MicroVision kündigt ein geplantes Emissionsangebot von Stammaktien an

REDMOND, WA/ACCESSWIRE/13. Juni 2023/ MicroVision, Inc. (Nasdaq:MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Festkörper-Automobil-LiDAR- und modernen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), gab heute die Absicht bekannt, im Rahmen eines Emissionsangebots Stammaktien im Wert von $75,0 Millionen unter Vorbehalt der Marktlage und anderen Bedingungen anzubieten und zu verkaufen.

Die UBS Investment Bank fungiert als Hauptkonsortialführer für das vorgeschlagene Angebot. Cantor Fitzgerald & Co. fungiert als Konsortialführer für das vorgeschlagene Angebot. Christoph-Hallum fungiert als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot.

MicroVision erwartet außerdem, den Konsortialmitgliedern eine 30-tägige Option zum Kauf von Stammaktien im Wert von bis zu $11,25 Millionen zum Börsenpreis, abzüglich eines den Konsortialmitgliedern gewährten Preisnachlasses, zu gewähren. Das Emissionsangebot unterliegt den Marktbedingungen, und es kann keine Gewähr gegeben werden, ob und wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder ob das Angebot letztendlich so umfangreich ist oder zu welchen Bedingungen es angeboten wird. MicroVision beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die oben beschriebenen Wertpapiere werden von MicroVision gemäß seiner Registrierungserklärung auf Formblatt S-3 angeboten, die automatisch mit der Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 13. Juni 2023 in Kraft trat. Das Emissionsangebot darf nur im Rahmen des vorläufigen Prospektnachtrags und des beigefügten Prospekts für das vorgeschlagene Angebot erfolgen, deren Kopien auf der SEC-Website unter www.sec.gov abrufbar sind und, sofern verfügbar, auch erhältlich sind bei: UBS Securities LLC, z. H.: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, oder per E-Mail unter ol-prospectus-request@ubs.com; oder Cantor Fitzgerald & Co., 499 Park Avenue, 6th Floor, New York, New York 10022, z. H.: Capital Markets Department oder per E-Mail unter prospectus@cantor.com. Bevor Sie investieren, sollten Sie den vorläufigen Prospektnachtrag und den beigefügten Prospekt in der Registrierungserklärung sowie andere Dokumente lesen, die MicroVision bei der SEC eingereicht hat bzw. einreichen wird, um umfassendere Informationen über MicroVision und das Emissionsangebot zu erhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die angebotenen Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in Ländern verkauft werden, in denen ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes ungesetzlich wäre.

Über MicroVision

Mit über 350 Mitarbeitern und einer globalen Präsenz in Redmond, Detroit, Hamburg und Nürnberg ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt das Unternehmen seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und für nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt.

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich derjenigen, die sich auf den Abschluss des Angebots beziehen, sowie Aussagen, die Wörter wie erwartet oder beabsichtigt verwenden, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, gehören unter anderem die folgenden: unsere Fähigkeit, das Angebot zu den erwarteten Bedingungen und zu für uns zufriedenstellenden Konditionen erfolgreich abzuschließen; die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf den Marktpreis unserer Stammaktien aufgrund des Verwässerungseffekts der im Rahmen des Angebots zu verkaufenden Wertpapiere; Kapitalmarktrisiken; unsere Fähigkeit, mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz unserer Technologien und Produkte oder von Produkten, die unsere Technologien beinhalten; das Versäumnis unserer Geschäftspartner, die im Rahmen unserer Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen; unsere Fähigkeit, Parteien zu finden, die daran interessiert sind, die von uns als wünschenswert erachteten Beträge für den Kauf oder die Lizenzierung von geistigem Eigentum zu zahlen; unser Versäumnis oder das unserer Kunden, offene Aufträge zu erfüllen; unsere finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen unserer Wettbewerber; unsere Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; die staatliche Regulierung unserer Technologien; unsere Fähigkeit, unsere geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und unsere eigens entwickelten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, zusätzliche Aufträge zu erhalten und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der kommerziellen Produkteinführung und Verzögerungen bei der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung unserer Produkte; potenzielle Produkthaftungsansprüche; unsere Fähigkeit, unsere Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren SEC-Berichten genannt werden, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K, unserer Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die uns beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren uns in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Sofern nicht ausdrücklich durch Bundeswertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

