  • StromAuskunft startet das Energy Price Data Lab

    Tägliche Strompreisdaten seit 2017 für mehr als 6.300 Städte und Gemeinden – neue Plattform macht Preisentwicklung, regionale Unterschiede und Wechselpotenziale sichtbar_

    BildMünster, 23. Juni 2026 – StromAuskunft.de, das TÜV-geprüfte Vergleichsportal und von Stiftung Warentest als Spitzenreiter ausgezeichnete kostenlose Wechselservice für Strom und Gas, veröffentlicht das Energy Price Data Lab – eine neue Anlaufstelle für datenbasierte Analysen zu Haushaltsstrompreisen in Deutschland. Das Lab bündelt tagesaktuelle Marktinformationen, regionale Vergleiche und historische Zeitreihen seit 2017. Grundlage sind täglich standardisiert erhobene Strompreise für Neuverträge in mehr als 6.300 deutschen Städten und Gemeinden – ausgewertet bis auf Gemeindeebene, nach einheitlichem Referenzhaushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch.

    _“Strompreise werden häufig nur als bundesweiter Durchschnitt diskutiert. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist aber entscheidend, wie teuer Strom konkret vor Ort ist und welche Alternativen es am Markt gibt. Mit dem Energy Price Data Lab machen wir diese Unterschiede sichtbar und schaffen eine datenbasierte Grundlage für mehr Markttransparenz.“_

    – Dr. Jörg Heidjann, Geschäftsführender Gesellschafter, EnergieAuskunft GmbH

    Was ist das Energy Price Data Lab?

    Das Energy Price Data Lab macht zentrale Strompreisanalysen von StromAuskunft.de öffentlich zugänglich. Es richtet sich an Verbraucherinnen und Verbraucher, Redaktionen, Forschungseinrichtungen und datenjournalistische Projekte. Im Mittelpunkt stehen interaktive Visualisierungen, Zeitreihen und regionale Preisvergleiche – die zeigen, wie sich Haushaltsstrompreise entwickeln, wo regionale Unterschiede auftreten und welche Wechselpotenziale bestehen.

    Initiiert und betrieben wird das Lab von Dr. Jörg Heidjann, Dipl.-Physiker und Geschäftsführender Gesellschafter der EnergieAuskunft GmbH. Die wissenschaftliche Methodik zentraler Module ist publiziert und per DOI dauerhaft referenzierbar.

    Sechs spezialisierte Datenmodule

    * Strompreis heute: tagesaktueller Überblick mit regionalen Unterschieden sowie Veränderungen gegenüber Vormonat und Vorjahr
    * Strompreisentwicklung: historische Zeitreihe seit 2017 für Grundversorgung, marktnahe Tarife, Ökostrom und Wechselersparnisse
    * Strompreis-Atlas: interaktive Deutschlandkarte mit Preisunterschieden auf Ebene von Bundesländern, Landkreisen und Städten – seit über 10 Jahren etabliert und vielfach in renommierten deutschen Medien zitiert
    * Strompreis-Radar: Analyse aktueller Marktbewegungen, regionaler Preisabstände sowie Top- und Flop-Listen
    * Strompreis-Ungleichheit: statistische Auswertung der Preisverteilung in Deutschland: Median, Spannweite und Standardabweichung
    * Regionale Strompreisanalysen: Preisprofile, Wechselersparnisse und Rankings für Städte, Landkreise und Bundesländer

    Überragende Datentiefe: täglich, flächendeckend, seit 2017

    Was das Energy Price Data Lab von anderen Marktbeobachtungen unterscheidet, ist die Granularität der Datenbasis: Seit 2017 erhebt StromAuskunft.de täglich Strompreise für mehr als 6.400 Städte und Gemeinden – automatisiert, methodisch konsistent und nach einheitlichen Kriterien.

    Während andere Marktbeobachtungen auf deutlich kleinere Stichproben oder punktuelle Erhebungen setzen, deckt StromAuskunft.de den deutschen Haushaltsstrommarkt regional sehr breit ab und schafft damit eine belastbare Grundlage für zeitliche und regionale Vergleiche. Das ermöglicht eine sehr präzise Bestimmung und Berechnung der Haushaltsstrompreise in Deutschland.

