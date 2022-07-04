IBB startet mit neuem Partner in die Zukunft – NORD Holding übernimmt Marktführer für berufliche Weiterbildung

Führender deutscher Fond investiert in führenden Bildungsdienstleister: Exzellenz und Innovation für die Arbeitskräfte von morgen.

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) steht für bewährte Qualität, hohe Kundenzufriedenheit und konsequente Innovationskraft. Mit einem breiten Angebot an zertifizierten Weiterbildungen und Umschulungen, ist das IBB ein verlässlicher Begleiter für Teilnehmende und Unternehmen gleichermaßen. Die NORD Holding hat dieses Potenzial erkannt und übernimmt das IBB als künftiger Gesellschafter. Mit diesem starken Rückenwind plant das IBB, seine Marktposition weiter auszubauen und insbesondere die Bandbreite der Partnerschaften zur erhöhen und neue Wachstumsfelder zu erschließen.

„Das IBB hat in vier Jahrzehnten bewiesen, dass berufliche Bildung mit Herz, Verstand und Professionalität funktioniert. Mit der NORD Holding haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt, langfristig denkt und uns die Mittel gibt, um das zu verwirklichen, wofür wir stehen: erstklassige Bildung für alle, die sich beruflich weiterentwickeln wollen. „, sagt Katrin Witte, Vorstandsvorsitzende des IBB.

Die neue Partnerschaft ist ein starkes Signal in Zeiten des Umbruchs. Der deutsche Arbeitsmarkt muss sich wachsenden Herausforderungen stellen: anhaltender Fachkräftemangel, der demografische Wandel und technologische Disruptionen durch Künstliche Intelligenz verändern die Anforderungen an Beschäftigte und Unternehmen. Das IBB begleitet seit Jahrzehnten Menschen und Organisationen in solchen Transformationsprozessen.

Mit der NORD Holding als Partner kann das IBB seine Position als einer der führenden Bildungsdienstleister weiter ausbauen. Ein zentraler Hebel ist das Viona-Netzwerk: Es ermöglicht regionalen Anbietern, zertifizierte Weiterbildungen und Umschulungen schnell und förderfähig anzubieten – und schafft so bundesweit Zugang zu hochwertiger Bildung.

„Wir verfolgen das IBB bereits seit zehn Jahren – ein Marktführer in der Erwachsenenbildung mit klarer Wertebasis, einem exzellenten Team und einem Markt, der strukturell wächst. Gemeinsam mit dem IBB-Management wollen wir das Unternehmen zur führenden Plattform für berufliche Bildung in Deutschland entwickeln. Das ist eine Investition in Menschen, in Zukunftsfähigkeit und in gesellschaftliche Teilhabe“, sagt Philipp von Mitzlaff, Partner bei NORD Holding.

Für das IBB markiert der Eigentümerwechsel den Beginn einer neuen Wachstumsphase – mit dem klaren Ziel, die Marktposition weiter auszubauen, das deutschlandweite Viona-Netzwerk zu stärken und die Servicequalität für Teilnehmende, Kostenträger und Partner kontinuierlich zu verbessern. Für alle Beteiligten bleibt das IBB der verlässliche Begleiter, der es seit Jahrzehnten ist – nur mit noch mehr Möglichkeiten, noch besserer Infrastruktur und noch größerer Reichweite.

Das IBB wurde 1985 von Sigrid Baumann-Tornow in Buxtehude gegründet. In vier Jahrzehnten hat sie das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter öffentlich geförderter Bildung in Deutschland entwickelt.

„Das IBB ist mein Lebenswerk. Mit der NORD Holding und dem starken Management-Team um Katrin Witte bin ich sicher, dass das IBB weiterwachsen und Menschen weiterhin die besten Chancen auf beruflichen Erfolg bieten wird. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben – und freue mich auf das, was noch kommt, sagt Sigrid Baumann-Tornow, Gründerin und jahrzehntelang Geschäftsführerin, Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende des IBB.

Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 20. April 2026, die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Über das IBB

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) wurde 1985 gegründet und ist heute einer der führenden deutschen Anbieter öffentlich geförderter beruflicher Weiterbildung und Umschulung. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio aus Weiterbildung, Umschulung, AVGS-Coaching und B2B-Seminaren an – mit über 850 zertifizierten, größtenteils digitalen Kursmodulen in 20 Fachbereichen. IBB beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Buxtehude bei Hamburg.

Über Viona

Viona ist das Partnernetzwerk des IBB und bietet seit 2007 hochwertige Weiterbildungen, Umschulungen, Kurse und Trainings an. Täglich lernen über 7000 Menschen an einem der über 1000 Standorte der Partner oder online von zu Hause. Die Plattform verbindet Flexibilität, Qualität und persönliche Betreuung und ist damit ein zentraler Erfolgsfaktor des IBB.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ibb.com

Über NORD Holding

Die NORD Holding zählt mit über 50-jähriger Geschichte und einem verwalteten Vermögen von 4,0 Mrd. Euro zu den führenden Private Equity- und Asset Management-Gesellschaften in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt in der Strukturierung von Unternehmensnachfolgen, Expansionsfinanzierung und langfristigen Investments im deutschen Mittelstand.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nordholding.de

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IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Isabel Zimmermann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 51650

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email : presse@ibb.com

Das IBB Institut für Berufliche Bildung wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Bereits 1996 ist das Unternehmen als erstes überregionales Bildungsunternehmen nach DIN ISO 9001 zertifiziert worden. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an Lerninhalten und -Formen: vom klassischen Seminar bis zu Blended-Learning-Konzepten. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.

Weitere Informationen: www.ibb.com

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