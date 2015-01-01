Meurers Latex Service: Reparatur, professionelle Pflege und Vivishine-Produkte

Wer hochwertige Latex-Kleidung besitzt, weiß: Funktion, Optik und Langlebigkeit hängen von fachgerechter Reparatur und Pflege ab. Der Meurers Latex Reparatur Service kombiniert ab sofort professionelle Instandsetzung, spezialisierten Waschservice und exklusive Pflegeprodukte von Vivishine – offiziell vertrieben im eigenen Onlineshop. Als offizieller Partner von Vivishine und Marquis Magazine bietet der Service Kund*innen höchste Qualität, die deutschlandweit ihresgleichen sucht.

Neben der fachgerechten Reparatur von Rissen, Löchern, Nähte und Reißverschlüssen sorgt der Waschservice dafür, dass Latex-Kleidung gründlich gereinigt und materialschonend gepflegt wird. Ergänzend können Kund*innen im Shop hochwertige Vivishine-Produkte erwerben, darunter Viviwash, Viviclean, Vivishine Spray und Vividress, die für Glanz, Elastizität und optimalen Materialschutz sorgen.

Leistungen im Überblick

Reparatur von Standard- und chloriertem Latex

Austausch von Reißverschlüssen, Verstärkung von Nähten

Professionelle Reinigung und Pflege durch den Waschservice

Hochwertige Vivishine-Pflegeprodukte im Onlineshop

Diskreter deutschlandweiter Versand und persönliche Beratung

Warum Kund*innen Meurers wählen

Komplettservice für Reparatur, Pflege und Materialerhalt

Offizieller Vivishine-Partner – garantiert hochwertige Produkte

Expertise bei anspruchsvollen Materialien und chloriertem Latex

Mehrwert durch Werterhalt und verlängerte Lebensdauer

Über Meurers Latex Reparatur Service

Mit Sitz in Kettig bei Andernach ist Meurers Latex Reparatur Service ein führender Fachbetrieb für Latex-Reparaturen, Pflege und Aufarbeitung. Als offizieller Partner von Vivishine und Marquis Magazine bietet das Unternehmen professionelle, diskrete und deutschlandweit verfügbare Dienstleistungen.

Weitere Informationen: www.meurers-latex-reparatur-service.de

Pressekontakt:

Meurers Latex Reparatur Service

Herr Andy Meurer

Holzstraße 26

56220 Kettig

fon ..: 01608178454

email : info@meurers-latex-reparatur-service.de

