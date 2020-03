Schneider Electric bietet intelligente Technologien für das grüne Zuhause

Dank Wiser für einen effizienteren Energieverbrauch sorgen

Ob Photovoltaik, Wasserkraft oder E-Mobility, das Thema Grüne Energie ist derzeit in aller Munde. In diesem Zuge möchten Privatpersonen ebenfalls dazu beitragen, ihren CO2-Fußabdruck möglichst geringzuhalten. Sie wollen nicht nur Energie verbrauchen, sondern auch selbst produzieren, und ihre Häuser insgesamt intelligenter gestalten. Schneider Electric hat für diese Zwecke zahlreiche smarte Technologien im Portfolio und treibt dadurch den Prosumer-Trend nachhaltig voran. Mit Wiser Energy von Schneider Electric sind Verbraucher in der Lage, ihren Stromverbrauch und ihre Heizkosten aktiv zu kontrollieren. Anhand dieser Ergebnisse lassen sich dann ganz gezielte Maßnahmen treffen, die den Energieverbrauch optimieren.

Dabei lässt sich Wiser sehr einfach in die bestehende Infrastruktur integrieren und je nach Bedarf sukzessive um weitere Räume erweitern. Zudem ermöglicht die innovative Lösung jederzeit ein absolut sicheres sowie zuverlässiges Energiemanagement. Darüber hinaus setzt sich Schneider Electric kontinuierlich mit dem wichtigen Zukunftsthema E-Mobility auseinander und hilft Nutzern bei der Realisierung ihres Elektromobilitätsvorhabens. So profitieren Verbraucher von gründlicher Planung, kompetenter Beratung, Unterstützung beim Betrieb, umfassendem Service sowie einem großen Angebot an Ladestationen und anderen notwendigen Komponenten.

Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Videoblog unter: https://www.se.com/de/de/about-us/blog/management-insights/udo-hoffmann/smarte-technologien-fuer-gruenes-zuhause.jsp

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On" gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

