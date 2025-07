Military Metals gibt Ergebnisse von Stichproben mit bis zu 40,6 % Antimon und 106,5 g/t Gold aus historisch abgebauten Lagerstätten beim Antimon-Gold-Projekt West Gore in Nova Scotia bekannt

Vancouver, BC – 22. Juli 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das Unternehmen) gibt die Analyseergebnisse von fünf Proben mit Antimon (Stibnit) und goldhaltigem mineralisiertem Material bekannt, die aus einer historischen Minenhalde im zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Antimon-Gold-Projekt West Gore (West Gore oder das Projekt) in der Provinz Nova Scotia (Kanada) entnommen wurden. Diese Proben wurden im Rahmen der Bemühungen zur Charakterisierung der historischen Lagerstätte entnommen, um die ersten Explorationsmethoden zu optimieren. Diese hochgradigen Ergebnisse bestätigen die dokumentierten Gehalte des Materials, das zwischen 1914 und 1917 abgebaut wurde, als West Gore während des Ersten Weltkriegs einer der bedeutendsten Antimonproduzenten Kanadas war und damit die Kriegsanstrengungen der Alliierten unterstützte. Diese Ergebnisse ergänzen die Ankündigung vom 8. Juli 2025, dass das Unternehmen neue Bohrziele identifiziert hat, die weit über das Gebiet der früheren Minenerzeugung hinausreichen. Die Pläne für den Beginn eines Bohrprogramms werden derzeit finalisiert.

Highlights der historischen Lagerbestandsproben:

· Die Probe mit dem höchsten Gehalt ergab 40,6 Prozent (%) Antimon und 106,5 Gramm pro Tonne (gpt) in Probe 247228 (die Antimonproben lagen zwischen 2,12 % und 40,6 %, die Goldproben zwischen 11,75 gpt und 106,5 gpt

· Weitere hochgradige Antiminergebnisse umfassten 23,5 % und 18,1 % in den Proben 247230 und 247232.

· Weitere hochgradige Goldresultate umfassten 27,4 gpt und 25,8 gpt in den Proben 247232 und 247230.

· Durchschnittliche Antiminergebnisse über alle fünf Proben von 17,94 %.

· Durchschnittliche Goldgehalte in allen fünf Proben von 34,68 gpt

· Drei zuvor nicht identifizierte Bohrziele mit hoher Priorität werden im Rahmen eines bevorstehenden Arbeitsprogramms bohrtechnisch untersucht.

Scott Eldridge, CEO von Military Metals, erklärte: Die jüngsten Proben mit bis zu 40,6 % Antimon, das in massivem Stibnit, dem Mineral, das Antimon enthält, in unserem Projektgebiet gefunden wurde, haben einige spektakuläre Ergebnisse geliefert und unseren Explorationsplan für den Beginn der Bohrungen bestätigt. Mit weiteren Explorationen können wir das Potenzial unserer Liegenschaft weiter erschließen und eine strategische Rolle in der Lieferkette für kritische Mineralien spielen, zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach sicheren, heimischen Antimonquellen steigt. Die heutigen Ergebnisse zeigen auch den Goldgehalt, der ein wichtiges Neben- oder Begleitprodukt sein könnte, während wir uns auf die Bohrungen vorbereiten. Wir sind äußerst ermutigt durch die hohen Antimon- und Goldgehalte dieser fünf Proben aus der ehemaligen Mine in unserem Projekt in Nova Scotia. Wir freuen uns darauf, diese Entdeckung durch weitere Explorationen voranzutreiben und ihren vollen Wert für unsere Aktionäre zu erschließen. Die Regierung von Nova Scotia unter der Leitung von Umweltminister Tim Halman hat Aktualisierungen des Genehmigungsverfahrens für Metallbergbauprojekte angekündigt, die auf eine Beschleunigung der Zeitpläne abzielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Vorschriften darauf abzielen, die Genehmigungen für den Bergbau zu straffen und den Fortschritt der Branche zu fördern.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Historischen Unterlagen zufolge wurden in West Gore 32.000 Tonnen abgebaut, woraus 7.000 Tonnen Konzentrat mit einem Gehalt von 46 % Antimon gewonnen wurden, was 3.220 Tonnen Antimonmetall und 6.861 Unzen Gold entspricht. (Quelle: Technischer Bericht gemäß NI 43-101 für das West Gore Sb-Au-Projekt, 25. Mai 2021, erstellt von M.S. King, PGeo & M.C. Corey PGeo, 25. Mai 2021, für Battery Elements Corp). Dies entspricht einem historischen Gehalt von 10,06 % Antimon und 0,21 Unzen pro Tonne (6,5 gpt) Gold. Der historische Abbau erfolgte in geringem Umfang und selektiv, wobei vor der Verarbeitung mit ziemlicher Sicherheit eine Handsortierung an der Oberfläche durchgeführt wurde. Die kommerzielle Produktion wurde 1917 eingestellt.

