erhöhen und gleichzeitig unsere Prozesse robuster und effizienter zu gestalten“, erklärt Michael Roth, Geschäftsführer der Fernholz GmbH. Die Entscheidung für den Ausbau in Schkopau sei Teil eines klaren Zukunftsplans: „Unsere Kunden profitieren davon direkt – durch verlässliche Lieferungen, auch in schwierigen Zeiten.“

Technologische Innovationen sorgen für präzise Lagersteuerung

Neben der reinen Lagererweiterung wurden auch gezielt technologische Neuerungen umgesetzt. Neue Steuerungssysteme und Softwarelösungen ermöglichen eine präzisere Überwachung des Materialflusses, eine vorausschauende Lagerverwaltung sowie die frühzeitige Erkennung potenzieller Engpässe. „Das Zusammenspiel aus smarter Technik und durchdachter Infrastruktur macht uns agiler und noch reaktionsschneller“, so Roth weiter.

Nach Meinerzhagen ist Schkopau der nächste Meilenstein

Bereits am Stammsitz Meinerzhagen hatte Fernholz in den vergangenen Jahren die Lager- und Logistikkapazitäten erweitert. Die nun erfolgte Maßnahme in Schkopau stellt einen weiteren wichtigen Baustein in der konsequenten Zukunftsausrichtung des Unternehmens dar – mit dem klaren Ziel, Kundenorientierung, Liefersicherheit und Innovationskraft langfristig zu vereinen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W. u. H. Fernholz GmbH & Co. KG. / c/o Meid Meid+Partner GmbH

Herr Dirk Meid

Gewerbegebiet Ihne 2

58540 Meinerzhagen

Deutschland

fon ..: +49 2652 5952591

web ..: https://www.fernholz.biz/

email : presse@fernholz.biz

Die W. u. H. Fernholz GmbH & Co. KG ist ein Produzent für Folien und Kunststoffverpackungen mit Sitz in Meinerzhagen und Schkopau. Das Unternehmen hat zahlreiche Zertifikate, die nachhaltige und innovative Projekte auszeichnen.

Pressekontakt:

Meid Meid+Partner GmbH

Herr Dirk Meid

Gewerbegebiet Ihne 2

58540 Meinerzhagen

fon ..: +49 2652 5952591

email : presse@fernholz.biz

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Canada Nickel gibt erste Ressource für das Nickel-Sulfid-Projekt Mann West bekannt Skymantics präsentiert erste Drone Logistics Operations Suite auf der IAM Madrid – Expodrónica 2025