  • Mehr Transparenz in der Industrie: Das PMG OnMould RFID-Label macht den Unterschied

    Industrie und Logistik benötigen zunehmend automatisierte und zuverlässige Datenerfassung. RFID-Technologie wie das PMG OnMould RFID-Label sorgt für effiziente, transparente und robuste Prozesse.

    BildWachsende Anforderungen an Effizienz und Datenqualität rücken robuste RFID-Lösungen in den Fokus moderner Industrieprozesse Steigende Anforderungen an Transparenz, Effizienz und Rückverfolgbarkeit stellen Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Besonders in Industrie, Logistik und Produktion gewinnt die automatisierte Identifikation von Bauteilen, Ladungsträgern und Produkten immer stärker an Bedeutung. Eine bewährte Lösung rückt dabei verstärkt in den Fokus: das PMG OnMould RFID-Label.

    Die Plöckl Media Group (PMG) bietet mit dem PMG OnMould RFID-Label eine langlebige und zuverlässige Kennzeichnungslösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Im Gegensatz zu klassischen Etiketten ermöglicht RFID-Technologie eine berührungslose Identifikation ohne Sichtkontakt – selbst über größere Distanzen hinweg. Dadurch können Prozesse automatisiert, Fehler reduziert und Durchlaufzeiten deutlich verkürzt werden.

    Ein zentraler Vorteil liegt in der hohen Robustheit der Lösung. Das PMG OnMould RFID-Label ist speziell für industrielle Anwendungen ausgelegt und widersteht extremen Bedingungen wie starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit sowie chemischen Einflüssen. Dadurch bleibt die Kennzeichnung auch in rauen Produktions- und Logistikumgebungen zuverlässig lesbar.

    Besonders relevant wird diese Technologie vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung und der steigenden Anforderungen an Rückverfolgbarkeit. In Branchen wie der Automobilindustrie, Intralogistik oder im Mehrweg-Behältermanagement sind präzise Echtzeitdaten entlang der gesamten Prozesskette entscheidend. Das PMG OnMould RFID-Label ermöglicht hier eine durchgängige Datenerfassung und schafft die Grundlage für transparente und effiziente Abläufe.

    Neben der technischen Leistungsfähigkeit überzeugt die Lösung auch durch ihre Flexibilität: Das PMG OnMould RFID-Label lässt sich individuell auf unterschiedliche Materialien, Anforderungen und Einsatzbereiche anpassen und kann nahtlos in bestehende Systeme integriert werden.

    Vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen an Effizienz und Nachhaltigkeit zeigt sich: Bewährte RFID-Technologien wie das PMG OnMould RFID-Label rücken zunehmend in den Mittelpunkt moderner Industrieprozesse – nicht als Trend, sondern als strategischer Baustein digitaler Wertschöpfungsketten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Plöckl Media Group GmbH
    Herr Roman Plöckl
    Ledererstraße 14
    85276 Pfaffenhofen an der Ilm
    Deutschland

    fon ..: 0844140570
    web ..: https://www.be-pmg.de/
    email : sales@be-pmg.de

    Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren. Von der Idee bis zur automatisierten Applikation bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung an. Mit unseren RFID-Labels, Barcode-Labels, aber auch Spezial-Labels, welche individuell auf ihre Anwendungswünsche angepasst werden, sind wir ihr perfekter Kennzeichnungspartner.

    Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.

    Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label! www.be-pmg.de

    Pressekontakt:

    Plöckl Media Group GmbH
    Frau Lena Reim
    Ledererstraße 14
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    fon ..: 0844140570
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