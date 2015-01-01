  • Mehr Verantwortung im Bauwesen: Berufsbegleitend zum Master in Baurecht und Baumanagement

    Der berufsbegleitende Masterstudiengang Baurecht und Baumanagement der Leuphana Universität Lüneburg vermittelt praxisnahes Know-how in Baurecht, Baumanagement und Führung.

    BildLüneburg. Die Baubranche steht unter Druck: Volatile Materialkosten, veränderte Zinslagen und immer strengere gesetzliche Vorgaben fordern Baubeteiligte auf der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite heraus. Heutzutage ist es mehr denn je wichtig, teure Verzögerungen und rechtliche Stolperfallen proaktiv zu vermeiden beziehungsweise professionell damit umzugehen, wenn sie dann doch anfallen. Führungskräfte benötigen dafür neben klassischen Management-Skills tiefgehendes Fachwissen im Baurecht sowie in der Baubetriebswirtschaft.

    Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet mit dem berufsbegleitenden Master-Studiengang Baurecht und Baumanagement eine gezielte Weiterbildung für Profis aus der Baupraxis an. Das Studienprogramm ist speziell auf Berufstätige zugeschnitten. Die Lehrveranstaltungen finden überwiegend an Wochenenden statt und ermöglichen eine Weiterbildung parallel zum Beruf. Absolventinnen und Absolventen erwerben Kompetenzen, um Bauprojekte ganzheitlich zu führen und komplexe Vertrags- und Nachtragssituationen souverän zu bewältigen. Der neue Jahrgang startet im Oktober 2026, Bewerbungen sind bis zum 31. Juli möglich. Für Interessierte gibt es vorab verschiedene Beratungsmöglichkeiten.

    Den Master-Abschluss können Studierende in vier Semestern mit 60 Credit Points erwerben; ein vertiefendes Studium über zwei weitere Semester (zusätzliche 30 Credit Points) ist ebenfalls möglich. Das Curriculum deckt die kritischen Erfolgsfaktoren moderner Bauprojekte ab: Neben Nachtrags- und Vertragsmanagement, Kalkulation und Bauprojektmanagement stehen auch Architekten-, Ingenieur- und Vergaberecht sowie Konfliktmanagement und Verhandlungsführung im Fokus. Studierende sollen so für die Übernahme von Führungsverantwortung in der Bauwirtschaft im Überschneidungsbereich von Recht, Ökonomie und Technik qualifiziert werden.

    Studieninteressierte können den Studiengang bei Online-Infoveranstaltungen näher kennenlernen. Außerdem steht das Team des Studiengangs für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung (Fon 04131.677-2517 oder 04131.677-2456, masterbaurecht@leuphana.de)

    Alle Informationen zum Studiengang gibt es unter www.leuphana.de/ma-baurecht

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Leuphana Universität Lüneburg, Professional School
    Frau Ricarda Klein
    Universitätsallee 1 1
    21335 Lüneburg
    Deutschland

    fon ..: 041316774045
    web ..: https://www.leuphana.de/professional-school.html
    email : psevents@leuphana.de

    Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet seit 2009 berufsbegleitende Bachelor, Master und Zertifikate unter ihrem Dach an. Die Angebote aus den Clustern Management & Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Governance & Recht sowie Bildung, Gesundheit & Soziales richten sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte aus Deutschland und der ganzen Welt. Die Professional School hat sich seit ihrer Gründung zu einem der wichtigsten akademischen Weiterbildungsanbieter im norddeutschen Raum und einer der größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen Universitäten entwickelt.

    Pressekontakt:

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    Frau Ricarda Klein
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