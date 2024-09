Verkehrsminister Winfried Hermann besucht Verkehrstechnikspezialist SWARCO

Testfeld für Künstliche Intelligenz im Straßenverkehr

Am Mittwoch, 28. August 2024, besuchte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann im Rahmen seiner Sommertour den Hauptsitz der SWARCO Traffic Systems GmbH in Unterensingen. Ziel des Besuchs war neben der Vorstellung der internationalen SWARCO-Gruppe die Diskussion ausgewählter Themen, wie z.B. „Cooperative, Intelligent Transport Systems (C-ITS)“, „Künstliche Intelligenz (KI)“ und „Cyber Security“, sowie die Besichtigung eines nahegelegenen Testfeldes des gemeinsamen Straßenbauamts der Landratsämter Esslingen und Göppingen im Nassachtal.

Getestet wird an einer Lichtsignalanlage die differenziertere Erfassung des sich nähernden Verkehrs, insbesondere auch Radfahrer und Fußgänger. Den Höhepunkt des Besuchs bildete daher eine Testfahrt des Ministers und einiger Begleiter auf eigens dafür mitgebrachten Fahrrädern.

In der Delegation des Ministers befanden sich neben Mitarbeitern des Verkehrsministeriums und dem Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden Bündnis90/Die Grünen, Andreas Schwarz, auch mehrere Vertreter der Landratsämter Esslingen und Göppingen.

Nach dem Eintreffen der Besucher am SWARCO-Standort in Unterensingen und der Begrüßung durch Geschäftsführer Lucas Kornacher ergaben sich schnell interessante Diskussionen. Themen waren zum Beispiel die Abkündigung der Analogfunkfrequenzen für die Priorisierung von Einsatzfahrzeugen, die eine Umrüstung von Lichtsignalanlagen auf C-ITS-Technologien notwendig macht, oder die immensen Energieeinsparungen, die durch intelligente Ampelsteuerungen und durch den Ersatz von Leuchtmitteln im Feld durch Niedrigenergie-LEDs erzielt werden können. Die Erläuterung des Prinzips der verteilten Intelligenz bei Ampelsteuerungen erfolgte anhand einer Demoinstallation der „SWARCO X-LINE“-Technologie.

Als Überleitung zum geplanten Vororttermin diente eine Live-Demonstration der Mobilitätsplattform „MyCity“, bei der live auf die KI-Kameras der Kreuzung im Nassachtal zugegriffen wurde, die bei der anschließenden Testfahrt mit dem Fahrrad zum Einsatz kommen sollten.

Die Testfahrt erstreckte sich von einem 900 Meter abgesetzten Mast mit energieautarken und kabellosen Sensoren bis zur eigentlichen Lichtsignalanlage, deren KI-basierte Detektion für die sich nähernde Gruppe automatisch eine „Grün“-Anforderung generierte, so dass die Kreuzung ohne anzuhalten passiert werden konnte. An der Testfahrt nahmen neben Minister Hermann der Landtagsabgeordnete Andreas Schwarz, der Leiter des Straßenbauamtes der Landkreise Esslingen und Göppingen Thorsten König sowie SWARCO-Produktmanager Matthias Nolle teil.

„Das Ampel-Projekt im Nassachtal, an der Landesstraßenkreuzung in Uhingen, zeigt modellhaft, wie die Zukunft der Verkehrssteuerung in Baden-Württemberg funktionieren wird. Mit Künstlicher Intelligenz (KI) und modernster Sensorik können der Verkehrsfluss verbessert, Emissionen reduziert und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht werden. Dieses Engagement für innovative Technologien ist in unserem Koalitionsvertrag verankert und trägt dazu bei, unseren Verkehr umweltfreundlicher und effizienter zu machen. Ein besonderes Merkmal dieser Ampel ist, dass Radverkehr durch eine frühzeitige Erkennung und optimierte Schaltung möglichst ohne Stopp über die Kreuzung fahren kann“, so Verkehrsminister Winfried Hermann.

Weitere Informationen unter: https://www.swarco.com

Über SWARCO:

SWARCOs Leitgedanke ist es, die Lebensqualität zu verbessern, indem das Reisen sicherer, schneller, bequemer und umweltschonender gestaltet wird.

Mit mehr als fünf Jahrzehnten Branchenerfahrung produziert und liefert der österreichische Verkehrstechnologiekonzern eine breite Palette von Produkten, Systemen, Dienstleistungen und schlüsselfertigen Lösungen für Straßenmarkierung, urbanes und interurbanes Verkehrsmanagement, Parken und öffentlichen Verkehr. Kooperative Systeme, Infrastruktur-zu-Fahrzeug-Kommunikation, E-Mobilität und integrierte Softwarelösungen für die lebenswerte Stadt ergänzen das zukunftsorientierte Portfolio der Gruppe. SWARCOs Produkte, Systeme und Lösungen tragen in 80 Ländern zu mehr Verkehrssicherheit und intelligentem Verkehrsmanagement bei und erwirtschaften ein Konzern-Umsatzvolumen von 1,2 Milliarden Euro.

Die SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH mit Sitz in Unterensingen bei Stuttgart ist das größte Unternehmen der SWARCO-Gruppe und agiert in Deutschland als Systemintegrator für Lichtsignalanlagen und Kreuzungssteuerungen, Autobahn- und Tunnelleitsysteme, Parkleitsysteme sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge inklusive zugehöriger Software-Entwicklung, Installations- und Wartungsdienstleistungen.

