Metasphere Labs Inc. schließt die Entwicklung des auf Blockchain-basierenden Carbon Credit-Registers von Pure Sky ab

Vancouver, British Columbia – 20. September 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. (Metasphere oder das Unternehmen) (CSE: LABZ) (OTC: LABZF) (FWB: H1N), ein führender Anbieter von Metaverse- und Web3-Strategien, freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Entwicklung des auf Blockchain-basierenden Carbon Credit-Registers von Pure Sky Registry LLC (Pure Sky) bekannt zu geben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Nutzung der Blockchain-Technologie zur Verbesserung von Transparenz, Effizienz und Sicherheit beim Management von Carbon Credit (CO2-Gutschriften).

Während sich die meisten ReFi-Projekte (Regenerative Finance) auf die Tokenisierung älterer CO2-Gutschriften konzentrieren, basiert die Lösung von Pure Sky direkt auf der Blockchain und folgt der ISO 14000-Standards für CO2-Emissionsausgleich. Dieser vollständig integrierte Ansatz bietet ein nahtloses und robustes System für die Zukunft der ökologischen Nachhaltigkeit. Die Lösung umfasst wichtige Funktionen, wie beispielsweise das On-Chain-Wählen für DAO-Mitglieder (Dezentralized Autonomous Organization), was eine transparente Governance und Entscheidungsfindung zwischen den Beteiligten ermöglicht.

Metasphere war damit beauftragt worden, einige der Schlüsselkomponenten der Pure Sky-Plattform zu entwickeln und nutzte dabei sein umfassendes Know-how im Bereich Web3-Lösungen. Diese Komponenten gewährleisten eine nahtlose Funktionalität und bieten gleichzeitig eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Verfolgung und Verifizierung von CO2-Gutschriften erheblich verbessert. Das Projekt steht im Einklang mit der Mission von Metasphere, Web3-Technologien einzusetzen, um die soziale Koordinierung bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel zu verbessern.

Natasha Ingram, CEO von Metasphere Labs Inc., brachte ihre Begeisterung für den Abschluss des Projekts zum Ausdruck und sagte:

Wir freuen uns, diese Lösung für Pure Sky bereitzustellen, die neue Standards für das CO2-Kreditmanagement setzt. Wir bei Metasphere glauben an das transformative Potenzial von Web3 zur Förderung eines positiven globalen Wandels, insbesondere bei der Bekämpfung des Klimawandels. Indem wir bei der Entwicklung einer Blockchain-basierten Lösung mitgeholfen haben, waren wir nicht nur innovativ, sondern legen auch die Grundlage für eine nachhaltigere Zukunft.

Marty Seymour, Managing Director von Pure Sky, fügte hinzu:

Als Softwareentwicklungsunternehmen mit Web3-Expertise hat Metasphere es uns ermöglicht, eine Plattform zu entwickeln, die über die Tokenisierung älterer Systeme hinausgeht. Durch die Integration der Blockchain-Technologie von Grund auf und die Einhaltung der ISO 14000-Normen schaffen wir eine transparentere, sicherere und effizientere Methode zur Verfolgung und Verwaltung von CO2-Gutschriften. Dies könnte die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Emissionen nachverfolgen, revolutionieren und globale Nachhaltigkeitsbemühungen unterstützen.

Die erfolgreiche Bereitstellung der Pure Sky-Plattform unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, Web3-Technologien für die Umwelt zu nutzen. Diese Plattform wird Unternehmen und Branchen weltweit ein fortschrittliches Tool zur Verwaltung von CO2-Gutschriften bereitstellen, während sie die globalen Standards für den CO2-Ausgleich einhalten. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung, Metasphere zu beauftragen.

Über Metasphere Labs Inc.

Metasphere Labs Inc. ist ein führender Entwickler von Web3- und Metaverse-Strategien. Das Unternehmen hat sich auf die Integration von Blockchain-Technologie in reale Anwendungen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Auswirkung liegt. Metasphere ist stark daran interessiert, dezentrale Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit einzusetzen.

Über Pure Sky Registry LLC

Pure Sky ist ein Web3-Register für CO2-Gutschriften, das die Nachverfolgung, Verwaltung und den Handel von CO2-Gutschriften revolutioniert. Pure Sky basiert nativ auf der Blockchain-Technologie und ist an den ISO 14000-Standards für CO2-Emissionsausgleich ausgerichtet und bietet Unternehmen eine sichere, transparente und effiziente Plattform zur Verwaltung von CO2-Krediten und zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Metasphere Labs Inc.

Natasha Ingram, CEO

Tel: 604-687-2038

info@metasphere.earth

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Entwicklung der Emissionszertifikatprotokoll-Initiative, andere offene Metaverse-Projekte und die Entwicklung von Virtual World-Projekten.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf die sich diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf den NFT-, Metaverse- und Blockchain-Märkten zu konkurrieren, dass ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens zur Verfügung stehen, dass günstige Marktbedingungen herrschen und dass seine Produkte vom Markt angenommen werden.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind; darunter: das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT-, Metaverse- und Blockchain-Angeboten; die Kosten für die Entwicklung und Gestaltung von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen zu gewinnen und zu halten, um die digitalen Angebote des Unternehmens zu entwickeln; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem Markt für die Entwicklung von NFTs, Metaversen und Online-Spielen, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Inhaltserstellungs- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern könnten; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

