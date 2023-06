Saturn Oil & Gas Inc. gibt das Uplisting an die Toronto Stock Exchange und die wiederaufgenommene Produktion nach Waldbränden in Alberta bekannt

Calgary, Alberta – 13. Juni 2023 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA)(OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Toronto Stock Exchange (TSX) die Genehmigung erhalten hat, die Notierung ihrer Stammaktien (Stammaktien) auf das Main Board der TSX zu erweitern. Saturn geht davon aus, dass die Stammaktien ab dem 15. Juni 2023 unter dem Symbol SOIL an der TSX gehandelt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Handel an der TSX Venture Exchange eingestellt. Saturn-Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen. Die notierten Warrants des Unternehmens (die am 7. Juli 2023 bzw. am 10. März 2025 ablaufen) werden ebenfalls auf die TSX umgestellt.

Das Uplisting an die TSX, Kanadas wichtigster Börse, ist ein spannender Erfolg für unser Unternehmen, so John Jeffrey, CEO von Saturn. Die harte Arbeit unserer Mitarbeiter und die Unterstützung der Aktionäre in den letzten 24 Monaten haben es uns ermöglicht, schnell zu einem Unternehmen heranzuwachsen, das die strengen Börsenanforderungen der TSX erfüllt. Wir gehen davon aus, dass der Handel an der TSX uns mehr Sichtbarkeit auf dem Markt verschaffen wird, dass unsere Aktionäre zusätzliche Liquidität erhalten und dass wir Zugang zu einem breiteren und vielfältigeren Spektrum internationaler und institutioneller Anleger erhalten werden.

Saturn freut sich auch bekannt zu geben, dass es über 90 % der geschätzten Produktion von 10.000 boe/d (60 % Öl und NGL) wiederaufnehmen konnte, die seit dem 4. Mai 2023 infolge der Waldbrände in Alberta eingeschränkt war. Wir sind erleichtert zu berichten, dass alle Mitarbeiter und Auftragnehmer von Saturn, die aufgrund der Waldbrände umziehen mussten, in ihre unbeschädigten Häuser zurückgekehrt sind. Saturn bewertet derzeit die potenziellen Schäden an unseren Bohrlöchern und unserer Infrastruktur, und uns sind derzeit keine signifikanten Beeinträchtigungen bekannt.

Das Unternehmen bestätigt ferner, dass 268.333.333 der notierten Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens, die auf 20:1-Basis zu $0,16 je Aktie ausgeübt werden können (Ticker SOIL.WT), abgelaufen sind und mit Wirkung vom 5. Juni 2023 nicht mehr an der TSX Venture Exchange gehandelt werden. Als die Warrants notiert wurden, waren Änderungen der Bedingungen (einschließlich Verlängerungen oder Preisanpassungen) gemäß den Regeln des Corporate Finance Manual der TSX Venture Exchange nicht zulässig.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan, Westzentral-Saskatchewan und Zentral-Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Ab dem 15. Juni 2023 werden die Aktien von Saturn an der TSX unter dem Kürzel SOIL notieren; sie sind weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA notiert.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 — 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

Kanada

email : jjeffrey@saturnoil.com

Saturn Oil + Gas Inc. ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt

Pressekontakt:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 — 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

email : jjeffrey@saturnoil.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Drone Delivery Canada Corp. berichtet über Jahreshauptversammlung MicroVision kündigt ein geplantes Emissionsangebot von Stammaktien an