Metzgerei Gränitz begeistert mit exklusiven kulinarischen Events

Genuss erleben: Die Event-Highlights der Metzgerei Gränitz

Chemnitz, Februar 2025 – Die Metzgerei Gränitz ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für ihre exzellente Fleischqualität und traditionsreiche Handwerkskunst bekannt. Doch nicht nur der Verkauf erstklassiger Produkte steht im Mittelpunkt – mit einer Vielzahl kulinarischer Events begeistert das Familienunternehmen Genießer und Fleischliebhaber gleichermaßen. Ob Steak-Tasting, Grillkurs oder ein exklusiver Zerlegeworkshop – hier kann man Fleisch in seiner reinsten Form erleben und mehr über dessen Herkunft, Zubereitung und Veredelung erfahren.

Erleben Sie besondere Genussmomente

In den kommenden Monaten erwarten Sie unter anderem:

14.02.2025 – Steak meets Gin: Die perfekte Kombination aus exquisiten Steaks und erlesenen Gin-Sorten.

07.03.2025 – Kochkurs „Rindfleisch für Genießer“: Erlernen Sie, wie Sie köstliche Gerichte aus bestem Rindfleisch zubereiten.

25.04.2025 – Steak-Tasting am Hainer See: Ein kulinarisches Highlight mit Blick auf den See.

Und hier geht’s zum Veranstaltungskalender

Neben diesen Veranstaltungen bietet die Metzgerei Gränitz regelmäßig Workshops und Verkostungen für alle, die mehr über die Fleischverarbeitung erfahren oder ihre Grillkünste perfektionieren möchten. Gerade die Zerlegeworkshops erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie tiefere Einblicke in das traditionelle Handwerk der Fleischveredelung bieten.

Auch Grillfans kommen auf ihre Kosten: Von Grundlagenkursen für Kugel- und Gasgrill bis hin zu intensiven BBQ-Workshops mit den besten Cuts aus regionaler Zucht – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Kombination aus fundiertem Wissen und exquisiten Verkostungen macht jedes Event zu einem echten Erlebnis.

Jetzt buchen und Teil des Genusserlebnisses werden!

Die Veranstaltungen der Metzgerei Gränitz sind erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. Eine vollständige Übersicht aller Events sowie Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website: www.metzgerei-graenitz.de/Events.

Metzgerei Gränitz – 125 Jahre Leidenschaft für gutes Fleisch!

