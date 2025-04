MioCamper nimmt als erster Anbieter der Hauptstadt einen Concorde in die Vermietung

Ein Meilenstein für Berlins Campingfans: MioCamper nimmt als erster Anbieter der Hauptstadt einen Concorde in die Vermietung. Berlin hat jetzt Glamping in Reinform – auf 8,70 Metern.

Berlin hat jetzt Glamping in Reinform – auf 8,70 Metern. Mit dem Einzug eines vollausgestatteten Concorde Charisma in die Vermietflotte schreibt MioCamper | Marian Wosnitza Berliner Campinggeschichte. Denn: In der Hauptstadt und im gesamten Umland gibt es kein vergleichbares Fahrzeug zur Miete.

„Ein Concorde ist mehr als ein Wohnmobil – er ist ein fahrbares Luxusapartment. Dass wir dieses Fahrzeug nun in Berlin anbieten können, ist für mich persönlich ein absoluter Meilenstein“, sagt Gründer Marian Wosnitza.

„Und es zeigt, wie weit wir gekommen sind – von einem alten Fiat Ducato bis zum Concorde.“

Von der Schrauberbude zum Vorreiter

Die Geschichte von MioCamper beginnt im Jahr 2020, mitten in Berlin-Lichtenberg. Ohne Fremdkapital, dafür mit einem alten Oldtimer, einer Menge handwerklichem Geschick und einer Vision im Herzen: Camping sollte persönlicher, ehrlicher – und trotzdem stilvoller sein.

Was als kleine Werkstatt und Ein-Mann-Vermietung begann, hat sich in den letzten fünf Jahren zu einer festen Größe in der Berliner Campingszene entwickelt. Heute stehen zehn sorgfältig ausgewählte Fahrzeuge zur Verfügung – vom liebevoll restaurierten Oldtimer „Emma“ über Familienfavoriten wie „Lina“ oder „Bella“ bis hin zu digitalen Rückzugsorten wie „Paula“ oder „Nele“, perfekt für Workations im Grünen.

Jeder Camper bei MioCamper ist mehr als ein Fahrzeug – er ist ein Charakter mit eigenem Namen und eigener Geschichte.

„Ich habe nie auf Masse gesetzt, sondern auf Herz und Verstand. Unsere Camper werden nicht einfach durchgetaktet – sie werden gepflegt, erklärt, ausgestattet und auf Wunsch sogar persönlich übergeben“, so Marian Wosnitza.

Der Concorde – ein Unikat in der Hauptstadt

Mit dem neuen Modell „Queen Elizabeth“, einem Concorde Charisma auf IVECO-Basis, bringt MioCamper nun ein echtes Flaggschiff auf die Straße. Dieses Fahrzeug ist einzigartig in Berlin – kein anderer Vermieter in der Region bietet derzeit einen Concorde zur Miete an.

Die Queen Elizabeth vereint auf fast neun Metern alles, was anspruchsvolle Reisende sich wünschen:

– Alde-Heizung bis -40 °C,

– großzügige Küche mit Backofen & Kühlschrank,

– 400-Liter-Frischwassertank,

– autarke Solaranlage,

– und sogar ein Motorradträger mit 400 kg Nutzlast in der Heckgarage.

Wer mit diesem Camper unterwegs ist, braucht kein Hotelzimmer mehr. Nur noch ein Ziel.

Premium – aber nicht anonym

Was MioCamper besonders macht, ist nicht nur die Auswahl an Fahrzeugen, sondern auch die persönliche Handschrift dahinter. Marian Wosnitza steht für ehrliches Unternehmertum – für den Mut, Qualität über Wachstum zu stellen, für Camping mit Herz und Stil.

„Ich wollte nie der nächste große Miet-Platzhirsch sein. Ich wollte zeigen, dass auch kleine Anbieter groß denken können – wenn sie es ehrlich meinen.“

Standort & Kontakt:

MioCamper | Marian Wosnitza

Rüdigerstraße 79

10365 Berlin-Lichtenberg

www.miocamper.de

hallo@miocamper.de

[Telefonnummer einfügen]

Hinweis an die Redaktion:

Bildmaterial zur Queen Elizabeth, zur Flotte sowie ein persönliches Interview mit Marian Wosnitza können gern bereitgestellt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MioCamper.de

Herr Marian Wosnitza

Rüdigerstraße 79

10365 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 173 81 36 40 5

web ..: http://www.miocamper.de

email : mail@miocamper.de

MIOCAMPER – DEIN ABENTEUER BEGINNT HIER

Entdecke die Freiheit unserer Reisemobile. Wir bieten eine große Auswahl an Modellen für jeden Anspruch, vom klassischen Oldtimer bis zum modernen Reisemobil. Unser Rundum-Sorglos-Service garantiert dir ein sorgenfreies Erlebnis. Mit 24 Stunden Erreichbarkeit, unbegrenzten Freikilometern und der Möglichkeit, deine Haustiere mit auf die Reise zu nehmen. Um dein nächstes Abenteuer zu planen, besuche unsere Mietstation in Berlin Lichtenberg oder kontaktiere uns online. Dein Zuhause auf Rädern findest du bei uns.

Pressekontakt:

snygo.media

Herr Andreas Dittberner

Wühlischstraße 25

10245 Berlin

fon ..: 030577091310

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

OMERAS – Emaillierwerk mit Aluminium-Leichtlaufkranlösungen von IWS System GmbH Tiergestützte Pädagogik: Eine wirkungsvolle Methode in der Arbeit mit Jugendlichen