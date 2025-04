MicroVision erlangt TISAX-Bewertung, eine bedeutende Leistung in der globalen Autoindustrie

REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 14. April 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, gab heute bekannt, dass seine konsolidierte Tochtergesellschaft, die MicroVision GmbH, die TISAX®-Bewertung abgeschlossen hat und als TISAX-Teilnehmer registriert wurde.

Mit den rasanten Fortschritten im Bereich des autonomen Fahrens und der Fahrzeugkonnektivität fordert die Automobilindustrie von ihren Zulieferern strenge Cybersicherheitsstandards, so Glen DeVos, Chief Technology Officer von MicroVision. Als TISAX-Teilnehmer können Automobil-Originalgerätehersteller (OEM) und Tier 1-Unternehmen darauf vertrauen, dass MicroVision ein vertrauenswürdiger Partner ist, der die hohen Anforderungen unserer Branche erfüllt.

Was ist TISAX?

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) ist ein anerkannter Bewertungs- und Austauschmechanismus für die deutsche Automobilindustrie, der sicherstellt, dass die teilnehmenden Unternehmen bestimmte Informationssicherheitsanforderungen erfüllen. Es basiert auf dem Katalog zur Bewertung der Informationssicherheit (ISA) des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA), der am ehesten ISO/IEC 27001 entspricht. Siehe enx.com/tisax. Durch die Standardisierung der Bewertungsmethode ermöglicht die VDA-ISA Automobilherstellern, die der ENX Association angehören, sich auf die TISAX-Bewertungsergebnisse neuer und bestehender Lieferanten zu beziehen. TISAX-Bewertungen erfolgen durch akkreditierte Auditanbieter, die ihre Qualifikation regelmäßig nachweisen. TISAX und die TISAX-Ergebnisse sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. TISAX ist eine eingetragene Marke der ENX Association.

MicroVisions Teilnahme an TISAX

Die MicroVision GmbH hat umfangreiche Maßnahmen zum Schutz sensibler und vertraulicher Informationen ergriffen, hat den Fragenkatalog der VDA ISA befolgt und die Bewertung nach einer umfangreicheren Evaluierung und einem Audit durch die Dekra Certification GmbH, einem Auditanbieter, abgeschlossen. Nach dem Audit ist die MicroVision GmbH nun TISAX-Teilnehmer und erfüllt die von Automobilherstellern geforderten Informationssicherheitsstandards. Das Ergebnis der Bewertung ist ausschließlich über das ENX-Portal verfügbar: portal.enx.com/en¬ US/TISAX/tisaxassessmentresults, unter Scope ID: SKYP87 und Assessment ID: ACLZ2W.

Um das Vertrauen unserer Kunden und Partner dauerhaft aufrechtzuerhalten, werden wir unsere Organisation auch weiterhin an den Vorgaben der VDA-ISA ausrichten und die optimalen Technologien und Fachkenntnisse einbeziehen.

Über MicroVision

MicroVision fördert die weltweite Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen, um Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Dank der hervorragenden Ingenieurkompetenz in Redmond, Washington und Hamburg, Deutschland, entwickelt und bietet MicroVision eine integrierte Lösung, die auf seinem Wahrnehmungs-Softwarepaket aufbaut und Anwendungssoftware integriert und Daten aus differenzierten Sensorsystemen verarbeitet. Die firmeneigenen Technologielösungen von MicroVision bieten verbesserte Sicherheit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Robotik, automatisierte Lagerhaltung und Landwirtschaft, sowie für die Automobilindustrie, wobei es fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren beschleunigt, und für militärische Anwendungen. MicroVision ist tief in der MEMS-basierten Laserstrahlabtastungstechnologie verwurzelt, die MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen integriert, und verfügt über das Fachwissen, um sichere Mobilität in der Geschwindigkeit des Lebens zu ermöglichen.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com, oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOVIA und MOSAIK sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

