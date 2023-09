Brauner Telecom startet Aktion: M2M Multinetz SIM Data only ohne einmalige Bereitstellung

Brauner Telecom Aktion im September bietet die M2M Multinetz SIM Data only ohne einmalige Bereitstellung an.

Itzehoe, 06.09.2023 – Brauner Telecom bietet ab sofort die M2M Multinetz SIM Data only ohne einmalige Bereitstellung an. Die Aktion gilt für den gesamten September und richtet sich an Unternehmen, die eine kosteneffiziente und flexible Lösung für ihre Machine-to-Machine-Kommunikation suchen.

Die SIM-Karte ist in europaweit einsetzbar, funktioniert in Deutschland in den Netzen der 3 großen Netzbetreiber und ermöglicht eine optimale Verbindung von Maschine zu Maschine.

Die M2M Multinetz SIM Data only ist für den Einsatz in verschiedenen Branchen geeignet, wie z.B. im Bereich Smart Metering, Telematik, Industrie 4.0 oder auch im Bereich der Medizintechnik. Die SIM-Karte ist flexibel einsetzbar und kann in verschiedenen Geräten genutzt werden.

„Mit unserer Aktion September möchten wir Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre M2M-Kommunikation kosteneffizient und zuverlässig zu gestalten“, sagt Geschäftsführer Jörg Brauner. „Durch den Verzicht auf die einmalige Bereitstellungsgebühr können Unternehmen von einem attraktiven Angebot profitieren.“

Ein besonderer Vorteil der Data only Tarife: Werden mehrere SIM Karten im gleichen Tarif gebucht, bilden diese automatisch einen Pool. Das addierte Datenvolumen wird unternehmensweit betrachtet. Bei 4 SIM im 1 GB Tarif stehen somit 4 GB unternehmensweit zur Verfügung und es ist unerheblich, wie sich das Volumen auf die 4 SIM Karten verteilt.

„Mit dem Poolvolumen bieten wir unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert, der hilft die Kosten gering zu halten“, so Jörg Brauner. „Wir bieten so einen preislichen Vorteil bei schwankenden Datenvolumen der einzelnen SIM Karten.“

Interessierte Unternehmen können sich direkt an Brauner Telecom wenden, um weitere Informationen zu erhalten oder sich über die M2M Multinetz SIM Data only Tarif auf der Webseite https://m2m-multinetz-sim.de informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brauner Telecom

Herr Jörg Brauner

Masurenweg 12

25524 Itzehoe

Deutschland

fon ..: 04821-1490000

fax ..: 04821-1490009

web ..: http://www.brauner-telecom.de

email : jb@brauner-telecom.email

Kurzprofil Brauner Telecom

Als Partner für Telekommunikation & IT hilft Brauner Telecom seinen Kunden aus dem Klein- und Mittelstand leicht, flexible und preiswert professionelle TK & IT Lösungen einzusetzen und sich so Wettbewerbsvorteile zu sichern, auch wenn die Kunden keine Zeit haben oder Niemanden, der sich um die Administration kümmert.

Die Brauner Telecom Kunden erhalten eine anbieterunabhängige und bedarfsgerechte Beratung, die sich an ihren Anforderungen und Bedürfnissen orientiert. Gemeinsam wird nach der optimalen Lösung für den Kunden gesucht. Brauner Telecom arbeitet dazu anbieterunabhängig mit einer Vielzahl für den Klein- und Mittelstand interessanten TK Unternehmen zusammen.

