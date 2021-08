Schneider Electric startet Channel-Aktion: Zehn Prozent Extramarge auf mehr als 500 APC-Produkte

Im Zeitraum von September bis Ende Dezember 2021 erhalten Reseller zehn Prozent Extramarge – und das auf über 500 APC-Produkte

APC by Schneider Electric startet die „Fix & Fertig“-Kampagne und unterstützt damit seine Partner aus der IT-Branche. Auf über 500 Produkte erhalten Reseller bis zum Jahresende 2021 zehn Prozent Extramarge. Dazu zählen komplett ausgestattete 19″-Racks, die neuen Schranksysteme aus der Easy-Rack-Serie, Micro-Datacenter-Lösungen, PDUs und weiteres Zubehör.

Mit der Easy-Rack-Reihe lassen sich 19″-Schranksysteme individuell nach dem jeweiligen Projektbedarf konfigurieren. Die Gehäuse stehen in Höhen von 24 bis 48 HE zur Verfügung und sind mit einer Breite von 600 mm oder 800 mm erhältlich. In der Tiefe stehen Modelle mit 800 bis 1200 mm zur Auswahl. Teil der Aktion sind auch die bewährten Racks aus den APC-NetShelter-Serien SX, CX und SV sowie das EcoStruxure 6U Wandgehäuse für kleine Edge-Umgebungen und Industrie-4.0-Anwendungen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Aktions-Produkten erhalten Reseller in ihrem mySchneider-Partnerbereich.

Teilnahmeberechtigt für die „Fix & Fertig“-Aktion sind alle Reseller mit aktuellem Partnerstatus. Fachhändler und Systemhäuser, die noch kein Partner von Schneider Electric by APC sind, können sich über das Schneider Electric Partnerportal für das mySchneider-IT-Solutions-Partnerprogramm registrieren (ehemals APC-Partnerprogramm). Das erfolgreiche Partnerprogramm wurde speziell für den IT-Channel entwickelt und richtet sich an Value Added Reseller, IT-Systemintegratoren, Managed Services Provider und Rechenzentrumsexperten. Das Programm bietet wichtige Business-Enablement-Tools, Vertriebsunterstützung und Reseller-Trainings, die sich auf Komplettlösungen für physische IT-Infrastruktur konzentrieren, einschließlich des branchenführenden USV-Portfolios von APC sowie Software und Services von Schneider Electric für Serverräume und Rechenzentren.

Weitere Infos zum Partnerprogramm stehen unter https://www.se.com/myschneider zur Verfügung.

