MindBio Therapeutics beginnt mit der Rekrutierung der Teilnehmer für die weltweit erste klinische Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten mit emotionaler Belastung

– Die LSD-Mikrodosierungstherapie wurde im Rahmen von klinischen Studien weltweit erstmals für den Einsatz im häuslichen Umfeld von Krebspatienten zugelassen

– Die LSD-Mikrodosierung wird mit der klinisch erprobten sinnzentrierten Psychotherapie kombiniert

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 25. Juli 2023 / IRW-Press / MindBio Therapeutics Corp. (CSE: MBIO; Frankfurt: WF6), (das Unternehmen oder MindBio) hat mit der Auswahl der Probanden für seine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte klinische Phase-2-Studie an Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium begonnen. In dieser weltweit ersten sechswöchigen LSD-Studie im häuslichen Umfeld erhalten insgesamt 40 Teilnehmer Mikrodosen des Wirkstoffs Lysergsäurediethylamid (LSD) zusammen mit einer sinnzentrierten Psychotherapie.

Patienten mit einem Tumor im Stadium IV, die unter emotionaler Belastung leiden, werden nach dem Zufallsprinzip in die Studie aufgenommen. Die sinnzentrierte Psychotherapie ist eine bewährte psychotherapeutische Intervention bei Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium, die Symptome von Angst und/oder Depressionen aufweisen.

Krebspatienten entwickeln häufig anhaltende, klinisch signifikante Symptome einer psychischen Belastungsstörung. Menschen mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium haben eine hohe Prävalenz von Depressionen, Ängsten und verminderter Lebensqualität. 40 Prozent von ihnen erfüllen die Kriterien für eine Stimmungsstörung. MindBio konzentriert sich auf die Entwicklung gezielter Behandlungen, um diesen Bedarf bei Krebspatienten zu adressieren.

Solche Störungen können die Erfahrungen der Patienten am Lebensende erheblich beeinträchtigen und zu Gefühlen von Sinn- und Hoffnungsverlust oder dem Wunsch nach einem raschen Tod (auch bekannt als existenzielle Not) beitragen, was als eine der größten Herausforderungen in der Palliativmedizin gilt. Darüber hinaus werden Depressionen und Ängste in dieser Bevölkerungsgruppe mit einer geringeren Therapietreue, längeren Krankenhausaufenthalten, einer geringeren Lebensqualität und einer erhöhten Suizidalität in Verbindung gebracht. Depressionen sind an sich ein unabhängiger Risikofaktor für einen frühen Tod bei Krebspatienten.

Justin Hanka, Mitgründer und Chief Executive Officer von MindBio, erklärt: Diese Forschung lässt auf einen grundlegenden Wandel in der Psychotherapie von Krebspatienten hoffen. Die Not am Lebensende ist für die Patienten und ihre Angehörigen verheerend, und es ist bekannt, dass Psychedelika den psychischen Zustand einer Person am Lebensende völlig verändern können. Wir wissen bereits, dass unsere LSD-Mikrodosierungstherapien gut verträglich und wirksam sind, dass sie die Stimmung heben und den Schlaf verbessern. Unsere These ist, dass Psychedelika in kleinen Dosen gut verträglich und für diese anfällige Patientengruppe von großem Nutzen sind.

Die Investitionsthese von MindBio zielt darauf ab, mithilfe der Mikrodosierung ein einzigartiges Behandlungsmodell zu entwickeln, das global skalierbar, sicher, zugänglich und erschwinglich ist, um die bestehenden Herausforderungen in der psychiatrischen Versorgung zu meistern und den unterschiedlichen medizinischen Regulierungssystemen auf der ganzen Welt gerecht zu werden.

Über MindBio Therapeutics

MindBio ist ein Biotech-/Biopharma-Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung neuartiger und aufstrebender Behandlungsmethoden für psychische Krankheiten konzentriert und weltweit die ersten klinischen LSD-Mikrodosierungen am Menschen durchführt. MindBio ist führend in der Mikrodosierung psychedelischer Arzneimittel und entwickelt seine Arzneimittel- und Technologie-Protokolle mithilfe klinischer Studien weiter.

MindBio hat eine multidisziplinäre Plattform für die Entwicklung von Therapien entwickelt und ist an der Entwicklung von Psychedelika und digitaler Therapeutika beteiligt. Es hat klinische Phase-1-Studien zur Mikrodosierung von Lysergsäurediethylamid (LSD) an 80 Patienten abgeschlossen und entwickelt eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Patienten mit Depressionen sowie eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten im Endstadium, die unter existenziellen Problemen leiden.

MindBio investiert in Forschung, die die Grundlage für die Entwicklung neuartiger und klinisch bewährter Therapien bildet. Dies umfasst digitale Technologien und Interventionen zur Behandlung von belastenden Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und anderen damit verbundenen psychischen Erkrankungen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie: „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „budgetieren“, „glauben“, „projizieren“, „schätzen“, „erwarten“, „vorgesehen“, „prognostizieren“, „Strategie“, „Zukunft“, „wahrscheinlich“, „kann“, „sein“, „könnte“, „würde“, „sollte“, „wird“ und ähnliche Verweise auf zukünftige Zeiträume oder die Verneinung oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen dem tatsächlichen Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren entsprechen werden.

Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und finanziellen Bedingungen des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und finanziellen Bedingungen erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben wurden, zählen unter anderem: allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen in Kanada und Australien; Marktvolatilität; unvorhergesehene Verzögerungen bei den Zeitplänen für die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Transaktionen oder Ereignisse. Alle zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt.

Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Änderungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

