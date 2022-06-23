  • Das IBB ist die Nummer 1 für Weiterbildungen in Deutschland

    Das IBB belegt im Business Partner Ranking 2026 der Süddeutschen Zeitung den ersten Platz unter den Weiterbildungsanbietern.

    BildMarktführerschaft durch Qualität, Vernetzung und digitale Lernangebote: Das IBB bietet Bildung für den Arbeitsmarkt von morgen.

    Im Business Partner Ranking 2026 der Süddeutschen Zeitung wurde das IBB als der beste Weiterbildungsanbieter in Deutschland ausgezeichnet. Bei der Untersuchung wurden rund 8000 Unternehmen bundesweit verglichen.

    Die Studie basiert auf einem umfangreichen Social-Media-Monitoring: Es wurden öffentlich zugängliche deutschsprachige Online-Inhalte gesammelt und ausgewertet. Auf Basis von Tonalität und Reichweite setzt sich die Bewertung in fünf gleichgewichteten Dimensionen zusammen: Kundenberatung, Seriosität, Vertrauen, Weiterempfehlung und Wirtschaftlichkeit.

    Die Platzierung bestätigt die Marktführerschaft des IBB und würdigt zudem das umfassende Angebot an geförderter beruflicher Weiterbildung, Umschulungen, AVGS-Coaching und B2B-Seminaren.

    Weiterbildungsgröße mit 40 Jahren Erfahrung

    Seit seiner Gründung 1985 hat sich das IBB zu einer festen Größe der privaten Weiterbildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Dank Viona, der Online-Akademie mit dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an. Mit über 850 zertifizierten Kursmodulen reicht das Angebot von Pflege und Handwerk über IT bis hin zu kaufmännischen und sozialen Berufen.

    Digitale Infrastruktur und Qualitätsstandards

    Das IBB verbindet praktische Kursinhalte mit hohen Qualitätsstandards: Als erstes überregionales Bildungsunternehmen wurde das IBB bereits 1996 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und erfüllt seitdem kontinuierlich die anspruchsvollen Vorgaben der Qualitäts- und Förderlandschaft. Ergänzend zur Präsenzinfrastruktur hat das IBB früh auf digitale Formate gesetzt und mit seiner Online-Akademie ein deutschlandweit etabliertes System virtueller Klassenräume entwickelt, das flexibles, ortsunabhängiges Lernen ermöglicht.

    Die Antwort auf die Zukunftsfragen des Arbeitsmarktes

    Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Künstliche Intelligenz: Die Herausforderungen des deutschen Arbeitsmarkts sind vielschichtig. Arbeitskräfte und Unternehmen setzen daher zunehmend auf zertifizierte Weiterbildungen und Umschulungen und finden im IBB den idealen Partner. Die Auszeichnung im Ranking unterstreicht das Vertrauen von Teilnehmenden und Auftraggebern in die Wirksamkeit und Praxisnähe der IBB-Programme und bestärkt das Institut, seine erfolgreichen Formate, die digitale Lerninfrastruktur und die Partnernetzwerke weiter auszubauen.

    Kostenlose Beratung beim IBB

    Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) unterstützt bei allen Fragen rund um die passende Weiterbildung, Umschulung oder Coaching. Das zeigt sich in der mehrsprachigen Beratung, den passgenauen Kursmodulen und flexiblen Lernformaten. Dabei begleitet das IBB-Interessierte durch den gesamten Prozess: von der ersten Orientierung über die Beantragung der Förderung bis zum erfolgreichen Abschluss. Weitere Informationen sind auf www.ibb.com verfügbar.

    Weitere Informationen zu der Studie: Business Partner Ranking 2026, Süddeutsche Zeitung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IBB Institut für Berufliche Bildung AG
    Frau Isabel Zimmermann
    Bebelstraße 40
    21614 Buxtehude
    Deutschland

    fon ..: 04161 51650
    web ..: https://www.ibb.com/
    email : presse@ibb.com

    Das IBB Institut für Berufliche Bildung wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Bereits 1996 ist das Unternehmen als erstes überregionales Bildungsunternehmen nach DIN ISO 9001 zertifiziert worden. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an Lerninhalten und -Formen: vom klassischen Seminar bis zu Blended-Learning-Konzepten. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.

    Weitere Informationen: www.ibb.com

    Pressekontakt:

    IBB Institut für Berufliche Bildung AG
    Frau Isabel Zimmermann
    Bebelstraße 40
    21614 Buxtehude

    fon ..: 04161 51650
    email : presse@ibb.com


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