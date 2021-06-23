StromAuskunft startet das Energy Price Data Lab

Tägliche Strompreisdaten seit 2017 für mehr als 6.300 Städte und Gemeinden – neue Plattform macht Preisentwicklung, regionale Unterschiede und Wechselpotenziale sichtbar_

Münster, 23. Juni 2026 – StromAuskunft.de, das TÜV-geprüfte Vergleichsportal und von Stiftung Warentest als Spitzenreiter ausgezeichnete kostenlose Wechselservice für Strom und Gas, veröffentlicht das Energy Price Data Lab – eine neue Anlaufstelle für datenbasierte Analysen zu Haushaltsstrompreisen in Deutschland. Das Lab bündelt tagesaktuelle Marktinformationen, regionale Vergleiche und historische Zeitreihen seit 2017. Grundlage sind täglich standardisiert erhobene Strompreise für Neuverträge in mehr als 6.300 deutschen Städten und Gemeinden – ausgewertet bis auf Gemeindeebene, nach einheitlichem Referenzhaushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch.

_“Strompreise werden häufig nur als bundesweiter Durchschnitt diskutiert. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist aber entscheidend, wie teuer Strom konkret vor Ort ist und welche Alternativen es am Markt gibt. Mit dem Energy Price Data Lab machen wir diese Unterschiede sichtbar und schaffen eine datenbasierte Grundlage für mehr Markttransparenz.“_

– Dr. Jörg Heidjann, Geschäftsführender Gesellschafter, EnergieAuskunft GmbH

Was ist das Energy Price Data Lab?

Das Energy Price Data Lab macht zentrale Strompreisanalysen von StromAuskunft.de öffentlich zugänglich. Es richtet sich an Verbraucherinnen und Verbraucher, Redaktionen, Forschungseinrichtungen und datenjournalistische Projekte. Im Mittelpunkt stehen interaktive Visualisierungen, Zeitreihen und regionale Preisvergleiche – die zeigen, wie sich Haushaltsstrompreise entwickeln, wo regionale Unterschiede auftreten und welche Wechselpotenziale bestehen.

Initiiert und betrieben wird das Lab von Dr. Jörg Heidjann, Dipl.-Physiker und Geschäftsführender Gesellschafter der EnergieAuskunft GmbH. Die wissenschaftliche Methodik zentraler Module ist publiziert und per DOI dauerhaft referenzierbar.

Sechs spezialisierte Datenmodule

* Strompreis heute: tagesaktueller Überblick mit regionalen Unterschieden sowie Veränderungen gegenüber Vormonat und Vorjahr

* Strompreisentwicklung: historische Zeitreihe seit 2017 für Grundversorgung, marktnahe Tarife, Ökostrom und Wechselersparnisse

* Strompreis-Atlas: interaktive Deutschlandkarte mit Preisunterschieden auf Ebene von Bundesländern, Landkreisen und Städten – seit über 10 Jahren etabliert und vielfach in renommierten deutschen Medien zitiert

* Strompreis-Radar: Analyse aktueller Marktbewegungen, regionaler Preisabstände sowie Top- und Flop-Listen

* Strompreis-Ungleichheit: statistische Auswertung der Preisverteilung in Deutschland: Median, Spannweite und Standardabweichung

* Regionale Strompreisanalysen: Preisprofile, Wechselersparnisse und Rankings für Städte, Landkreise und Bundesländer

Überragende Datentiefe: täglich, flächendeckend, seit 2017

Was das Energy Price Data Lab von anderen Marktbeobachtungen unterscheidet, ist die Granularität der Datenbasis: Seit 2017 erhebt StromAuskunft.de täglich Strompreise für mehr als 6.400 Städte und Gemeinden – automatisiert, methodisch konsistent und nach einheitlichen Kriterien.

Während andere Marktbeobachtungen auf deutlich kleinere Stichproben oder punktuelle Erhebungen setzen, deckt StromAuskunft.de den deutschen Haushaltsstrommarkt regional sehr breit ab und schafft damit eine belastbare Grundlage für zeitliche und regionale Vergleiche. Das ermöglicht eine sehr präzise Bestimmung und Berechnung der Haushaltsstrompreise in Deutschland.

Für Medien, Wissenschaft und Datenjournalismus

Ausgewählte Datensätze, Zeitreihen und Schnittstellen können für journalistische, wissenschaftliche und analytische Projekte auf Anfrage bereitgestellt werden. Mögliche Einsatzfelder: regionale Marktanalysen, Preisrankings, Untersuchungen zur Energiekrise, datenjournalistische Karten und Hintergrundberichte zur deutschen Energiepolitik.

_“Unser Ziel ist es, Strompreise in Deutschland wirklich transparent zu machen – nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, die heute wechseln möchten, sondern auch für alle, die den Markt langfristig verstehen und analysieren wollen. Das Energy Price Data Lab ist dafür die konsequente nächste Stufe.“_

– Dr. Jörg Heidjann, Geschäftsführender Gesellschafter, EnergieAuskunft GmbH

Über StromAuskunft.de

StromAuskunft.de ist eines der ältesten Energievergleichsportale Deutschlands (seit 1999). Das Portal ist TÜV-geprüft und wurde von Stiftung Warentest (Finanztest 09/2025) als Spitzenreiter und bester kostenloser Wechselservice für Strom und Gas ausgezeichnet. Betreiber ist die EnergieAuskunft GmbH mit Sitz in Münster.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EnergieAuskunft GmbH

Herr Jörg Heidjann

Nottebohmstraße 6

48145 Münster

Deutschland

fon ..: 02511332690

web ..: https://www.stromauskunft.de/

email : presse@stromauskunft.de

StromAuskunft.de – Stromvergleich seit 1999

StromAuskunft.de ist ein deutsches Verbraucherportal für den Vergleich von Strom- und Gastarifen. Das Portal ist seit 1999 online, TÜV-geprüft und wurde von Stiftung Warentest (Finanztest 09/2025) als Spitzenreiter unter den kostenlosen Wechselservices für Strom und Gas ausgezeichnet. Betreiber ist die EnergieAuskunft GmbH mit Sitz in Münster.

Pressekontakt:

EnergieAuskunft GmbH

Herr Jörg Heidjann

Nottebohmstraße 6

48145 Münster

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