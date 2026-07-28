Miata Metals gibt strategisches Investment von La Mancha in Höhe von 19,9 % sowie eine Bought-Deal-Finanzierung mit einem Gesamterlös von 20 Mio. CAD bekannt

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

VANCOUVER, British Columbia, 28. Juli 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSXV: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass der La Mancha Resource Fund SCSp, ein von La Mancha Resource Capital LLP beratener Fonds, über seine Tochtergesellschaft (La Mancha) zugestimmt hat, ein strategisches Investment in Miata mittels einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 30.875.245 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 0,41 CAD pro Aktie zu tätigen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt rund 12.658.851 CAD einbringt (das strategische Investment).

Gleichzeitig hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit ATB Cormark Capital Markets und SCP Resource Finance LP im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die Konsortialbanken) geschlossen, wonach sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, auf der Grundlage eines Bought Deal 18.293.000 Aktien (die angebotenen Aktien) zu einem Preis von 0,41 CAD pro angebotene Aktie zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 7.500.130 CAD entspricht (das Bought-Deal-Angebot). Das Unternehmen hat den Konsortialbanken zudem eine Option (die Mehrzuteilungsoption) eingeräumt, bis zu weiteren 15 % der angebotenen Aktien zu denselben Bedingungen wie beim Bought-Deal-Angebot zu erwerben, die jederzeit ganz oder teilweise bis 30 Tage nach Abschluss des Bought-Deal-Angebots ausgeübt werden kann, um den Markt zu stabilisieren und etwaige Mehrzuteilungen abzudecken.

Der Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen aus dem Bought-Deal-Angebot und dem strategischen Investment wird voraussichtlich etwa 20.158.981 CAD betragen.

La Mancha hält derzeit keine Aktien. Nach Abschluss des strategischen Investments und des Bought-Deal-Angebots, einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption (sofern ausgeübt), wird La Mancha voraussichtlich etwa 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis halten. Sollten die Konsortialbanken die Mehrzuteilungsoption ausüben, erhöht sich der Bruttoerlös aus dem strategischen Investment entsprechend, sodass La Mancha weiterhin rund 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien auf nicht verwässerter Basis halten wird.

Im Zusammenhang mit dem strategischen Investment beabsichtigen Miata und La Mancha, eine Vereinbarung über Investorenrechte (die Vereinbarung über Investorenrechte) abzuschließen, die La Mancha bestimmte übliche Investorenrechte einräumt, sofern La Mancha einen Anteil von mindestens 10 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien behält. Die Vereinbarung über Investorenrechte gewährt La Mancha bestimmte Rechte, darunter das Recht:

· einen Direktor in den Board of Directors von Miata (der Board of Directors) zu benennen;

· die Ernennung eines zweiten Direktors vorzuschlagen, sofern der Board of Directors aus sieben oder mehr Direktoren besteht, vorbehaltlich einer Mindestbeteiligungsschwelle von 20 % und der Zustimmung des Board of Directors;

· sich an künftigen Eigenkapitalfinanzierungen und anderen Wertpapieremissionen zu beteiligen, um seine relative Beteiligungsquote am Unternehmen aufrechtzuerhalten; und

· seine Kandidaten für Ausschüsse des Board of Directors zu ernennen, vorbehaltlich der Anforderungen an Unabhängigkeit und Kompetenz.

La Mancha hat einer Stillhaltevereinbarung zugestimmt, die es La Mancha untersagt, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss des strategischen Investments mehr als 25 % der im Umlauf befindlichen Aktien zu erwerben. La Mancha hat sich zudem zu einer 18-monatigen Sperrfrist hinsichtlich der nach Abschluss des strategischen Investments an La Mancha ausgegebenen Aktien verpflichtet.

Die im Rahmen des strategischen Investments an La Mancha ausgegebenen Aktien unterliegen zudem gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum.

Wir freuen uns, La Mancha als strategischen Investor bei Miata willkommen zu heißen, erklärte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. Die La Mancha-Gruppe bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Technik, Bergwerksentwicklung und Kapitalmärkte mit, die die Kompetenzen unseres Managements und unserer technischen Teams ergänzen wird, während wir die Entwicklung von Sela Creek weiter vorantreiben.

Die kombinierte Finanzierung verschafft Miata zusätzliches Kapital, um die Explorationsaktivitäten auf dem gesamten Projekt Sela Creek auszuweiten und gleichzeitig die technische und strategische Unterstützung des Unternehmens zu stärken. Da derzeit mehrere mineralisierte Bereiche bei Sela Creek vorangetrieben werden, versetzt diese Investition Miata in die Lage, die Bohrarbeiten zu beschleunigen und die Bewertung des Goldsystems in größerem Maßstab fortzusetzen.

