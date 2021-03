Mindset Pharma und Intervivo Solutions entwickeln gemeinsam fortgeschrittene Cooperative Psychedelics Platform („COPE“); COPE wird voraussichtlich der weltweit erste psychedelische In-vivo-Benchmark-Datensatz sein

Toronto, Ontario, 23. März 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FWB:9DF) (OTCQB:MSSTF) (Mindset oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von psychedelischen Arzneimitteln und verwandten Technologien der nächsten Generation konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Entwicklungsvereinbarung mit InterVivo Solutions Inc. (InterVivo oder IVS) unterzeichnet hat, um gemeinsam eine neue translationale Testplattform zu entwickeln, die nach Erwartung von Mindset und InterVivo ein Industriestandard sein wird, anhand dessen die Leistung und Wirksamkeit bahnbrechender psychedelischer Arzneimittel verglichen und bewertet werden kann.

Das Management von Mindset und das von InterVivo glauben, dass die psychedelische Pharmaindustrie stark von einem standardisierten Referenzdatensatz zur Identifizierung und Entwicklung von Medikamenten mit erhöhtem therapeutischem Nutzen und verbesserten Sicherheits- und pharmakologischen Profilen profitieren wird. Mindset und InterVivo beabsichtigen, den ersten umfassenden Referenzdatensatz für Psychedelika zu erstellen, indem eine breite Palette von psychedelischen Arzneimitteln durch ein proprietäres Programm von In-vivo-Tests evaluiert wird, die in der Einrichtung von InterVivo durchgeführt werden. Es wird erwartet, dass die Co-operative Psychedelics Evaluation Platform (COPE) ein wertvolles Instrument sein wird, um die Entwicklung von psychedelischen Verbindungen der nächsten Generation zu steuern und die Patentierbarkeit und den Wert neuer Wirkstoffmoleküle zu verbessern. Mindset und Intervivo beabsichtigen, COPE den Kunden von InterVivo zur Verfügung zu stellen, die Projekte zur Entwicklung von Psychedelika verfolgen; erste Datenzusammenstellungen werden bis zum 12. Juni 2021 verfügbar sein.

Das Projekt wird gemeinsam von IVS-Chief Scientific Officer Dr. Guy Higgins und VP R&D, Dr. Inés de Lannoy, geleitet und wird sich auf die Etablierung sowohl pharmakologischer als auch pharmakokinetischer Datensätze unter Verwendung komplexer Verhaltensassays sowie modernster In-vivo-Probenahme- und Analysetechniken konzentrieren. Mindset wird das Projekt mitfinanzieren und die Testtechnologie und die Datensätze in seine eigenen Lead-Optimierungsprogramme integrieren.

Dr. Guy Higgins, Ph.D., Chief Scientific Officer von InterVivo und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Mindset, kommentierte: Um bessere und sicherere Arzneimittel zu entwickeln, müssen wir sorgfältig die Grenzen der aktuellen Psychedelika bestimmen. Durch die Kombination unserer Expertise in der Verhaltenspharmakologie, Pharmakokinetik und früher (nicht-GLP) Sicherheit sind wir in der Lage, diese zu charakterisieren, um verbesserte Moleküle sowohl für die Standarddosierung als auch für die Mikrodosierung zu identifizieren. Unsere Vision ist, unseren Sponsoren, die in diesem Bereich tätig sind, einen bedeutenden Wert zu bieten, mit dem ultimativen Ziel, Arzneimittel der nächsten Generation bereitzustellen, die sowohl Patienten als auch Ärzten zugutekommen.

James Lanthier, CEO von Mindset, kommentierte: Wir freuen uns, bei dieser innovativen Initiative mit InterVivo zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass die COPE-Plattform ein einzigartiger Vorteil sein wird und einen erheblichen Mehrwert für den aufstrebenden Markt für Psychedelika-Medikamente schaffen wird. Wir erwarten, dass die Daten von COPE sowohl Mindset als auch dem breiteren psychedelischen Fachbereich helfen werden, spezifische pharmakologische Verbesserungen zu identifizieren, geistige Eigentumsrechte zu stärken und wichtige Entwicklungsmeilensteine effizienter und kostengünstiger zu erreichen.

Über Mindset Pharma Inc.

Mindset Pharma ist ein Unternehmen zur Arzneimittelforschung und -entwicklung, das sich auf die Entwicklung optimierter und patentierbarer Psychedelika der nächsten Generation zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Störungen mit ungedeckten Bedürfnissen konzentriert. Mindset wurde gegründet, um pharmazeutische Assets der nächsten Generation zu entwickeln, die das bahnbrechende therapeutische Potenzial psychedelischer Medikamente nutzen. Mindset entwickelt mehrere neuartige Familien von psychedelischen Wirkstoffen der nächsten Generation sowie ein innovatives Verfahren zur chemischen Synthese von Psilocybin sowie seinen eigenen proprietären Verbindungen. www.mindsetpharma.com

Über InterVivo Solutions

InterVivo Solutions (IVS) ist Kanadas führendes Auftragsforschungsinstitut für Neurowissenschaften, das translationale Forschungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Entdeckung neurowissenschaftlicher Arzneimittel der nächsten Generation anbietet. IVS bietet einem globalen Kundenstamm In-vivo-Forschungsstudien zu Proof-of-Concept, Arzneimittelmetabolismus, Pharmakokinetik und früher Sicherheit. www.intervivo.com

