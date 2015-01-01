  • meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

    meta4log ist ein europaweit tätiger Logistik-Spezialdienstleister der unter anderem intelligente Warehouse-Konzepte bietet.

    Bildmeta4log gehört zu den profiliertesten Anbietern von Logistik-Dienstleistungen mit mittelständischer Prägung und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Printmedien sowie in vielen anderen Wirtschaftszweigen.

    Fundierte Kenntnisse der gesamten Prozesskette garantieren, dass die Anforderungen der Kunden an Qualität und Wirtschaftlichkeit optimal gelöst werden.

    Die besondere Stärke von meta4log ist die Entwicklung individueller und intelligenter Konzepte aus einer Hand. Im Zentrum steht dabei immer die ganzheitliche Betrachtungsweise der notwendigen Prozessketten und die für einen Logistiker atypische Denkweise, so viele Transporte wie möglich zu vermeiden.

    Flexible und moderne Lager-Kapazitäten für ausreichend Platz um individuelle Bedürfnisse und Ansprüche der Kunden zu erfüllen gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung und sind unverzichtbare Bausteine intelligenter Logistik-Konzepte.

    Ein Beispiel: Während der Versand- und Onlinehandel in den letzten 20 Jahren um 170,1 % wuchs verzeichnete der stationäre Handel im gleichen Zeitraum einen realen Umsatzrückgang von 35,8 %. Daraus resultierten neue Herausforderungen an einen Logistiker.
    meta4log hat sich frühzeitig darauf eingestellt und bietet z.B. auf die spezifischen Kunden-bedürfnisse zugeschnittene Webshop-Konzepte, die für die nahtlose Anbindung an die Lagerlogistik sorgen. Von der Anbindung des Onlineshops bis zur Bestandsführung schafft meta4log ganzheitliche Lösungen, die die Bestellungen schnell, präzise und zuverlässig ins Lager führen.

    Unterstützt wird meta4log dabei durch digitale Warehouse-Management Systeme (WMS) oder automatische Identifizierung (Auto-ID).
    Sie garantieren die verlässliche Planung, Steuerung und Durchführung aller Logistikprozesse-vom Wareneingang über Lagerung, Kommissionierung verschiedenster Warenströme, Be- und Weiterverarbeitung der Produkte, Verpackung und Versand bis hin zur Retourenabwicklung. So bleiben die Lieferströme fehlerfrei, flexibel und skalierbar.

    Darüber hinaus setzt meta4log seit je her auf hochmotivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter. Auf sie ist der Logistiker besonders stolz. Denn sie bilden den harmonischen Dreiklang aus hoher Qualität, Effizienz sowie konsequentes Engagement als zentrale Basis für langfristige Kundenbeziehungen.

    Weitere Informationen findet man auf der Website unter www.meta4log.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    meta4log GmbH
    Frau Sandra Braumann
    Im Teelbruch 106
    45133 Essen
    Deutschland

    fon ..: +4920549393512
    web ..: http://www.meta4log.de
    email : s.braumann@meta4log.de

    meta4log ist ein europaweit tätiger Logistik-Dienstleister mit Standorten in Essen, Ratingen, Kassel und Schabeutz. Zu den Kompetenzen des Unternehmens gehören logistische Dienstleistungen in den Bereichen Printmedien, Transport, Lager, sowie Individual-Logistik für die unterschiedlichsten Branchen.

    Pressekontakt:

    engelconsult
    Herr Hans-Michael Engel
    Am Ruhrstein 15
    45133 Essen

    fon ..: +492014554151
    web ..: http://www.engelconsult.de
    email : michael.engel@engel-consult.de


