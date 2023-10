Servitex will Wäscherei- und Hotelbranche mit RFID-Technologie revolutionieren

Fliegel Textilservice Nord, Mitglied des Wäschereiverbunds Servitex, setzt bereits auf RFID-Technologie, um Hoteliers einen besseren Service sowie mehr Effizienz im Rahmen der Textilpflege zu bieten.

Die inhabergeführten Wäschereibetriebe konnten bereits vor mehreren Jahren ihre führende Rolle in der Branche im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung einnehmen. Unter der Leitung des Fliegel Textilservice Nord Geschäftsführers David Ruszkiewicz wird die Einführung von RFID-Chips sowohl für Hotelkunden als auch für die Wäscherei selbst erhebliche Vorteile bringen. Mit Hilfe der Implementierung von RFID-Chips strebt der Ingenieur eine effizientere Verwaltung von Textilien und Wäsche für die Betriebe an. Dies bedeutet eine erhebliche Verbesserung in den Abläufen und vor allem einen schnelleren Service für alle Hotelkunden.

David Ruszkiewicz betont die Vorteile dieser Technologie: „Unsere Investition in RFID-Technologie ist ein großer Schritt vorwärts für unser Unternehmen und unsere Hotelkunden. Mit dem Einsatz der RFID-Chips sind wir in der Lage, die gesamte Prozesskette von der Wäscherei bis zum Hotelzimmer effektiver zu gestalten.“

Die Vorteile der RFID-Technologie für Hotelkunden sind vielfältig. Dank der RFID-Chips können Hotels die genaue Anzahl der bereitgestellten Textilien verfolgen. Dies erleichtert die Bestandsverwaltung erheblich: „Unsere Hotelkunden profitieren von einer verbesserten Transparenz und haben somit die Möglichkeit, ihre Bestellungen besser zu planen. Das führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kosteneinsparungen. Nachdem bereits ein Drittel unserer Betriebe seinen Kunden diese innovative Technik bietet, planen wir den Einsatz der RFID-Technologie in den Wäschereibetrieben von Servitex sukzessive weiter auszubauen“, ergänzt Rolf Slickers, Geschäftsführer des Verbunds textiler Dienstleister Servitex.

Aber nicht nur die Hotelkunden profitieren von dieser Technologie. Die Wäscherei von Fliegel Textilservice Nord kann jetzt dank einer RFID-Pistole bei Inventuren erheblich Zeit sparen. Das manuelle Zählen gehört der Vergangenheit an, da die RFID-Technologie eine schnelle, genaue sowie vereinfachte Bestandsaufnahme ermöglicht. Auch kann die genaue Anzahl der Wäschen jedes einzelnes Wäschestückes festgehalten und analysiert werden. Darüber hinaus sinkt durch den RFID-Einsatz das Risiko einer Vertauschung in der Wäscherei. „Dies ist ein Vorteil für beide Seiten. Unsere Mitarbeitenden können sich daher nun auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren, da die zeitaufwändige Bestandsverwaltung automatisiert wurde. Das Gleiche gilt natürlich für die Hotels“, fügt David Ruszkiewicz hinzu.

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

