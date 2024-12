Millennial gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung für einen Erlös von 1.693.200 $ bekannt

4. Dezember 2024. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat.

Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 5.644.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,30 $ für einen Erlös von 1.693.200 $. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (die Aktien) und einem halben Aktienkauf-Warrant (jeder ganze Warrant ist ein Warrant oder die Warrants). Jeder der 2.822.000 ausgegebenen Warrants kann über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,40 CAD pro Aktie ausgeübt werden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung werden Provisionen für die Privatplatzierung in Höhe von insgesamt 46.998 CAD gezahlt.

Die Aktien und alle Aktien, die durch die Ausübung von Warrants ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 4. April 2025 endet.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Vorwarnung

Im Rahmen des Abschlusses dieser ersten Tranche der Privatplatzierung wurden an The Quaternary Group Ltd. (der Erwerber) 3.000.000 Einheiten, bestehend aus 3.000.000 Aktien und 1.500.000 Warrants, ausgegeben. Nach Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung (die zweite Tranche) werden an den Erwerber weitere 7.000.000 Einheiten ausgegeben. Der Abschluss der zweiten Tranche ist vom Erhalt der Zustimmung der Aktionäre abhängig, dass der Erwerber ein Aktionär mit einer Beteiligung von mehr als 20 % am Unternehmen wird. Die Zustimmung der Aktionäre wird auf der nächsten Hauptversammlung des Unternehmens oder einer Vertagung derselben, die voraussichtlich am 7. Februar 2025 stattfinden wird, eingeholt. Solange die Zustimmung der Aktionäre nicht vorliegt, hat sich der Erwerber verpflichtet, keinen der Warrants auszuüben, so dass sein Besitz an Aktien des Unternehmens zu irgendeinem Zeitpunkt 20 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Aktien übersteigen würde.

Unmittelbar vor dem Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung besaß der Erwerber 12.135.500 Aktien sowie 2.000.000 Warrants, die er im Rahmen einer früheren Privatplatzierung erworben hatte, und übte die Kontrolle über sie aus. Dies entsprach 17,1 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis.

Der Erwerber hält jetzt insgesamt 15.135.500 Aktien und 3.500.000 Warrants, was ungefähr 19,7 % der ausstehenden Aktien der ausstehenden Aktien auf nicht verwässerter Basis und 21,29 % der ausstehenden Aktien auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung der Warrants (aber nicht der zuvor ausgegebenen 2.000.000 Warrants) entspricht.

Die Stammaktien werden vom Erwerber zu Investitionszwecken gehalten. Der Erwerber hat derzeit keine Pläne oder Absichten, die sich auf einen der in Punkt 5(a) bis 5(k) des Vorwarnberichts aufgeführten Punkte beziehen oder zu einem solchen führen würden. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen, den allgemeinen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Bedingungen, den Handelskursen der Wertpapiere des Unternehmens, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens, der finanziellen Lage und den Aussichten des Unternehmens und/oder anderen relevanten Faktoren kann der Erwerber jedoch in der Zukunft solche Pläne oder Absichten entwickeln und zu diesem Zeitpunkt von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder die Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens weiterhin halten.

Eine Kopie des vom Erwerber einzureichenden Vorwarnberichts wird auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Weitere Einzelheiten zur Privatplatzierung, einschließlich der erforderlichen Offenlegung gemäß MI 61-101, sowie eine Erörterung der Beteiligung von Insidern (verbundenen Parteien), der Genehmigung durch die Aktionäre und des Abschlusses sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 22. November 2024 und 27. November 2024 zu finden.

