Military Metals engagiert DGWA als Beratungsunternehmen für die Europäischen Finanzmärkte

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 5. Februar 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die DGWA GmbH zu seinem europäischen Finanzmarktberater ernannt hat, um sein zu 100 % im Besitz befindliches Flaggschiff-Antimon-Gold-Grundstück Trojárová (Trojárová oder das Grundstück) in der Westslowakei zu unterstützen.

Stefan Müller, CEO von DGWA, kommentiert: Die Europäische Union hat Milliarden von Euro für die Entwicklung von Projekten für kritische Mineralien im Inland in Form von Eigenkapital, Zuschüssen, Abnahmefinanzierungen und Projektfinanzierungsdarlehen bereitgestellt. Darüber hinaus gibt es in Deutschland und im Großraum Europa inzwischen eine beträchtliche Anzahl von Rohstofffonds, die sich auf inländische Projekte konzentrieren. Antimon ist ein Schlüsselmineral, das im europäischen Gesetz über kritische Rohstoffe aufgeführt ist, das auch ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren eingeführt hat, das es in anderen Teilen der Welt nicht gibt. Wir freuen uns darauf, die Weiterentwicklung des Trojarova-Standorts zu unterstützen. Wir sind uns bewusst, dass Unternehmen des europäischen Verteidigungssektors aktiv versuchen, sich die Abnahme wichtiger Mineralien wie Antimon zu sichern.

Scott Eldridge, CEO von Military Metals, kommentiert: Die Antimonpreise erreichen aufgrund von Lieferengpässen in Kombination mit einer steigenden Nachfrage weiterhin neue Allzeithochs. Einige Analysten prognostizieren Preise von 100.000 US-Dollar pro Tonne, was einer Verdoppelung des aktuellen Preises entspricht.1 Während wir unser europäisches Projekt vorantreiben, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Müller und seinem sehr erfahrenen Team. Regierungen auf der ganzen Welt räumen der militärischen Einsatzbereitschaft weiterhin Priorität ein, wie kürzlich bei der 2,5 Milliarden Euro teuren Waffenbestellung Deutschlands deutlich wurde.2 DGWA hat Mineralprojekten dabei geholfen, Zugang zu einer beträchtlichen Anzahl von Mitteln aus verschiedenen europäischen Quellen zu erhalten. Wir sind dabei, die robuste, hochwertige Ressource aus der Sowjetzeit in eine NI 43-101-konforme Ressource umzuwandeln, und zwar mit einem der weltweit führenden Ressourcenunternehmen, SLR.

DGWA wird folgende Dienstleistungen erbringen:

· Organisation von Besichtigungen des Projektstandorts mit wichtigen Investoren,

· Organisation von Roadshows in Europa mit Einzelhändlern, HNI, Maklern, Family Offices und institutionellen Investoren,

· Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln für den Zugang zu nicht verwässernden Finanzierungen,

· Vorstellung des Unternehmens bei europäischen Newsletter-Autoren,

· Vorstellung des Unternehmens bei wichtigen deutschen und europäischen Unternehmen des Verteidigungssektors,

· Organisation der Teilnahme und Vertretung bei Rohstoffkonferenzen der Europäischen Union,

· Übersetzung wichtiger Präsentationsmaterialien für europäische Investoren ins Deutsche, Verwaltung von Social-Media-Konten,

· Verwaltung der Übersetzung und Verteilung von Pressemitteilungen im Auftrag des Unternehmens,

· Veröffentlichung auf der Website und in Newslettern, Positionierung des Unternehmens in der deutschsprachigen Medienlandschaft und Unterstützung des Unternehmens bei der Präsentation vor deutschsprachigen Privatanlegern und institutionellen Investoren, potenziellen Abnahmepartnern und der Regierung.

Über die DGWA GmbH:

Die DGWA, das Deutsche Institut für Vermögens- und Beteiligungsallokation und -bewertung (Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH), ist eine europäische Investmentbanking-Boutique mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Managementteam kann auf eine 30-jährige Erfolgsbilanz im Handel, in der Investition und in der Analyse von KMU auf der ganzen Welt zurückblicken. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual Listings und Unternehmensfinanzierungstransaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Sensibilisierungskampagnen beteiligt.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten , eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zu den zukünftigen Plänen für Explorationsaktivitäten. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich sowohl auf die Akquisition als auch auf zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die vom Zielunternehmen gehaltenen Grundstücke auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Military Metals Corp.

Latika Prasad

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@x1ent.com

Pressekontakt:

Military Metals Corp.

Latika Prasad

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : info@x1ent.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Miata Metals beginnt zweite Phase der Bodenexploration im Vorfeld des bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek Apex Critical Metals erwirbt das unzureichend erkundete Karbonatitkonzessionsgebiet Lac Le Moyne in Nordost-Quebec