Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020: APC by Schneider Electric ist erneut Vendor-Champion

Canalys zeichnet APC by Schneider Electric für sein Channel Management in den EMEA-Märkten aus

Schneider Electric, führender Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, wurde von dem unabhängigen Channel-Research-Unternehmen Canalys in der neuen „Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020“ mit seiner Marke APC bereits zum zweiten Mal in Folge als „Vendor Champion“ ausgezeichnet.

Die Canalys Leadership Matrix bewertet global die Leistung von IT-Herstellern und setzt so einen Benchmark-Standard im Technologiesektor. Der Report nutzt zusammengetragene Erfahrungen von Partnern und Kunden und vergleicht sie in Bezug auf Rentabilität, Support, Marketing sowie in weiteren Punkten. Behaupten kann sich, wer ein Höchstmaß an Partnerunterstützung und -engagement nachweisen kann und gleichzeitig durch herausragende Supply-Chain-Services, Kommunikation, Account-Management und Partner-Relations glänzt.

„Es ist eine große Ehre für unser Unternehmen, zum zweiten Mal in Folge als „Champion“ in der Canalys Channel Leadership Matrix ausgezeichnet worden zu sein“, betont Rob McKernan, Senior Vice President, Schneider Electric Europe. „Dies ist ein stolzer Moment für unser Channel-Team in einem für die Branche außergewöhnlich herausfordernden Jahr. Die Auszeichnung zeigt, wie wichtig Innovation, Zusammenarbeit und ein partnerorientierter Ansatz sind.“

Ein preisgekröntes Partner-Ökosystem

APC by Schneider Electric gehört zu den sieben Herstellern, die zum zweiten Mal in Folge den Status „Champion“ erhalten haben und sich neben den branchenführenden Alliance-Partnern HPE und Lenovo über diesen Titel freuen dürfen.

Mit einem kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung seines Partner-Ökosystems und die Schaffung kollaborativer, vorintegrierter Edge-Computing-Lösungen unterstützt Schneider Electric seine Partner dabei, Kunden in neuen und aufstrebenden Märkten zu bedienen, die Profitabilität zu steigern und den Kunden durch herstellerunabhängige, datengesteuerte digitale Services einen Mehrwert zu bieten.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Champion in der Canalys Channel Leadership Matrix“, so David Terry, Vice President, IT Channels, Schneider Electric, Europe. „Ich möchte mich bei allen unseren Partnern für ihr kontinuierliches Engagement in der Zusammenarbeit mit uns und ihr Feedback zur Verbesserung unserer Partnererfahrung und ihre fachkundige Unterstützung bedanken, die für die Kunden im Jahr 2020 entscheidend war.“

Der Report zur Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020 steht unter folgender Seite zum Download bereit: https://www.canalys.com/freereport/latest-free-report?id=17214

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Chinesische Provinz Zhejiang eröffnet online Ausstellung über Jahrtausend alte Kultur