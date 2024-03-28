Milliarden für KI-Tools aber 67 Prozent scheitern! Am Menschen!

KI-Investitionen scheitern in 2 von 3 Fällen am Menschen.

Die Ursache liegt im Führungssystem. Und sie ist jetzt erstmals in Euro messbar und steuerbar.

Warum KI-Adoption zuerst ein Führungsproblem ist

Neue Studiendaten belegen: Das größte Hindernis bei der KI-Einführung sind nicht Technologie oder Datenschutz sondern menschliche Faktoren. Wertschätzende Intelligenz (WI) liefert erstmals eine Kennzahl, die zeigt, ob ein Unternehmen überhaupt bereit ist, KI zu aktivieren.

Der deutsche Mittelstand investiert. In KI-Lizenzen, in Automatisierung, in digitale Tools. Und scheitert nicht an der Technologie, sondern an der Belegschaft, die sie nicht annimmt. Was in Pressemitteilungen als „Change-Management-Problem“ bezeichnet wird, ist in Wahrheit ein Messbarkeitsproblem: Unternehmen wissen nicht, ob ihr Führungssystem die Voraussetzungen für erfolgreiche KI-Adoption erfüllt. Wertschätzende Intelligenz (WI) schließt diese Lücke.

Die Zahl, die kein KI-Budget enthält

Eine unabhängige Studie von Prosci mit 1.107 Fachkräften aus verschiedenen Branchen zeigt: 63 Prozent der Organisationen sehen menschliche Faktoren als zentrale Herausforderung bei der

KI-Implementierung. Eine separate Auswertung von Maximal Digital bestätigt: 67 Prozent der Unternehmen berichten von Vorbehalten der Mitarbeitenden gegenüber KI und nur 28 Prozent verfügen über eine aktive Change-Management-Strategie für die Einführung.

Gleichzeitig dokumentiert Gartner, dass 30 Prozent aller generativen KI-Projekte bis Ende 2026 nach der Pilotphase eingestellt werden nicht weil die Technologie versagt, sondern wegen fehlender Skalierbarkeit und organisatorischen Widerstands. ISG beziffert den Anteil der KI-Initiativen, die am Übergang von Pilot zu skaliertem Einsatz scheitern, auf 69 Prozent.

Das Muster ist konsistent: KI-Investitionen scheitern dort, wo das Führungssystem die Belegschaft nicht aktiviert hat. Und genau das war bisher nicht messbar.

Psychologische Sicherheit ist keine Soft-Skill-Frage “ sie ist eine KI-Voraussetzung

Forschung zur KI-Adoption zeigt übereinstimmend: Mitarbeitende nehmen neue Technologien dort an, wo sie sich sicher fühlen, Fehler zu machen, Fragen zu stellen und Prozesse zu hinterfragen. Amy Edmondsons Konzept der Psychological Safety eine der sieben Kerndimensionen von WI ist damit keine Führungsphilosophie, sondern eine messbare Adoptionsvoraussetzung.

Der Gallup Engagement Index Deutschland 2025 liefert den Kontext: 77 Prozent der deutschen Beschäftigten leisten Dienst nach Vorschrift. Nur 10 Prozent sind emotional hoch gebunden und damit die einzige Gruppe, die neue Systeme aktiv vorantreibt. In Unternehmen, die in KI investieren, ohne diese Grundlage zu messen, fließen Investitionen in ein System, das die Menschen nicht trägt.

„Unternehmen fragen, warum ihre KI-Projekte nicht skalieren. Die Antwort liegt selten in der Technologie. Sie liegt im WI-Gap dem messbaren Abstand zwischen dem, was ein Führungssystem aktiviert, und dem, was tatsächlich möglich wäre.“

Frank Lehmann, Gründer & Geschäftsführer, evolution consulting

WI als KI-Readiness-Instrument: Die fehlende Kennzahl vor dem Deployment

Wertschätzende Intelligenz (WI) misst, ob ein Führungssystem die Voraussetzungen erfüllt, unter denen Menschen Neues annehmen, erproben und weiterentwickeln. Der WI-Index (0-100) bildet sieben Dimensionen ab, die direkt auf KI-Adoptionsfähigkeit einzahlen:

