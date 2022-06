Milliardäre schwören auf Gold

Die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage erfordert Absicherung. Das gelbe Edelmetall kann dies bieten. Doch auch Gold-Aktien könnten für viele interessant sein.

In den USA, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es einst von vielen Auswanderern genannt wurde, sind Millionäre und noch viel mehr Milliardäre hochgeschätzt. Haben sie doch viel aus sich gemacht. Hierzulande haftet diesen, eigentlich erfolgreichen, Geschäftsleuten landläufig etwas Suspektes an. Woher haben sie das große Vermögen? Ausbeutung? Glück? Auf jeden Fall erscheint die hiesige Wahrnehmung der Milliardäre eher falsch als die in den USA. Und wer schon mal so erfolgreich ist, auf den kann man auch schon mal hören. So hat zum Beispiel der Milliardär Seth Klarman, ein erfolgreicher Investor und Chef der Baupost Group, jüngst in einem Interview mit Vertretern der Harvard Business School gesagt, dass er durchaus den Wert von Gold in solch unsicheren Zeiten wie heute sieht.

Der Milliardär hob dabei vor allem auf die US-Wirtschaft ab, die vor riesigen Herausforderungen mit steigender Inflation und schwächerem Wirtschaftswachstum stehe. Der Aktienmarkt könnte noch fallen und durch das Ende des 35-jährigen Booms an den Anleihemärkten müssten Anleger umdenken in Bezug auf Risiken und Renditen. Auch wenn der starke US-Dollar und steigende Zinsen dem Gold Gegenwind gäben, sei er doch ein Fan des edlen Metalls. Denn es bleibe ein Wertaufbewahrungsmittel und eine Absicherung als sicherer Hafen.

Warum also nicht doch den Milliardären, die bereits gezeigt haben, dass sie erfolgreich investieren können, in ihren Annahmen folgen? Zumindest einen Teil des Finanzvermögens in Gold zu halten, scheint tatsächlich ein absichernder Weg. Neben physischem Gold sollte zudem an die Aktien der Unternehmen gedacht werden, die Goldprojekte besitzen. Diese erscheinen derzeit vergleichsweise günstig und wenn der Goldpreis anziehen würde, haben sie einen Hebel auf diesen. Zwei Beispiel für Unternehmen mit guten Goldprojekten sind Tudor Gold und Trillium Gold Mines.

Tudor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=QK8hhk9aD5c – arbeitet in British Columbia auf seinem Treaty Creek-Goldprojekt am Explorationsprogramm.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=taBGR_GunhY – ist im Red Lake Mining District in Ontario mit der Exploration und Erschließung von Lagerstätten beschäftigt. Dazu kommen Beteiligungen an Grundstücken in Larder Lake, Ontario.

