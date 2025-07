Mentale Stärke durch Frequenzbewusstsein: Warum unter 13 Hertz der Ausweg aus dem Stress liegt

Berlin – Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter chronischem Stress, mentaler Erschöpfung und dem Gefühl, den Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen zu sein.

„Stress ist keine Krankheit – sondern ein Frequenzproblem.“

In ihrem neuen Buch „Die 13-Hertz-Formel„, das am 15. Juli 2025 im Next Level Verlag erscheint, stellt Meineker einen Ansatz vor, der auf neurophysiologischen Grundlagen beruht.

13 Hertz beschreibt eine natürliche Gehirnfrequenz des Menschen. Der zentrale Gedanke: Unterhalb von 13 Hertz aktiviert das Gehirn einen Modus, der Klarheit, Stabilität und kreative Lösungskraft ermöglicht – unabhängig von äußeren Umständen.

Wissenschaftlich fundiert und praktisch anwendbar

Die 13-Hertz-Formel verbindet Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und Quantenphysik mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung in Persönlichkeitsentwicklung und Business-Development.

Das Buch liefert die Grundlagen und den Weg, wie Menschen ihren mentalen Zustand aktiv steuern können – heraus aus dem Stress und hin zu mehr Resilienz, innerer Ruhe und echter Selbstführung.

Es geht um Klarheit, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude.

Meineker versteht diesen Ansatz als Beitrag zu einem notwendigen evolutionären Sprung:

„Wenn wir in Zeiten Künstlicher Intelligenz als Gesellschaft bestehen wollen, brauchen wir als Menschen mentale Selbststeuerung auf einem neuen Niveau.“

Über die Autorin

Amina Meineker ist Diplom-Ökonomin, Gründerin der QantexX Akademie für Frequenzführung und Entwicklerin der 13-Hertz-Formel. Seit über 25 Jahren begleitet sie Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen. Ihre Arbeit steht für eine neue Ära bewusster Selbstführung – wissenschaftlich fundiert, rational spirituell und tiefgreifend transformierend.

Weitere Informationen & Pressekontakt

Redaktionen können das vollständige Pressemanuskript des Buches, weiteres Hintergrundmaterial sowie Fotos anfordern. Für Interviews oder Hintergrundgespräche steht Amina Meineker auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Pressekontakt:

Clemens Mucharski

home@qantexx.com

0172 44 99 760

