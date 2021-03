Menschenversuche – Ein fesselnder Regionalkrimi mit Aktualitätsbezug

Terroristen planen in Michael Lindenbergs „Menschenversuche“ Anschläge mit völlig neu designten Krankheitserregern.

An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf wurde ein Biologieprofessor brutal gefoltert und hingerichtet. Dr. Johannes Schwarz wird von seiner guten alten Bekannten Ariel Brunner gebeten, herauszufinden was dahinter steckt. Widerwillig nimmt er den Auftrag an. Seine Weggefährtin, Hauptkommissarin Phoebe Zoe Walker – genannt Bi -, die ins LKA versetzt wurde, kann ihm diesmal nämlich nicht helfen. Hilfe bekommt er aber von Ashkan Horri, der für die Kriminalpolizei in Düsseldorf arbeitet, und Karim El-Samarany, den Johannes schon als Experten für künstliche Intelligenz kennengelernt hatte. Die ersten Ermittlungen zeigen, dass Terroristen Anschläge mit völlig neu designten Krankheitserregern planen, die weltweite Pandemien auslösen können.

Auf ihrer Suche nach den Terroristen stoßen sie im Verlauf des spannenden Krimis „Menschenversuche“ von Michael Lindenberg auf eine Verschwörung, an die zu denken sich noch niemand getraut hat. Doch diesmal machen Unbekannte Ernst. Es kommt dann jedoch alles noch wesentlich schlimmer, denn hinter den Anschlägen steckt ein perfides „Geschäftsmodell“. Die Leser folgen der Handlung mit Spannung, und aufgrund der aktuellen Weltlage mit der Corona-Krise trifft die Thematik des Romans den Nerv der Zeit.

„Menschenversuche“ von Michael Lindenberg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23642-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

