Mit Batteriemetallen zum Erfolg – Power Nickel

Hervorragende neue Bohrergebnisse, ein erstklassiger Standort in Quebec und gefragte Rohstoffe sollten sich für Power Nickel auszahlen

Das kanadische Junior-Explorationsunternehmen Power Nickel (ISIN: CA7393014062; WKN: A40V4N) konnte nach sehr guten Explorationsergebnissen in 2024 nun wieder mit hervorragenden Bohrergebnissen seiner Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätte NISK aufwarten. Das nahe der Stadt Nemaska in Quebec gelegene Projekt, es liegt zu 80 Prozent im Eigentum von Power Nickel, ist eine Polymetall-Entdeckung, die das Potenzial für eine bahnbrechende Lagerstätte hat. Es enthält mehrere Batteriemetalle, darunter Nickel, Kupfer, Kobalt, Palladium und Platin sowie Silber und Gold. Nicht umsonst zählen Polymetall-Minen zu den wertvollsten auf der Erde. Nun konnte Power Nickel eine neue Zone mit massiver Sulfid-Mineralisierung entdecken. Diese neue Zone befindet sich rund 700 Meter von der Lion Zone (auf dem NISK-Projekt) entfernt. Bereits 2024 kristallisierte sich heraus, dass NISK mit Kupfer reichen Lagerstätten vergleichbar ist, die in großen Nickel-Lagerstätten zu finden sind, beispielsweise bei Norilsk und den Off-Set-Dyke-Lagerstätten. Alles scheint also auf ein potenziell großes Metallvolumen hinzudeuten. So empfiehlt aktuell beispielsweise die führende globale Investmentbank für Bergbau Red Cloud Securities die Power Nickel-Aktie zum Kauf.

Das Besondere an den neuesten Bohrergebnissen ist der Fund von verschiedenen Arten von Mineralisierungen mit mehreren Rohstoffen. „Wir freuen uns darauf, unsere Bemühungen in den Jahren 24 und 25 zu verstärken, da wir versuchen, diese Ziele zu einer Produktionsentscheidung zu bringen“, so CEO Terry Lynch. Der Standort Quebec steht für großzügige Steuergutschriften, für ein politisch stabiles Umfeld. Auch die Infrastruktur ist bestens, kohlenstoffarme und kostengünstige Wasserkraft befindet sich gleich auf der anderen Straßenseite. Nebenbei bemerkt verfügt Power Nickel über weitere Landpakete in British Columbia. Bis vor kurzem besaß Power Nickel zudem aussichtsreiche Aktivitäten in Chile. Diese gab der Konzern mittels neuer Aktien von Chilean Metals an seine Anteilseigner weiter. Das zeigt, wie aktionärsfreundlich und weitsichtig das Power Nickel Management agiert.

Batteriemetalle werden angesichts des zunehmenden Strombedarfs und der steigenden Menge an erneuerbaren Energien immer mehr nachgefragt. Für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird bis 2030 global ein 90prozentiger Anstieg prognostiziert. Also sind Rohstoffe wie Lithium, Nickel oder Kobalt, um Batteriekapazitäten herzustellen, nötig. Und mit der wachsenden Energie aus Windkraft und Photovoltaik und auch der boomenden Elektromobilität steigt auch der Bedarf an Stromspeichern. In den wiederaufladbaren Batterien ist neben Lithium und Kobalt auch Nickel verbaut. Der Großteil der Nickelproduktion wird für die Herstellung von nichtrostenden Stählen und in Nickellegierungen verwendet. Kupfer wird für den Ausbau der Strominfrastruktur und in Elektrofahrzeugen verbaut. Nur bei der Solarenergie ist die weltweit installierte Leistung zwischen 2010 und 2023 um das Vierzigfache angestiegen. Auch in privaten Haushalten nimmt die Zahl der Heimspeicher zu, ebenso wie tragbare Geräte mit Akkus. Moderne Technologien wie Rechenzentren und künstliche Intelligenz brauchen in den kommenden Jahren riesige Strommengen.

Power Nickel (ISIN: CA7393014062; WKN: A40V4N; diese neuen Nummern gelten für die Aktie seit dem Spinoff von Chilean Metals, die aktuell nicht börsennotiert sind), dessen Aktienkurs durch die neuesten Bohrergebnisse bereits einen schönen Schub bekommen hat, könnte mit seiner NISK-Lagerstätte vor großen Erfolgen stehen. Dass Aktieninvestments immer Risiken bergen, sei nur angemerkt.

