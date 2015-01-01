  • Messe.TV berichtet von der drinktec 2025 in München

    Die Weltleitmesse drinktec 2025 in München auf Messe.TV – täglich neue Beiträge zu Trends, Technik und Forschung unter anderem mit LANXESS, TUM, Hopsteiner und BMS Maschinenfabrik.

    BildDie drinktec 2025 bringt die internationale Getränke- und Liquid-Food-Industrie nach München. Messe.TV begleitet die Weltleitmesse mit fundierten Video-Beiträgen, Interviews mit Branchenexperten und einem täglichen Überblick über technologische Neuheiten, Rohstoffe, Verfahren und Trends. Alle Beiträge sind ab sofort exklusiv auf www.messe.tv abrufbar.

    Innovation und Technik für die globale Getränkeindustrie

    Die drinktec zeigt die gesamte Wertschöpfungskette – von der Rohstoffverarbeitung über Abfülltechnik und Verpackung bis hin zur digitalen Prozesssteuerung. Messe.TV beleuchtet in seiner Berichterstattung die wichtigsten Entwicklungen: neue Anlagenkonzepte, ressourcenschonende Verfahren, Qualitätssicherung und datenbasierte Produktionsprozesse.

    Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Forschung, Nachhaltigkeit und die Anpassung an neue Marktanforderungen – etwa im Hinblick auf Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft oder sich wandelnde Verbraucherwünsche.

    LANXESS, TUM Lehrstuhl Brau, Hopsteiner, BMS: Fachwissen trifft Praxis

    Messe.TV spricht mit Ausstellern, die auf ihrem Gebiet technologische oder wissenschaftliche Akzente setzen. Unter anderem berichten wir von:

    * LANXESS stellt moderne Wasseraufbereitungssysteme vor – eine zentrale Voraussetzung für konstante Produktqualität und nachhaltige Produktion.
    * Der Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie der TU München gibt Einblicke in aktuelle Forschungsvorhaben – von Rohstoffbewertung bis zur Optimierung sensorischer Eigenschaften.
    * Hopsteiner, einer der weltweit führenden Hopfenverarbeiter, zeigt, wie sich Sortenvielfalt, Extraktion und Qualitätssicherung miteinander verbinden lassen.
    * Die BMS Maschinenfabrik präsentiert modulare, energieeffiziente Anlagen für Abfüllung, Transport und Verpackung – zugeschnitten auf die Anforderungen mittelständischer und großer Hersteller.

    Alle Gespräche stehen unter dem Anspruch, technische Entwicklungen nachvollziehbar zu machen – ohne dabei an fachlicher Tiefe zu verlieren. Alle Beiträge finden Sie hier: https://www.messe.tv/2025/drinktec

    Messe.TV compact: Sichtbarkeit für Innovationsträger

    Mit Messe.TV compact bietet Messe.TV ein redaktionell kuratiertes Format, das gezielt Innovationen, Technologien und Produkte mit hoher Relevanz in Szene setzt. Unternehmen erhalten die Möglichkeit, sich in einem hochwertigen Umfeld zu positionieren – mit klarem Bezug zur Zielgruppe der Fachbesucher und Entscheider.

    Weitere Informationen: www.messe.tv/compact

    Tägliche Beiträge zur drinktec 2025 exklusiv auf Messe.TV

    Die Berichterstattung zur drinktec 2025 startet pünktlich zur Messe und wird laufend aktualisiert. Messe.TV liefert täglich neue Beiträge – fundiert, redaktionell ausgewählt und exklusiv verfügbar auf Messe.TV. Ziel ist es, komplexe Inhalte verständlich darzustellen – und damit Orientierung zu geben in einem dynamischen Marktumfeld.

