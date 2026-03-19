Millennial gibt den Start des Phase-3-Bohrprogramms bei seinem Banio-Kaliprojekt bekannt

12. Mai 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) (- www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N3ttNz3Avvs&ra=m -) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Phase-3-Bohrprogramm bei seinem Flaggschiff-Kaliumkarbonat-Projekt Banio in Gabun begonnen hat. Das Programm umfasst vier weitere kaliumspezifische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 4.000 m und dient der Erkundung der Ausdehnung der Kaliumbestände südlich und westlich der derzeit abgegrenzten Mineralisierung.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass wir mit unseren Bohrungen der Phase 3 in Banio begonnen haben – ein wichtiger Schritt, um weiteren Wert aus diesem vielversprechenden Kaliprojekt zu erschließen. Die vier geplanten Bohrlöcher, die südlich und westlich der bisherigen Bohrungen liegen, sollen eine potenzielle Ressourcenerweiterung untermauern und das Ausmaß der Chancen in Banio weiter verdeutlichen. Zwei der geplanten Bohrlöcher, BA-007 und BA-008, befinden sich auf der kürzlich erworbenen Explorationslizenz Haute Banio, was die strategische Bedeutung dieser Akquisition unterstreicht, die auch die Küstenregion des Projekts umfasst und näher am geplanten Hafen sowie an anderer geplanter Infrastruktur liegt. Das Unternehmen verfügt über eine beträchtliche gemessene Mineralressourcenschätzung (MRE) von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, eine angezeigte MRE von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie über eine abgeleitete MRE von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025), und wir sind der Ansicht, dass diese zusätzlichen Bohrungen in einem bisher nicht erprobten Gebiet das Potenzial haben, die Ressourcenbasis des Projekts zu erweitern. Nach Abschluss des Bohrprogramms wird eine aktualisierte MRE durchgeführt und in die laufende endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) des Unternehmens einfließen, deren Fertigstellung bis Ende 2026 weiterhin planmäßig verläuft.

Das Bohrprogramm mit vier Bohrlöchern wird sich auf die südlichen und westlichen Ausläufer der bedeutenden mächtigen Kalisequenzen konzentrieren, die bei früheren Bohrungen angetroffen wurden und lokal eine Mächtigkeit von über 100 m aufweisen (siehe Abbildung 1). Das geologische Modell des Unternehmens deutet darauf hin, dass wir tiefer in das Evaporitbecken vordringen und ein großes Potenzial besteht, die gesamten zehn Kalizyklen mit bedeutenden Kalimächtigkeiten zu durchschneiden. Dieses neue Bohrgebiet ist überwiegend von Savanne bedeckt, und eine alte Straße wurde saniert, um den Zugang von der Stadt Mayumba aus zu ermöglichen. Dies ist von Bedeutung, da dadurch der Bedarf an Lastkähnen und Booten für den Transport von Maschinen und Bohrmaterial entfällt. Die geschätzte Tiefe für jedes Bohrloch beträgt 1.000 m, und das Programm soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Das Unternehmen wird den Markt während des gesamten Bohrprogramms sowie nach Abschluss der Analyseergebnisse und Interpretationen auf dem Laufenden halten.

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Abb. 1 Lage der Bohrlöcher für das Programm der Phase 3.

KLARSTELLUNG ZUR PRESSEMITTEILUNG VOM 15. APRIL

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass es in seiner Pressemitteilung vom 15. April 2026 (die Pressemitteilung vom 15. April) fälschlicherweise angegeben hat, dass Zahlungen an Zacks Small Cap Research (Zacks) für Dienstleistungen (in Höhe von jeweils 8.750 US-Dollar) am 31. Mai, 31. August und 30. November 2026 erfolgen würden. Die korrekten Zahlungstermine sind der 1. August und der 1. November 2026 sowie der 1. Februar 2027. Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass Zacks zusätzlich zu den in der Pressemitteilung vom 15. April genannten Dienstleistungen dem Unternehmen auch kurze Videoclips, ein CEO-Interview und den Versand von Materialien per E-Mail zur Verfügung stellen wird.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo. (Ontario), einem Direktor des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Investor Relations unter (604) 662 8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

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MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

Vorsitzender des Verwaltungsrats

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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