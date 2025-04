Michael Hantermann wurde in den Senat der Wirtschaft Deutschland berufen

Der Emmericher Unternehmer ist nun offiziell zum Senator ernannt worden.

Emmerich: Am 11.04.2025 wurde der Geschäftsführer und Gesellschafter des Emmericher Traditionsunternehmens Hantermann GmbH & Co. KG in Bonn offiziell in den Senat der Wirtschaft Deutschland berufen.

Dem Senat gehören führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Kultur sowie Repräsentanten aus Politik, Diplomatie und des öffentlichen Lebens an. Aufgabe des Senats ist die Einbringung von Wissen und Erfahrung aus diesen Bereichen. Sie sind in besonderer Weise für die Umsetzung der Verbandsziele verantwortlich und repräsentieren den Senat der Wirtschaft in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Rat bilden sie die „Denkfabrik“ des Senats und entwickeln zukunftsfähige Lösungen zu Förderung der nationalen und internationalen Wirtschaft. Sie wirken mit bei der Information und Beratung von Entscheidungsträgern in Politik und Behörden auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Michael Hantermann ist seit 2016 Geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, welches 1957 von Franz Josef Hantermann gegründet wurde. Die Kernkompetenz des mittelständischen Unternehmens mit Niederlassungen im europäischen Ausland liegt in der Produktion und dem Vertrieb von meist individueller und nachhaltiger Einwegtischwäsche. Hantermann engagiert sich seit Jahrzehnten in diversen Fachverbänden wie der HDV und der FBMA und ist einer der Hauptsponsoren des Deutschen Hotelnachwuchs Preises (DHNP).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Frau Astrid Poen

Werner-Heisenberg-Str. 27

46446 Emmerich am Rhein

Deutschland

fon ..: 02822/699-374

web ..: http://www.hantermann.de

email : astrid.poen@hantermann.de

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz.

Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von „gastlicher“ Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren.

Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst.

Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

Pressekontakt:

Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Frau Astrid Poen

Werner-Heisenberg-Str 27

46446 Emmerich am Rhein

fon ..: 02822/699-374

web ..: http://www.hantermann.de

email : astrid.poen@hantermann.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Klondike Gold beginnt mit Explorations- und Bohrarbeiten für 2025 Der Hüpfburgensong – Spring mit Steffi4Kids ins Glück