8,3 % Arbeitslosenquote bei Ü60: Markus Tonn aktiviert 27.000 EUR Hebel zur Rettung von Lebensleistungen

8,3 % Arbeitslosigkeit bei Ü60 – ein systemisches Scheitern? Markus Tonn aktiviert mit der „Sigma-Partner-Strategie“ einen 27.000 EUR Förder-Hebel, der die Lebensleistung erfahrener Experten rettet.

Hamm / Köln 20. Mai 2026 – Während der aktuelle Arbeitsmarktbericht für die Altersgruppe 55+ eine dramatische Eskalation der Arbeitslosigkeit auf bis zu 8,3 % ausweist, beendet IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn das Warten auf die klassische Wiedereinstellung. Mit dem Launch einer spezialisierten Statik-Prüfung für erfahrene Experten wandelt das TONNIKUM® ungenutztes Know-how systematisch in unternehmerische Souveränität um.

„Das Ausscheiden von jährlich 700.000 Menschen der Altersgruppe 55+ in den Nichterwerb ist ein systemisches Scheitern, das wir uns kaufmännisch nicht leisten können“, so Markus Tonn. Statt auf sinkende Einstellungsquoten zu hoffen, setzt Tonn auf die Sigma-Partner-Strategie. Hierbei wird die Expertise langjähriger Fachkräfte rissfrei in kognitiv hochwertige Dienstleistungsmodelle transformiert.

Vom operativen Tun zum beratenden Wirken via AVGS

Der Fokus liegt auf dem Transfer: Weg von der operativen Belastung, hin zur beratenden Exzellenz. Den Einstieg markiert die Nutzung des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins (AVGS). Dieses Instrument der Bundesagentur für Arbeit ermöglicht Gründern eine zu 100 % geförderte Begleitung in der Vorbereitungsphase.

Zentraler Ankerpunkt ist hierbei der Geschäftsideen-Finder für die Generation 55+, der passgenaue Architekturen identifiziert, um aus erfahrenen Profilen unverzichtbare Spezialanbieter zu machen. Auf Basis des AVGS-Coachings wird die Statik des Vorhabens so präzise vorbereitet, dass der anschließende Übergang in die Selbstständigkeit rechtssicher erfolgt.

Der Akquise-Hebel: 50 % bis 80 % BAFA-Zuschuss für Endkunden

Nach dem Start greift bei vielen Geschäftsidee für die Ü55 der BAFA-Hebel. Besonders attraktiv für die neue Riege der Senior-Experten: Sie nutzen dieses Programm direkt als massives Akquise-Instrument. Da ihre Beratungsleistungen bei ihren künftigen Kunden mit 50 % bis 80 % staatlich bezuschusst werden können, wandeln sie sich vom Kostenfaktor zum hocheffizienten Investment. Dieser „Subventions-Turbo“ senkt die Entscheidungshürde bei Unternehmen drastisch und sichert den Experten einen sofortigen Marktzugang als strategische Systemanbieter.

Das Sicherheits-Fundament: Die 2-Jahres-Brücke

Das Ende der Strategie markiert die kaufmännische Absicherung der verbleibenden 12 Jahre Wirkungskraft. Markus Tonn integriert hierbei gezielt die freiwillige Arbeitslosenversicherung in das Gründungskonzept.

„Wir verkaufen Sicherheit durch Architektur statt Hoffnung auf Vermittlung“, betont der Ex-Behörden-Insider. Durch dieses Sicherheitsnetz minimiert sich das Risiko des Übergangs massiv. Für diejenigen, die den Ruhestand planen, verringert sich die gefühlte Distanz zum Renteneintrittsalter effektiv um zwei Jahre. So entsteht ein Fundament, das die wirtschaftliche und persönliche Souveränität erfahrener Experten bis zum Abschluss ihres Berufslebens garantiert.

Über das TONNIKUM®

Das TONNIKUM® mit Sitz in Hamm und über 60 Coaches bundesweit ist die spezialisierte Beratungsinstanz für Experten, die ihre berufliche Wirkungskraft in unternehmerische Souveränität transformieren. Unter der Leitung des IHK-Unternehmerpreisträgers und ehemaligen Behörden-Insiders Markus Tonn entwickelt das Unternehmen rissfreie Architekturen für den Übergang in die Selbstständigkeit. Der Fokus liegt auf der „Sigma-Partner-Strategie“, die AVGS-geförderte Gründungsprozesse, BAFA-refinanzierte Akquise-Modelle und eine kaufmännisch präzise Absicherung vereint. Ziel des TONNIKUM® ist die systematische Rettung von Lebensleistungen und die Sicherung der volkswirtschaftlich unverzichtbaren Expertise der Generation 55+.

Pressekontakt

TONNIKUM® – Existenzgründungsagentur Markus Tonn IHK-Unternehmerpreisträger | Strategischer Architekt für Gründungsmodelle

Postadresse: Lupinenweg 8 – 59065 Hamm

Kontakt: E-Mail: presse@tonnikum.de

Web: existenzgruendungsagentur.de

Web: geschaeftsideen-finder.de

Pressebereich: Für Interviewanfragen, Experten-Statements oder detaillierte Case-Studies zur „Sigma-Partner-Strategie“ stehen wir Ihnen jederzeit kurzfristig zur Verfügung.

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Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

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