    Latex Reparatur & Pflege mit Vivishine-Produkten | Meurers Service

    BildWer hochwertige Latex-Kleidung besitzt, weiß: Funktion, Optik und Langlebigkeit hängen von fachgerechter Reparatur und Pflege ab. Der Meurers Latex Reparatur Service kombiniert ab sofort professionelle Instandsetzung, spezialisierten Waschservice und exklusive Pflegeprodukte von Vivishine – offiziell vertrieben im eigenen Onlineshop. Als offizieller Partner von Vivishine und Marquis Magazine bietet der Service Kund*innen höchste Qualität, die deutschlandweit ihresgleichen sucht.

    Neben der fachgerechten Reparatur von Rissen, Löchern, Nähte und Reißverschlüssen sorgt der Waschservice dafür, dass Latex-Kleidung gründlich gereinigt und materialschonend gepflegt wird. Ergänzend können Kund*innen im Shop hochwertige Vivishine-Produkte erwerben, darunter Viviwash, Viviclean, Vivishine Spray und Vividress, die für Glanz, Elastizität und optimalen Materialschutz sorgen.

    Leistungen im Überblick

    Reparatur von Standard- und chloriertem Latex

    Austausch von Reißverschlüssen, Verstärkung von Nähten

    Professionelle Reinigung und Pflege durch den Waschservice

    Hochwertige Vivishine-Pflegeprodukte im Onlineshop

    Diskreter deutschlandweiter Versand und persönliche Beratung

    Warum Kund*innen Meurers wählen

    Komplettservice für Reparatur, Pflege und Materialerhalt

    Offizieller Vivishine-Partner – garantiert hochwertige Produkte

    Expertise bei anspruchsvollen Materialien und chloriertem Latex

    Mehrwert durch Werterhalt und verlängerte Lebensdauer

    Über Meurers Latex Reparatur Service

    Mit Sitz in Kettig bei Andernach ist Meurers Latex Reparatur Service ein führender Fachbetrieb für Latex-Reparaturen, Pflege und Aufarbeitung. Als offizieller Partner von Vivishine und Marquis Magazine bietet das Unternehmen professionelle, diskrete und deutschlandweit verfügbare Dienstleistungen.

    Weitere Informationen: www.meurers-latex-reparatur-service.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Meurers Latex Reparatur Service
    Herr Andy Meurer
    Holzstraße 26
    56220 Kettig
    Deutschland

    fon ..: 01608178454
    web ..: https://meurers-latex-reparatur-service.de
    email : info@meurers-latex-reparatur-service.de

    Professionelle Reparatur von Latex und chloriertem Latex. Fachbetrieb für langlebige Instandsetzung, Pflege und diskrete Abwicklung deutschlandweit.

