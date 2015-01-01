PMG RFID FlagTag – Innovation, die verbindet. Zukunftssichere RFID-Technologie für dynamische Märkte

Zuverlässige Datenerfassung wird in digitalen, vernetzten Lieferketten immer wichtiger. Der PMG RFID FlagTag bietet Unternehmen eine innovative Lösung für smarte, automatisierte Prozesse.

Pfaffenhofen an der Ilm, Dezember 2025 – In Zeiten zunehmender Digitalisierung und vernetzter Lieferketten gewinnt zuverlässige Datenerfassung mehr denn je an Bedeutung. Mit dem PMG RFID FlagTag bietet die Plöckl Media Group eine innovative Lösung, die Unternehmen auf ihrem Weg in eine smarte, automatisierte Zukunft unterstützt.

Der PMG RFID FlagTag hat sich bereits als leistungsstarkes RFID-Label für schwierige Oberflächen bewährt – von Metall über Glas bis hin zu flüssigkeitshaltigen Verpackungen. Durch seine fahnenartige Konstruktion, bei der die Antenne vom Untergrund entkoppelt wird, gewährleistet er eine stabile Signalübertragung, wo herkömmliche Labels an ihre Grenzen stoßen.

Jetzt geht die Plöckl Media Group einen Schritt weiter: PMG RFID FlagTag wird zunehmend zum zentralen Baustein moderner Identifikationslösungen – von intelligenten Regalsystemen bis zu hochautomatisierten Logistikprozessen. Dank seiner hohen Lesesicherheit, Temperaturbeständigkeit und Flexibilität schafft er die Grundlage für eine präzise, transparente und zukunftsfähige Datenkommunikation in Echtzeit.

„Mit dem PMG RFID FlagTag zeigen wir, wie RFID-Technologie heute funktionieren muss: zuverlässig, flexibel und zukunftssicher“, erklärt Roman Plöckl, Geschäftsführer der Plöckl Media Group. „Unsere Kunden brauchen Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch langfristig in ihre digitalen Strategien passen. Genau das bietet der PMG RFID FlagTag – eine Verbindung von Innovation und Praxistauglichkeit.“

Neben seiner technischen Stärke überzeugt der PMG RFID FlagTag durch sein dezentes Design und individuelle Gestaltbarkeit, mit codierten Daten oder Branding nach Kundenwunsch. So wird das Label zum intelligenten Bindeglied zwischen Produkt, Verpackung und Systemwelt.

Ob in der Pharmaindustrie, Lebensmittelproduktion oder im Smart Retail – der PMG RFID FlagTag steht für Effizienz, Sicherheit und digitale Zukunftsfähigkeit. Eine Technologie, die heute Maßstäbe setzt – und morgen Standards definiert.

Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren.

Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.

Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label!