* Psychologische Sicherheit (Edmondsons Psychological Safety Scale): Bereitschaft, neue Prozesse zu erproben ohne Fehlerangst

* Eigenverantwortung & Autonomie (Self-Determination Theory, Deci/Ryan): Intrinsische Motivation zur aktiven Nutzung neuer Systeme

* Lernbereitschaft: Offenheit für Veränderung und kontinuierliche Kompetenzentwicklung

* Innovations- und Experimentierfreude: Kulturelle Grundlage für Pilotprojekte mit echter Skalierungsabsicht

Diese vier der sieben WI-Dimensionen sind direkt mit KI-Adoptionsforschung korreliert. Ein WI-Index unter 50 signalisiert: Das Unternehmen ist strukturell nicht bereit, KI zu skalieren unabhängig von

Budget und Tool-Auswahl.

Der WI-Gap als unbilanziertes KI-Risiko

Der WI-Wertschöpfungs-Gap die monetäre Berechnung des durch niedrige Mitarbeiterbindung

entstehenden Ertragsverlusts erhält im KI-Kontext eine zusätzliche Dimension:

Wer in KI investiert, ohne den WI-Gap zu kennen, riskiert, Technologiekosten auf ein System

aufzusatteln, das strukturell nicht aktiviert ist.

Bei einem Mittelstandsunternehmen mit 100 Mitarbeitenden und 55.000 Euro Durchschnittsgehalt liegt der messbare WI-Gap bei einem WI-Index von 41 regelmäßig über 1,5 Millionen Euro jährlich. Dieser Gap entsteht durch Produktivitätsverlust, Fehlzeiten-Mehrkosten und Fluktuation und er wächst mit jedem KI-Projekt, das am Menschen scheitert, statt kleiner zu werden.

Der interaktive WI-Gap-Rechner macht diesen Wert in Echtzeit sichtbar “ unternehmensindividuell, anonym, kostenlos:

-> evolution-step.de/programm#gap-rechner

WI Quick Check: KI-Readiness in 12 Minuten

Mit dem kostenlosen WI Quick Check ermitteln Unternehmen ihren WI-Index und den unternehmensindividuellen Wertschöpfungs-Gap in Euro “ als erste Einschätzung der strukturellen KI-Adoptionsbereitschaft. Anonym, DSGVO-konform, ohne Registrierung.

-> WI Quick Check: evolution-step.de/check/wi_check.html

Wissenschaftliche Quellen und Studiennachweise

Prosci (2025): People First “ So gelingt Change mit Künstlicher Intelligenz. Studie mit 1.107 Fachkräften.

Maximal Digital (2025): KI im Mittelstand und KMU “ Einblicke und Impulse aus der KI-Studie 2025.

Gartner (2025): Prognose zur Abbruchrate generativer KI-Projekte bis 2026.

ISG Research (2025): Skalierungsbarrieren bei KI-Initiativen.

Gallup (2025): Engagement Index Deutschland 2025 / State of the Global Workforce.

Gallup (2024): Meta-Analyse “ The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes. 11. Ausgabe, 736 Studien, n = 3.354.784.

Edmondson, A.C. (1999): Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly.

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985): Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.

KBD KI-Mittelstandsindex 2026: Unabhängige Erhebung zur KI-Adoption in Unternehmen mit 50-500 MA.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Frank Lehmann

Waldkapellenstr. 12

53894 Mechernich

Deutschland

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web ..: https://evolution-step.de

email : frank.lehmann@evolution-step.de

Frank Lehmann ist Gründer und Geschäftsführer von evolution consulting, einer auf den deutschen Mittelstand spezialisierten Beratung mit Sitz in Mechernich. Er entwickelte WI “ Wertschätzende Intelligenz als Führungssystem auf Basis von Gallup-Forschung, Edmondsons Psychological Safety Scale, Self-Determination Theory (Deci/Ryan) und betriebswirtschaftlicher Wertschöpfungsforschung.

Als Partner von Worlpronet bietet er Perspektiven und Kontakte für eine erfolgreiche internationale Geschäftsentwicklung.

Pressekontakt:

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Herr Frank Lehmann

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