menoelle® Gel: Erstes bio-zertifiziertes Vaginalgel jetzt bundesweit bei Rossmann

Mit dem menoelle® Gel ist das erste bio-zertifizierte, hormonfreie und klinisch getestete Vaginalgel ab sofort in allen Rossmann-Filialen erhältlich. 100 ml für 14,95 EUR UVP.

Erstes bio-zertifiziertes Vaginalgel jetzt bundesweit bei Rossmann erhältlich: menoelle® bringt natürliche Intimpflege in die Drogerie

Berlin, Mai 2026 – Vaginale Trockenheit, Reizungen und Juckreiz betreffen Millionen Frauen in Deutschland – nicht nur während der Wechseljahre, sondern in nahezu jeder Lebensphase. Mit dem neuen menoelle® Gel bringt die Berliner Frauengesundheitsmarke menoelle® nun das erste bio-zertifizierte Vaginalgel in die deutsche Drogerie. Das Produkt ist ab sofort bundesweit in allen Rossmann-Filialen sowie online erhältlich.

Das menoelle® Gel ist nach den strengen Standards der renommierten Soil Association (Großbritannien) bio-zertifiziert und zusätzlich durch die Vegetarian Society als vegan ausgezeichnet. Über 95 Prozent der Inhaltsstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Damit setzt menoelle® neue Maßstäbe in einer Produktkategorie, die bislang überwiegend von chemischen Formulierungen geprägt war.

Die klinisch getestete pflanzliche Hydrogel-Formulierung legt sich sanft an die Schleimhaut an und spendet Feuchtigkeit mit Langzeitwirkung von bis zu drei Tagen. Das Gel wurde speziell für die sensible Intimflora entwickelt und lindert vaginale Trockenheit sowie damit verbundene Beschwerden wie Reizungen oder Brennen.

Das Produkt ist frei von Hormonen, Parabenen, Silikonen, Duft- und Farbstoffen, Glycerin sowie Mikroplastik und eignet sich daher besonders für Frauen mit empfindlicher Intimflora – unter anderem während der Wechseljahre, nach der Geburt, in der Stillzeit oder bei stressbedingter Trockenheit.

„Vaginale Trockenheit gehört noch immer zu den größten Tabuthemen der Frauengesundheit – obwohl ein Großteil aller Frauen im Laufe des Lebens davon betroffen ist“, erklärt Patrick Schmick, Geschäftsführer der PhytoLife Pharma GmbH. „Mit menoelle® Gel bringen wir das erste bio-zertifizierte Vaginalgel in die breite Distribution: pflanzlich, hormonfrei, klinisch getestet und zu einem Preis, der Frauen den Zugang zu hochwertiger natürlicher Intimpflege erleichtert.“

Mit der bundesweiten Rossmann-Listung wird hochwertige Bio-Intimpflege erstmals für eine breite Zielgruppe im Drogeriemarkt zugänglich gemacht und aus der reinen Apotheken-Nische geholt. menoelle® setzt damit ein klares Zeichen für moderne Frauengesundheit, Aufklärung und Selbstbestimmung.

menoelle® Gel auf einen Blick

* Inhalt: 100 ml Tube

* UVP: 14,95 Euro

* Erhältlich: bundesweit bei Rossmann und online

* Zertifizierungen: Soil Association (Bio), Vegetarian Society (vegan)

* Klinisch getestet mit Langzeitwirkung bis zu drei Tagen

* Über 95 % Bio-Inhaltsstoffe

* Frei von Hormonen, Parabenen, Silikonen, Duft- und Farbstoffen, Glycerin und Mikroplastik

Über menoelle®

menoelle® ist eine spezialisierte Marke für pflanzliche und hormonfreie Produkte im Bereich Frauengesundheit. Seit 2019 begleitet die Marke Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen mit Fokus auf Wechseljahre und Intimgesundheit. Zum Sortiment gehören unter anderem menoelle® Tabletten mit dem patentierten Pflanzenextrakt EstroG-100®, menoelle® Plus, menoelle® Ovula Med sowie das neue menoelle® Gel.

Über die PhytoLife Pharma GmbH

Die PhytoLife Pharma GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt seit 2017 hochwertige pflanzliche Produkte für die Frauengesundheit. Forschung, Wissenschaft und internationale Kooperationen bilden die Grundlage des Unternehmens.

Weitere Informationen: www.menoelle.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PhytoLife Pharma GmbH

Herr Patrick Schmick

Winsstrasse 59

10405 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 509 32 44 10

web ..: https://www.menoelle.com

email : presse@menoelle.com

Über menoelle®

menoelle® ist eine spezialisierte Marke für pflanzliche und hormonfreie Produkte im Bereich Frauengesundheit. Seit 2019 begleitet die Marke Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen mit Fokus auf Wechseljahre und Intimgesundheit. Zum Sortiment gehören unter anderem menoelle® Tabletten mit dem patentierten Pflanzenextrakt EstroG-100®, menoelle® Plus, menoelle® Ovula Med sowie das neue menoelle® Gel.

Über die PhytoLife Pharma GmbH

Die PhytoLife Pharma GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt seit 2017 hochwertige pflanzliche Produkte für die Frauengesundheit. Forschung, Wissenschaft und internationale Kooperationen bilden die Grundlage des Unternehmens.

Pressekontakt:

PhytoLife Pharma GmbH

Herr Benedikt Burkhardt

Winsstrasse 59

10405 Berlin

fon ..: +49 30 509 32 44 10

email : presse@menoelle.com

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