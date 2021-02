Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus – Eine (fast) unglaubliche Autobiographie

Helmut Feldmann erzählt in „Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus“ eine wahre Lebensgeschichte, die sich fast wie ein Märchen liest.

Helmut Feldmann wurde 1946 geboren und hat ein bewegtes Leben geführt. Seine Erlebnisse haben ihn dazu bewogen, dieses interessante Buch zu schreiben. Seine Botschaft soll Mahnung und Ermutigung zugleich sein. Er will die Leser mit seinem Schicksal und seinem Lebensweg davor mahnen, sich nicht auf ein falsches Gleis leiten zu lassen, sondern an der nächsten Weiche selbst die richtige Richtung zu bestimmen. Sein anderes Anliegen ist es, die Leser dazu zu ermutigen, ihren Weg zu ändern, wenn es notwendig ist, und alles dafür zu tun, das neue Lebensziel zu erreichen. So kann man vom Saulus zum Paulus werden. Der Autor zeigt anhand seines eigenen Lebens, dass es dazu nie zu spät ist. Er beweist, dass es möglich ist nach Abhängigkeit von Heroin und Alkohol und dem Absturz in die Kriminalität und Inhaftierung neue Kraft und Willensstärke zu finden und ins Leben zurück zu kommen.

Der Autor hat es geschafft. Wie, das schildert Helmut Feldmann in dem Buch „Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus“. Er zeigt, dass man auch als „kleiner“ Mann aus dem Volk Gutes tun, sich sozial engagieren und politisch etwas bewirken kann. Helmut Feldmann hat das unter anderem mit seinem Feldzug gegen die Abschaffung des § 217 StGB erfolgreich unter Beweis gestellt und wurde damit bundesweit bekannt. Nun folgt seine spannende Biografie, die sich fast wie ein Märchen liest. Aber es ist die pure Wahrheit.

„Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus" von Klaus Belz, Helmut Feldmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-6795-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