Tabelle 1 unten zeigt die Analyseergebnisse für Antimon und Gold aus den fünf Proben. Der Antimongehalt variiert zwischen einem Mindestwert von 2,12 % und einem Höchstwert von 40,6 % bei einem Durchschnittswert von 17,94 %; der Goldgehalt variiert zwischen einem Mindestwert von 11,75 g/t und einem Höchstwert von 106,5 g/t bei einem Durchschnittswert von 34,68 g/t (unbegrenzt). Diese Gehalte bestätigen die Genauigkeit der historischen Dokumentation der abgebauten Gehalte. Von mineralogischem Interesse ist die Tatsache, dass zwei der Proben, 247230 und 247231, 2,01 % bzw. 2,81 % Blei enthielten.

Tabelle 1: Beispielergebnisse

Hinweis: Stichproben sind naturgemäß selektiv, und für die Charakterisierung in dieser Untersuchung wurden bewusst Proben ausgewählt, die visuell als hochgradig eingeschätzt wurden. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Ergebnisse sollten nicht als insgesamt repräsentativ für die historisch erschlossene Lagerstätte West Gore oder die Halde, aus der sie ausgewählt wurden, angesehen werden. Der historische Charakter dieser Halde ist unbekannt.

Bild 1: Probe 247228 mit massivem Stibnit

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle:

Die Proben wurden in den Labors von ALS Canada in Vancouver analysiert. Die Proben wurden zerkleinert, geteilt, gemahlen, gespalten und eine 35-Gramm-Portion wurde einer Vier-Säure-Aufschlussmethode unterzogen, gefolgt von einer Induktiv gekoppelten Plasma (ICP) – Massenspektrometrie (MS) Analyse. Proben, die die Grenzwerte für Gold und Antimon überschritten (alle fünf), wurden mittels Feuerprobe bzw. ICP-Atomemissionsspektrometrie (AES) analysiert. Das Labor befolgte interne Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle, einschließlich Leerproben, Standards und Duplikaten, um die Genauigkeit der Analysen zu gewährleisten.

Bergbaugeschichte und Geologie der Region:

Gold wurde in Nova Scotia erstmals 1860 entdeckt, was in den folgenden Jahren zu einem Goldrausch in vielen Teilen der Provinz führte. Die Goldförderung in den Rawdon Hills begann 1884 und wurde bis 1932 in mehreren Minen fortgesetzt. Die Goldlagerstätten des Meguma Terrane in Nova Scotia treten typischerweise als relativ flach einfallende, schichtparallele Sattelriff-Adernsysteme auf, die von regionalen Faltenstrukturen kontrolliert werden. Die Goldvorkommen im Gebiet Rawdon, das am östlichen Rand von West Gore liegt, zeichnen sich durch das Vorkommen steil nach Osten abfallender goldhaltiger Adern aus, die nordnordwestlich über die Schichtung verlaufen. Laut der Mineral Occurrence Database der Regierung von Nova Scotia belief sich die historische Produktion aus den Minen im Gebiet Rawdon Hills auf insgesamt 13.494 Unzen. Antimon ist ein häufiges Begleitelement in vielen Goldminen weltweit und kommt gelegentlich in höheren Konzentrationen vor.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von David Murray, PGeo, Präsident und Principal Consultant von Resourceful Geoscience Solutions Inc. aus Halifax, Nova Scotia, einem Berater des Unternehmens und einer gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Person, geprüft und genehmigt. Herr Murray hat unabhängig überprüft, dass die hier dargestellten historischen Informationen über die Lagerstätte West Gore mit den verfügbaren historischen Aufzeichnungen übereinstimmen.

Weitere Informationen über Military Metals Corp. und seine Initiativen im Bereich kritischer Mineralien finden Sie unter: www.militarymetalscorp.com.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