    Für Medien, Wissenschaft und Datenjournalismus

    Ausgewählte Datensätze, Zeitreihen und Schnittstellen können für journalistische, wissenschaftliche und analytische Projekte auf Anfrage bereitgestellt werden. Mögliche Einsatzfelder: regionale Marktanalysen, Preisrankings, Untersuchungen zur Energiekrise, datenjournalistische Karten und Hintergrundberichte zur deutschen Energiepolitik.

    _“Unser Ziel ist es, Strompreise in Deutschland wirklich transparent zu machen – nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, die heute wechseln möchten, sondern auch für alle, die den Markt langfristig verstehen und analysieren wollen. Das Energy Price Data Lab ist dafür die konsequente nächste Stufe.“_

    – Dr. Jörg Heidjann, Geschäftsführender Gesellschafter, EnergieAuskunft GmbH

    Über StromAuskunft.de

    StromAuskunft.de ist eines der ältesten Energievergleichsportale Deutschlands (seit 1999). Das Portal ist TÜV-geprüft und wurde von Stiftung Warentest (Finanztest 09/2025) als Spitzenreiter und bester kostenloser Wechselservice für Strom und Gas ausgezeichnet. Betreiber ist die EnergieAuskunft GmbH mit Sitz in Münster.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    EnergieAuskunft GmbH
    Herr Jörg Heidjann
    Nottebohmstraße 6
    48145 Münster
    Deutschland

    fon ..: 02511332690
    web ..: https://www.stromauskunft.de/
    email : presse@stromauskunft.de

    StromAuskunft.de – Stromvergleich seit 1999

    StromAuskunft.de ist ein deutsches Verbraucherportal für den Vergleich von Strom- und Gastarifen. Das Portal ist seit 1999 online, TÜV-geprüft und wurde von Stiftung Warentest (Finanztest 09/2025) als Spitzenreiter unter den kostenlosen Wechselservices für Strom und Gas ausgezeichnet. Betreiber ist die EnergieAuskunft GmbH mit Sitz in Münster.

    Pressekontakt:

    EnergieAuskunft GmbH
    Herr Jörg Heidjann
    Nottebohmstraße 6
    48145 Münster

    fon ..: 02511332690
    email : presse@stromauskunft.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Brauner Telecom startet Aktion: M2M Multinetz SIM Data only ohne einmalige Bereitstellung
      Brauner Telecom Aktion im September bietet die M2M Multinetz SIM Data only ohne einmalige Bereitstellung an....

    2. Mit Big Data und KI gegen Verbrechen und Terrorismus: NUROMEDIA startet internationales Projekt PRESERVE
      PRESERVE: Datenschutzfreundliche Big Data Plattform für strafrechtliche Ermittlungen. Unterstützung durch namhafte Partner aus Forschung & Sicherheit. Gesamtfördersumme von 5,39 Mio. EUR. durch die EU...

    3. Recruiting 4.0 – Big Data für KMU: neuer Ratgeber zum Thema Mittelstandsmanagement und Big Data
      Kevin William Der erklärt die Nutzung von Wettbewerbsvorteilen für den deutschen Mittelstand durch zielgerichteten Big Data-Einsatz im Recruiting....

    4. Bohrprogramm startet – Neuer 592% Uran Aktientip nach 856% mit Uranium Energy ($UEC), 1.324% mit Isoenergy ($ISO.V), 2.513% mit NexGen Energy ($NXE) und 8.050% mit Encore Energy ($EU.V) – AC Research
      23.06.21 10:47 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59144/AC-Bohrprogramm_230621.001.png Link zu Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Bohrprogramm_startet_Neuer_592_Uran_Aktientip_2_513_NexGen_Energy_und_8_050_Encore_Energy_EU_V-13308550 Executive Summary 23.06.2021 Bohrprogramm startet – Neuer 592% Uran Aktientip Nach 2.513% mit NexGen Energy ($NXE) und 8.050%...

    5. GlobeX Data startet „Sekur“ offiziell in den USA mit TV-Werbespot auf NTD – Erreicht über 50 Millionen Haushalte landesweit
      15. Juli 2021 – Toronto, Ontario, und New York, NY – GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FRA: GDT) (GlobeX oder das Unternehmen), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteter...

    6. Das xdeck startet nach zwei erfolgreichen Batches in die nächste Runde – das Motto: „Data-enabled Technologies
      Deutschlands erster Accelerator von Gründern unterstützt weitere 9 aufstrebende Startups im Sailors Batch...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.