Jack Lunnon, Chief Technical Officer bei La Mancha Resource Capital LLP, kommentierte:

Die von La Mancha geplante Investition in Miata spiegelt unsere Ansicht wider, dass Suriname ein erstklassiges, aber noch wenig erkundetes Gebiet für Goldentdeckungen ist. Explorationserfolge liegen in unserer DNA, und wir sind fest von Miata und dem weitreichenden Potenzial des Guayana-Schildes überzeugt. Seit Erhalt des Zugangs zu Sela Creek haben Jaap und das Miata-Team unserer Ansicht nach ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, in diesem abgelegenen Gebiet effektiv zu arbeiten, was sich in den bisher vorgelegten Bohrergebnissen widerspiegelt. Sie gewinnen rasch ein immer besseres Verständnis der Lagerstätte, ihrer geologischen Rahmenbedingungen und der weiterreichenden Explorationsmöglichkeiten. Wir sind davon überzeugt, dass das Team über die richtige Kombination aus hochwertigem technischem Fachwissen, Explorationskompetenz und operativer Erfahrung verfügt, um das Potenzial des Projekts zu erschließen, und wir freuen uns darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie das Projekt Sela Creek vorantreiben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Bought-Deal-Angebot sowie die Erlöse aus dem strategischen Investment zur Finanzierung von Explorations- und Bohrarbeiten im Goldprojekt Sela Creek, zur Unterstützung technischer Studien und Projektentwicklungsmaßnahmen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital zu verwenden, wie dies im Kurzprospekt des Unternehmens beschrieben wird, der im Zusammenhang mit dem Bought-Deal-Angebot eingereicht werden soll.

Die Bought-Deal-Emission und das strategische Investment werden voraussichtlich gleichzeitig am oder um den 18. August 2026 oder zu einem anderen zwischen dem Unternehmen, den Konsortialbanken und La Mancha vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen, wobei beide Transaktionen weiterhin der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen unterliegen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die TSXV). Der Abschluss sowohl der Bought-Deal-Emission als auch des strategischen Investments ist vom Abschluss der jeweils anderen Transaktion abhängig, wie in den entsprechenden endgültigen Vereinbarungen festgelegt wird.

Die angebotenen Aktien werden im Rahmen eines Kurzprospekts angeboten, der in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) eingereicht wird. Die angebotenen Aktien können zudem in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der US-Securities Act) und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder einer gleichwertigen Regelung angeboten werden, sofern keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung entsteht und das Unternehmen danach nicht den fortlaufenden Offenlegungspflichten in diesen Rechtsordnungen unterliegt.

Die im Rahmen des Bought-Deal-Angebots und des strategischen Investments angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

La Mancha erwirbt die Aktien zu Anlagezwecken. Je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren kann La Mancha weitere Aktien oder andere Wertpapiere von Miata erwerben oder die zu diesem Zeitpunkt in ihrem Besitz befindlichen Aktien oder anderen Wertpapiere von Miata ganz oder teilweise veräußern. La Mancha wird gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einen Frühwarnbericht einreichen. Um eine Kopie des Frühwarnberichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Matthew Fisher, General Counsel, La Mancha Resource Capital LLP, legal@lamancha.com, +44 20 3960 2020.

Über La Mancha

Der La Mancha Resource Fund SCSp ist ein in Luxemburg ansässiger Deep-Value-Fonds, der sich auf Investitionen im Bereich der Edelmetalle und der Metalle für die Energiewende konzentriert. Sein Komplementär ist La Mancha Capital Management GP S.à r.l., der die Anlageverwaltung für die Investitionen des Fonds an NS Partners Europe S.A. delegiert hat, welche wiederum das Portfoliomanagement des Fonds an La Mancha Resource Capital LLP delegiert hat, die von der britischen Financial Conduct Authority (FRN 978592) zugelassen und reguliert wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lamancharesourcecapital.com.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am rund 215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationskonzessionsgebiete befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nikki McEachnie

Director of Investor Relations

nikki@miatametals.com

1-778-486-1500

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitplan und zum Abschluss des Bought-Deal-Angebots, zur strategischen Investition, zur Verwendung der Erlöse aus dem Bought-Deal-Angebot und dem strategischen Investment, zur Investorenvereinbarung, zum Beteiligungsanteil von La Mancha an der Gesellschaft nach Abschluss des Bought-Deal-Angebots und des strategischen Investments, zur engen Zusammenarbeit von La Mancha mit Miata bei der Weiterentwicklung von Sela Creek sowie zu den Zukunftsplänen oder Aussichten der Gesellschaft. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipiert, antizipierte, erwartete, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die TSXV und ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miata Metals Corp.

Info

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@miatametals.com

Pressekontakt:

Miata Metals Corp.

Info

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : info@miatametals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

American Tungsten treibt Bohrungen zur Ressourcenerweiterung voran, bestätigt eine Streichlänge von über 900 Fuß bei den Gängen Nr. 5 und Nr. 7 und unterstreicht das umfassende Entwicklungspotenzial der Mine Ima