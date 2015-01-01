-
Wer hochwertige Latex-Kleidung besitzt, weiß: Funktion, Optik und Langlebigkeit hängen von fachgerechter Reparatur und Pflege ab. Der Meurers Latex Reparatur Service kombiniert ab sofort professionelle Instandsetzung, spezialisierten Waschservice und exklusive Pflegeprodukte von Vivishine – offiziell vertrieben im eigenen Onlineshop. Als offizieller Partner von Vivishine und Marquis Magazine bietet der Service Kund*innen höchste Qualität, die deutschlandweit ihresgleichen sucht.
Neben der fachgerechten Reparatur von Rissen, Löchern, Nähte und Reißverschlüssen sorgt der Waschservice dafür, dass Latex-Kleidung gründlich gereinigt und materialschonend gepflegt wird. Ergänzend können Kund*innen im Shop hochwertige Vivishine-Produkte erwerben, darunter Viviwash, Viviclean, Vivishine Spray und Vividress, die für Glanz, Elastizität und optimalen Materialschutz sorgen.
Leistungen im Überblick
Reparatur von Standard- und chloriertem Latex
Austausch von Reißverschlüssen, Verstärkung von Nähten
Professionelle Reinigung und Pflege durch den Waschservice
Hochwertige Vivishine-Pflegeprodukte im Onlineshop
Diskreter deutschlandweiter Versand und persönliche Beratung
Warum Kund*innen Meurers wählen
Komplettservice für Reparatur, Pflege und Materialerhalt
Offizieller Vivishine-Partner – garantiert hochwertige Produkte
Expertise bei anspruchsvollen Materialien und chloriertem Latex
Mehrwert durch Werterhalt und verlängerte Lebensdauer
Über Meurers Latex Reparatur Service
Mit Sitz in Kettig bei Andernach ist Meurers Latex Reparatur Service ein führender Fachbetrieb für Latex-Reparaturen, Pflege und Aufarbeitung. Als offizieller Partner von Vivishine und Marquis Magazine bietet das Unternehmen professionelle, diskrete und deutschlandweit verfügbare Dienstleistungen.
Weitere Informationen: www.meurers-latex-reparatur-service.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Meurers Latex Reparatur Service
Herr Andy Meurer
Holzstraße 26
56220 Kettig
Deutschland
fon ..: 01608178454
web ..: https://meurers-latex-reparatur-service.de
email : info@meurers-latex-reparatur-service.de
Pressekontakt:
Meurers Latex Reparatur Service
Herr Andy Meurer
Holzstraße 26
56220 Kettig
fon ..: 01608178454
email : info@meurers-latex-reparatur-service.de
Meurers Latex Service: Reparatur, professionelle Pflege und Vivishine-Produkte
