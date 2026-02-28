MEWA startet im kommenden April die erste Saudi Water Week, um die Zukunft des Wassersektors regional und global zu gestalten

MEWA startet im kommenden April die erste Saudi Water Week

RIAD, SA / ACCESS Newswire / 28. Februar 2026 / Das Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft wird in der zweiten Aprilwoche die erste Saudi Water Week eröffnen. Dieses führende nationale und internationale Forum wird politische Entscheidungsträger, Fachleute, Forscher, Unternehmen aus dem privaten Sektor und relevante Organisationen aus dem Wassersektor sowohl aus Saudi-Arabien als auch aus dem Ausland zusammenbringen. Diese Initiative unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Ministeriums zur Stärkung der Wassersicherheit, zur Festigung einer nachhaltigen Governance der Wasserressourcen sowie zur Förderung von Forschung und Innovation in diesem strategisch wichtigen Sektor.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83200/MEWA_020326_DEPRcom.001.jpeg

Das Ministerium erklärte, dass die Saudi Water Week mehrere Fachveranstaltungen umfassen wird, darunter das Arab Water Forum und das zweite Stakeholder-Treffen für das World Water Forum 2027 sowie detaillierte Präsentationen der Erfolge des Wassersektors im Königreich und anderer nationaler Sektoren.

Die Organisation der Saudi Water Week ist eine Fortsetzung der führenden Rolle des Königreichs bei der Entwicklung des Wassersystems auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene. Sie zielt darauf ab, den Erfahrungsaustausch zu verbessern, gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren, praktische Lösungen und moderne Technologien zu prüfen und Partnerschaften und hochwertige Investitionen im Wassersektor im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 des Königreichs zu unterstützen.

Es wird erwartet, dass die Saudi Water Week aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und der wichtigen Fragen, die sie hinsichtlich der Zukunft des Wassers, seiner Nachhaltigkeit und seiner Rolle bei der Unterstützung einer umfassenden Entwicklung und Lebensqualität aufwirft, auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene große Aufmerksamkeit in den Medien finden wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass das World Water Forum 2027, das in Riad stattfinden soll, die weltweit größte Veranstaltung zum Thema Wasser ist, an der zahlreiche Länder, internationale Organisationen und Experten teilnehmen. Das zweite Stakeholder-Treffen des World Water Forum, das im Rahmen der Saudi Water Week stattfindet, gilt als einer der wichtigsten Meilensteine in der Vorbereitung dieser globalen Veranstaltung und spiegelt die führende Position des Königreichs und seine einflussreiche Rolle bei den internationalen Bemühungen zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich Wasser und zur Verbesserung der globalen Zusammenarbeit in diesem Bereich wider.

Zur Anmeldung:

swweek.mewa.gov.sa

Kontaktinformationen:

Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft (MEWA)

info@mewa.gov.sa

0112038888

QUELLE: Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neural-Beteiligung Hanf.com berichtet starke Geschäftszahlen 2025 – Umsatzwachstum von 58 % und positives normalisiertes Betriebsergebnis KI-gestütztes Protokoll für die Eigentümerversammlung: Wie Hausverwaltungen den Aufwand um 60 % senken