MightyBricks vergrößert Ladenfläche um das Fünffache

MightyBricks plant eine spektakuläre Vergrößerung: Mehr Fläche, mehr Marken, mehr Minifiguren! Im November wird das Ladengeschäft auf 250 qm erweitert, inklusive Neueröffnung mit besonderen Angeboten.

Teltow, 10.09.2024 – Das beliebte Fachgeschäft für LEGO® und alternative Klemmbausteine, MightyBricks, freut sich, eine aufregende Neuigkeit bekanntzugeben: Wir vergrößern unser Ladengeschäft von 50 Quadratmetern auf knapp 250 Quadratmeter! Die offizielle Neueröffnung findet Mitte November 2024 statt und wird mit vielen attraktiven Angeboten und spannenden Aktionen rund um LEGO® und Klemmbaustein-Produkte gefeiert.

Mit der Vergrößerung unseres Ladens in der Ruhlsdorfer Straße 89a, 14513 Teltow, bieten wir unseren Kunden nicht nur eine deutlich größere Verkaufsfläche, sondern auch ein erweitertes und vielfältigeres Sortiment. Neben den beliebten LEGO® Themenwelten wie LEGO® City, LEGO® Star Wars(TM), LEGO® Technic, LEGO® Harry Potter, LEGO® Ninjago, LEGO® Friends, LEGO® Creator Expert und vielen weiteren, bieten wir nun auch eine umfangreiche Auswahl an alternativen Klemmbausteinen.

Erweiterung des Sortiments um alternative Klemmbausteinmarken

Neben LEGO® haben wir unser Angebot um zahlreiche andere Klemmbausteinmarken erweitert. So bieten wir unseren Kunden nun auch Produkte von beliebten Herstellern wie Bluebrixx, Mouldking, Wange, Probricks und vielen weiteren an. Zusätzlich dürfen sich unsere Kunden auf viele neue Marken freuen, darunter CADA, Cobi und Funwhole, die ab sofort bei uns erhältlich sind. Diese Erweiterung bietet Bausteinfans aller Altersgruppen eine noch größere Vielfalt an Modellen, Bauwelten und kreativen Möglichkeiten.

Highlight: LEGO® MOCs und beeindruckende Displays

Eine besondere Attraktion im neuen MightyBricks-Laden wird unsere beeindruckende Ausstellung von LEGO® MOCs (My Own Creations) und Klemmbaustein-Displays sein. Diese individuellen Modelle und Bauwerke, die aus LEGO® und Klemmbausteinen zusammengestellt wurden, bieten unseren Besuchern Inspiration und zeigen, wie vielseitig die Möglichkeiten der Baukunst sind. Die Ausstellung wird regelmäßig aktualisiert und bietet immer wieder neue Highlights, die es zu entdecken gilt.

Größere Auswahl an LEGO® Minifiguren

Ein weiterer Höhepunkt: Unsere beliebte LEGO® Minifiguren-Theke wird ebenfalls deutlich vergrößert. Im Laufe der Zeit werden wir unser Sortiment auf über 10.000 Minifiguren erweitern – so wird jeder LEGO® Fan garantiert die perfekte Figur für seine Sammlung finden.

Onlineshop-Relaunch in Arbeit

Auch unser Onlineshop (www.mightybricks.store) befindet sich derzeit im Umbau. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ihn noch in diesem Jahr neu zu gestalten und Ihnen ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten. In der Zwischenzeit können Sie sich auf unserer Webseite (www.mightybricks.de) über aktuelle Angebote, Neuheiten und unsere bevorstehende Neueröffnung informieren.

Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die Welt der Klemmbausteine!

Besuchen Sie uns ab Mitte November in unserem neuen, vergrößerten Ladengeschäft in der Ruhlsdorfer Straße 89a, 14513 Teltow, und feiern Sie mit uns die große Neueröffnung. Erleben Sie die faszinierende Welt von LEGO® und alternativen Klemmbausteinen auf einer Verkaufsfläche von 250 Quadratmetern, profitieren Sie von unseren exklusiven Angeboten und lassen Sie sich von unseren Displays und MOCs begeistern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontakt:

MightyBricks GmbH

Ruhlsdorfer Straße 89a

14513 Teltow

Website: www.mightybricks.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MightyBricks GmbH

Frau Anke Sauer

Ruhlsdorfer Straße 89a

14513 Teltow

Deutschland

fon ..: 033283526070

web ..: https://www.mightybricks.de

email : hallo@mightybricks.de

MightyBricks ist seit 2016 ein etabliertes Fachgeschäft für Klemmbausteine, das Liebhabern und Sammlern eine riesige Auswahl an spannenden Sets für Groß und Klein bietet – und das zu fairen Preisen. Unsere Leidenschaft für Klemmbausteine reicht allerdings bis ins Jahr 2000 zurück, als wir am Jahreswechsel unsere Faszination für diese kreativen Bausteine entdeckten. Ursprünglich haben wir uns auf LEGO spezialisiert, doch seit 2020 haben wir unser Sortiment um viele weitere namhafte Hersteller erweitert.

Seit der Eröffnung unseres Ladengeschäfts im Jahr 2022 in Teltow, nahe Berlin, bieten wir unseren Kunden eine noch größere Auswahl an Klemmbausteinen von bekannten Marken wie LEGO®, Mega Construx, COBI, Wange, CaDA, Sembo, Sluban und vielen weiteren. Unser Ziel ist es, jedem Kunden das passende Bauset zu bieten – egal ob es sich um beliebte LEGO-Sets, seltene Minifiguren oder alternative Klemmbausteine handelt. Sollte ein gewünschtes Set einmal nicht vorrätig sein, bemühen wir uns, es kurzfristig zu beschaffen.

Mit unserer baldigen Vergrößerung auf 250 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitern wir nicht nur unser Sortiment, sondern auch die Möglichkeiten für begeisterte Baumeister und Sammler, bei uns ihre Lieblingssets zu entdecken. In unserem Geschäft gibt es viel zu sehen – von beeindruckenden Modellen (MOCs) bis hin zu einer großen Auswahl an Minifiguren, die sich stetig erweitert.

Pressekontakt:

MightyBricks GmbH

Frau Anke Sauer

Ruhlsdorfer Straße 89a

14513 Teltow

fon ..: 033283526070

email : presse@mightybricks.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Verkehrsminister Winfried Hermann besucht Verkehrstechnikspezialist SWARCO Gesundheitscoach und Heilpraktikerin: Individuelle Begleitung für Frauengesundheit und Kinderwunsch