Messe-Herbst: Warum Tragetaschen Ihr Branding-Booster sind

Praktisch, sichtbar, unvergesslich, die Tragetasche mit Langzeitwirkung für Ihre Marke

Nach dem Sommer geht’s wieder los: Die Messehallen füllen sich, Unternehmen präsentieren Innovationen, und Besucher strömen durch die Gänge – bereit für neue Kontakte und Ideen. Der Herbst ist die Hochsaison für Messen und damit auch für die Frage: Wie bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Zielgruppe? Neben beeindruckenden Messeständen und knackigen Pitches gibt es Klassiker, die auch im digitalen Zeitalter nicht an Wirkung verloren haben. Einer davon: die gute alte Tragetasche.

Ihre Marke in Bewegung

Eine Tragetasche ist nicht nur praktisch, um Broschüren, Muster oder Give-aways zu transportieren. Sie ist ein mobiles Branding-Tool. Jeder, der Ihre Tasche trägt, wird zum Markenbotschafter – oft noch lange nach der Messe. Der Effekt: Ihre Marke läuft durch die Hallen, vorbei an Wettbewerbern, direkt vor die Augen potenzieller Kunden.

Die folgenden Zahlen sprechen für sich:

o 1.940 Sichtkontakte pro Tasche im Schnitt – jede Tasche ist ein mobiles Werbeplakat. (media.asicentral.com)

o 43 % der Nutzer behalten die Tasche mindestens 2 Jahre. (media.asicentral.com)

o 0,1 Cent pro Impression – eine der günstigsten Werbeformen überhaupt. (media.asicentral.com)

o 26 % der Empfänger sind geschäftsbereiter gegenüber der Marke. (media.asicentral.com)

o Unter den Top 5 der einflussreichsten Werbeartikel bei Frauen & 25-44-Jährigen. (media.asicentral.com)

o 11,4 Mio. Messebesucher in Deutschland 2023 – riesiges Potenzial für „Walking Billboards“. (auma)

Fazit: Wer auf Messen Taschen verteilt, investiert nicht in ein Wegwerf-Gadget, sondern in ein langlebiges Markenvehikel mit hoher Reichweite und messbarem Einfluss auf Kaufbereitschaft.

Fühlbare Werbung, die bleibt

In einer Zeit, in der Online-Marketing dominiert, sehnen sich viele Menschen nach echten, physischen Erlebnissen. Eine hochwertig gestaltete Tragetasche bietet genau das: Haptik, Materialgefühl, Design. Sie wird wahrgenommen, angefasst und benutzt – und schafft eine persönliche Verbindung, die ein Banner-Ad kaum leisten kann.

Material und Wirkung

Ob edles Papier, nachhaltige Baumwolle, robuste Non-Woven-Variante oder recycelter Kunststoff – das Material erzählt eine Geschichte. Wählen Sie es passend zu Ihrer Marke und Ihrer Botschaft. Eine Boutique-Marke wird eher auf hochwertige, elegante Materialien setzen, ein nachhaltiges Start-up auf recycelte Stoffe oder Bio-Baumwolle.

Bleibende Präsenz – auch nach der Messe

Die größte Stärke einer Messe-Tragetasche: Sie lebt weiter. Im Büro, im Alltag, beim Einkaufen. So wird Ihre Markenbotschaft immer wieder sichtbar – oft über Wochen oder Monate hinweg.

Der Messe-Herbst ist die perfekte Gelegenheit, den Klassiker Tragetasche als strategisches Branding-Element neu zu denken. Wer ihn clever einsetzt, verbindet Funktion, Design und Markenbotschaft zu einem wirksamen Marketinginstrument, das die Messehallen weit überdauert.

Bereit, Ihre Marke auf die nächste Messe zu bringen? Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Tragetaschen!

