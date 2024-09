Hantermann bezieht 3. Standort in Emmerich und bestellt weitere Serviettenmaschine

Neues Lager 8 für ca. 2.500 Palettenstellplätze, im Februar 2025 kommt eine weitere automatisierte Serviettenmaschine

Emmerich: Der Emmericher Hersteller von individuellen Premium-Servietten bezieht seinen 3. Standort in Emmerich. Erst Ende Februar 2024 zog das Unternehmen mit der Verwaltung und dem Werksverkauf an die Werner-Heisenberg- Str. 27, direkt neben den Produktions- und Logistik Standort an der Werner-Heisenberg-Str. 9-23.

Die Gründe für einen 3. Standort liegen laut Wolfgang Nitsche, CEO bei Hantermann, auf der Hand. „Wir haben durch die Anschaffung der letzten beiden Maschinen in 2021 keinen Platz mehr an der Werner-Heisenberg-Str. 9-23 und mussten daher schon diverse Lagerflächen bei Spediteuren anmieten. Dies ist nicht nur umständlich, sondern auch kostenintensiv. Durch die Anmietung einer weiteren Halle mit insgesamt 1.250 Palettenstellplätzen erhöhen wir unsere Flexibilität und Lieferfähigkeit deutlich und senken gleichzeitig die Lagerkosten für Fremdeinlagerungen.“

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine weitere Serviettenmaschine bestellt, welche im Februar/März 2025 bereits aufgebaut werden soll. „Diese Investition ist eine Voraussetzung, um Hantermann für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern. Vor dem Hintergrund der aktuellen Tarifabschlüsse, welche für uns eine große Herausforderung darstellen, ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen, aber sie war notwendig“, so Michael Hantermann, welcher hinzufügt: „In ganz Europa gibt es größere Förderprogramme für derartige und andere Investitionen als in Deutschland. Man muss sich daher nicht wundern, wenn immer mehr deutsche Unternehmen ins Ausland abwandern und Arbeitsplätze verloren gehen. In wenigen Jahren werden wir vermutlich alle die Konsequenzen zu spüren bekommen“.

Grundsätzlich befindet sich die Unternehmensgruppe in einer Neustrukturierung und hat sich einen Sparkurs auferlegt. Dieser umfasst alle Unternehmensbereiche und auch Tochtergesellschaften im Ausland. „Dort wo wir investieren müssen, und dies darstellen können, werden wir es tun. Ansonsten werden wir uns weiterhin alle maßgeblichen Prozesse im Unternehmen anschauen und optimieren“, sagt Thorsten Luttkus, CFO bei Hantermann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Herr Artur Müller

Rotterdamer Straße 9-11

46446 Emmerich am Rhein

Deutschland

fon ..: 02822/699-361

fax ..: 02822/699-326

web ..: http://www.hantermann.eu

email : michael.hantermann@hantermann.de

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz.

Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von „gastlicher“ Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren.

Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst.

Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

