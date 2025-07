MiLi bietet zum Prime Day exklusive Rabatte von bis zu 30 % auf MiTag Duo und LiTag Duo

MiLi rüstet sich für den Amazon Prime Day mit exklusiven Angeboten: Bis zu 30 % Rabatt auf das MiTag Duo und LiTag Duo für Reise-Gadgets

Schneller Prime-Versand jetzt verfügbar für Kund:innen in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Schweden, der Türkei, Österreich, Irland, Belgien und den Niederlanden.

Da Amazon bestätigt hat, dass der 11. jährliche Prime Day am 8. und 11. Juli zurückkehrt und alle wichtigen europäischen sowie nordamerikanischen Marktplätze abdeckt, startet MiLi seine bislang größte Sommeraktion. Der Spezialist für Reisezubehör und smarte Technik wird das zweitägige Event mit attraktiven Rabatten auf das gesamte Sortiment Bluetooth-fähiger Tracker anführen – ideal für Urlauber:innen, Haustierbesitzer:innen und Geschäftsreisende, um den Überblick über das Wichtigste zu behalten.

Tipp: Beim Kauf von Mehrfachpacks profitieren Sie von noch höheren Rabatten!

Das erwartet Sie bei MiLi am Prime Day

Produkte: MiTag Duo und LiTag Duo (kompatibel mit Apple „Wo ist?“ und Google Find My Device)

Prime-Day-Highlight: Frühbucherangebote in ganz Europa und Nordamerika – erste Bundle-Rabatte von bis zu 30 %! Beim Kauf des 4er-Packs (MiTag Duo, LiTag Duo) winken sogar noch höhere Preisnachlässe.

Besondere Merkmale: Wasserabweisend, ein Jahr Batterielaufzeit und unkompliziertes Koppeln per Fingertipp – damit bleiben Schlüssel, Rucksäcke und Koffer jederzeit im Blick.

Reibungslose Lieferung an 12 europäische und nordamerikanische Filialen

Dank Amazons leistungsstarkem Logistiknetzwerk profitieren Prime-Mitglieder in Großbritannien (England), Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Schweden, der Türkei, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Irland, sowie in Japan, den USA und Kanada von einer Zustellung am selben oder nächsten Tag. MiLi hat den Lagerbestand in allen 12 lokalen Fulfillment-Zentren synchronisiert, um sicherzustellen, dass alle Farbvarianten und Bundles während des gesamten Aktionszeitraums verfügbar bleiben.

„Der Prime Day ist mehr als nur ein Ausverkauf – er ist der Zeitpunkt, an dem Millionen von Reisenden ihre Begleiter für die kommenden zwölf Monate planen“, erklärt der Vertriebsleiter von MiLi. „Ob Sie Ihre Tasche mit dem MiTag sichern oder LiTags im Gepäck verteilen – wir freuen uns, noch mehr Kund:innen in Europa und Nordamerika mit der Sicherheit von Echtzeit-Tracking zu erreichen – zu den besten Preisen des Jahres.“

Wichtige Prime-Day-Fakten (2025)

* Zeitraum: 8.-11. Juli

* Zugang: Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder – neue Kund:innen können eine kostenlose 30-Tage-Testmitgliedschaft starten, um teilzunehmen.

Über die Produkte

MiTag Duo

Der handliche Tracker im Taschenformat, der sich mühelos an Schlüssel, Rucksack oder Koffer befestigen lässt – und die Frage „Wo hab ich das liegen lassen?“ praktisch überflüssig macht. Der MiTag Duo funktioniert nahtlos mit Apple „Wo ist?“ sowie Google Find My Device und benachrichtigt Ihr Smartphone sofort, wenn sich ein Gegenstand außerhalb der Reichweite bewegt. Zudem zeigt er den Live-Standort auf der Karte an und lässt einen Signalton abspielen, wenn das Gesuchte direkt vor Ihnen liegt. Mit einer austauschbaren Batterie für ein Jahr Laufzeit, IP67-Wasserfestigkeit und einer unkomplizierten Kopplung in weniger als 60 Sekunden ist der MiTag Duo die einfache Lösung, um Alltagsgegenstände im Blick zu behalten.

LiTag Duo

LiTag Duo vereint die fortschrittliche Tracking-Technologie von MiTag in einem kompakten Design und lässt sich nahtlos in AirTag-Schlüsselringe und Apple-Zubehör einrasten. Außerdem wird es mit einem AirTag-Halter geliefert. Über die Apps Apple „Wo ist?“ oder Google Find My Device lässt sich der LiTag Duo aus einer Entfernung von bis zu 150 m orten – oder ganz bequem per Sprachassistent. Die Standortaktualisierung funktioniert selbst außerhalb der Bluetooth-Reichweite, und die Standortfreigabe mit Familie oder Freunden sorgt für zusätzliche Sicherheit. Dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleiben Ihre Daten geschützt. Das robuste, IP67-zertifizierte Gehäuse ist wasser- und staubdicht, die austauschbare Batterie hält ein ganzes Jahr – ideal für den täglichen Einsatz.

Der einzige Unterschied zwischen MiTag Duo und LiTag Duo ist die Größe

MiTag Duo: 3.8 x 3.8 x 0.9 mm

LiTag Duo: 3.2 x 3.2 x 0.8 mm (wie AirTag)

Über MiLi

Gegründet im Jahr 2003, kombiniert MiLi minimalistisches Design mit fortschrittlicher Funktechnologie, um praktische Lösungen für moderne Reiseprobleme zu schaffen – von verlorenem Gepäck bis hin zu verlegten Schlüsseln. Die Produkte von MiLi sind sowohl für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk als auch für Google Find My Device zertifiziert und werden in über 50 Ländern über die firmeneigene Shopify-Website (www.mili-shop.com), Amazon-Stores, mehr als 100 Fluggesellschaften sowie über ausgewählte Einzelhandelspartner vertrieben.

