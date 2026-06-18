Mehr Wege zum Uni-Abschluss: Leuphana öffnet berufsbegleitenden Bachelor BWL für neue Zielgruppen

Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg öffnet ihren praxisnahen, berufsbegleitenden Bachelor BWL gezielt für eine breitere Zielgruppe.

Lüneburg. Ein universitärer Bachelor-Abschluss bildet ein starkes Fundament für den beruflichen Aufstieg: Der Weg dorthin wird an der Leuphana Universität Lüneburg im Bereich BWL jetzt deutlich flexibler. Die Professional School öffnet ihren praxisnahen, berufsbegleitenden Bachelor BWL gezielt für eine breitere Zielgruppe. Ab sofort bietet das Programm maßgeschneiderte Einstiegswege für ganz unterschiedliche Profile: von Abiturient*innen über Quereinsteiger*innen bis zu kaufmännischen Fachkräften. Das BWL-Studium startet jährlich im Oktober, Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Direkter Einstieg nach dem Abitur über das Zertifikatsstudium

Eine zentrale Neuerung ist ein integriertes Zertifikatsstudium. Wer nach dem Abitur oder Fachabitur direkt ins Berufsleben einsteigen und gleichzeitig den Weg zum universitären Abschluss beginnen möchte, kann damit direkt starten. Im ersten Jahr werden alle regulären Bachelor-Module im Rahmen des Zertifikats Grundlagen der BWL absolviert. Parallel dazu sammeln die Studierenden im Unternehmen die für die offizielle Bachelor-Bewerbung erforderliche einjährige Berufserfahrung. Nach zwölf Monaten können Sie sich dann unter vollständiger Anrechnung ihrer bisherigen Leistungen für das dritte Fachsemester des Bachelor-Studiengangs bewerben und ohne Zeitverlust ins reguläre Studium einsteigen.

Flexible Zugangswege für Praktiker*innen und Quereinsteiger*innen

Auch für andere Lebensläufe bietet das Programm Einstiegsmöglichkeiten: Durch die sogenannte 3+3-Regelung steht das Studium erfahrenen Praktiker*innen auch ohne Abitur offen, wenn sie eine dreijährige kaufmännische und eine mindestens dreijährige, relevante Berufserfahrung mitbringen. Auch für Quereinsteiger*innen mit Hochschulreife und nicht-kaufmännischer Ausbildung sowie internationale Bewerber*innen mit Deutschkenntnissen auf C1-Niveau bestehen Zugangsmöglichkeiten.

Studium und Beruf ideal vereinbaren

Das siebensemestrige Studium verbindet aktuelle Wirtschafts- und Management-Theorien direkt mit der täglichen Praxis im Unternehmen. Studierende gewinnen einen ganzheitlichen Überblick über die relevanten betriebswirtschaftlichen Themengebiete sowie benachbarte Disziplinen wie Wirtschaftsrecht, Statistik oder Business Englisch. Projektmodule in den Bereichen KI, Nachhaltigkeit und Entrepreneurship unterstützen beim Wissenstransfer in die Praxis. Zudem spezialisieren sich die Studierenden individuell in einem der Wahlschwerpunkte: Accounting & Finance, Accounting & Taxation, Digitale Transformation, Human Resource Management oder Innovationsmanagement.

Durch die Mischung aus Präsenz- und Online-Live-Sessions können die Studierenden das Programm ideal mit ihrer Berufstätigkeit vereinbaren. Präsenz- und interaktive Lerneinheiten sind so gelegt, dass sie in der Regel nicht mit den Arbeitszeiten kollidieren und die Studierenden produktiv in ihren Unternehmen arbeiten können.

Beratung und Information

Interessierte können jederzeit in einem persönlichen Beratungsgespräch mit den Studiengangskoordinatorinnen Ulrike Kahlfeldt und Maria Rosenau prüfen, ob der berufsbegleitende Bachelor BWL zu ihnen und ihren Zielen passt und ob die Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden (bwl-ps@leuphana.de, Fon 04131.677-1867). Zudem ist die kostenlose Teilnahme an Schnupperterminen möglich. Für Unternehmen werden besondere Kooperationsmodelle angeboten, hierfür stellt der Studiengang gerne Informationen zur Verfügung.

Alle Informationen zum Studiengang finden Sie unter www.leuphana.de/bwl-berufsbegleitend

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Leuphana Universität Lüneburg, Professional School

Frau Ricarda Klein

Universitätsallee 1

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web ..: https://www.leuphana.de/professional-school.html

email : psevents@leuphana.de

Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet seit 2009 berufsbegleitende Bachelor, Master und Zertifikate unter ihrem Dach an. Die Angebote aus den Clustern Management & Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Governance & Recht sowie Bildung, Gesundheit & Soziales richten sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte aus Deutschland und der ganzen Welt. Die Professional School hat sich seit ihrer Gründung zu einem der wichtigsten akademischen Weiterbildungsanbieter im norddeutschen Raum und einer der größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen Universitäten entwickelt.

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