Metalle sind wertvoll

Ohne Metalle funktioniert nichts. Interessant sind sie nicht nur für Anleger, sondern immer wieder auch für Diebe.

Jüngst haben Diebe auf einem Friedhof in Oberbayern Metallteile im Wert von immerhin gut 50.000 Euro gestohlen. Beim Versuch das Altmetall zu verkaufen, flogen die Räuber auf. Unsere moderne Welt wäre ohne Metalle nicht möglich. Die Phasen der Menschheitsentwicklung bezeichnet man daher auch nach den verwendeten Stoffen, Bronzezeit, Eisenzeit oder Steinzeit. Der Einsatz reiner Metalle findet kaum statt. Aber Kupfer, Aluminium oder auch Gold werden oft für elektrische Leitungen genutzt, also auch oft in ihrer reinen Form. Eines der ersten Metalle, die unsere Vorfahren kannten und nutzen, ist das Kupfer. Funde, die mehr als 10.000 Jahre alt sind, erzählen die Geschichte des Kupfers. Es diente zur Produktion von Werkzeugen, als Schmuck, für Waffen und später wurden Wasserleitungen aus Kupfer hergestellt.

Heute ist das rötliche Metall aus modernen Technologien nicht mehr wegzudenken. Kupfer ist stark leitfähig, es ist ein wichtiges Spurenelement in der Medizin, wird in der Baubranche und in der Automobilindustrie eingesetzt und es gilt als Metall der Energiewende. Mit einer steigenden Nachfrage aus China wird, besonders nach der Öffnung nach der Pandemie, gerechnet. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass sich die Kupfernachfrage im März oder Anfang des zweiten Quartals erholt. Die Photovoltaik-Technologie benötigt übrigens 17 Rohstoffe, die Turbinen für die Windenergie brauchen 13 Rohstoffe. Kupfer ist aber immer dabei als wichtiger Bestandteil. Investoren, die auf eine weltweite Kupfernachfrage setzen, die das Angebot übersteigen könnte, sollten sich mit Unternehmen wie Aurania Resources oder GoldMining vertraut machen.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – (Gold und Kupfer) ist in Südamerika aktiv und konzentriert sich dabei besonders auf das spannende The Lost Cities Projekt im Andengebirge. Es liegt im Jurassic Metallogenic Belt.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – kümmert sich um die Erschließung von Gold- und Gold-Kupferliegenschaften in Nord- und Südamerika (Kanada, USA, Brasilien, Peru, Kolumbien). Die Goldressourcen belaufen sich auf rund 26 Millionen Unzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -)

