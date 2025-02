Vidac Pharma wird zum jährlichen Sachs European Life Sciences CEO Forum 2025 in Zürich eingeladen

London (UK), 10. Februar 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Vidac Pharma freut sich, seine Teilnahme am Sachs Annual European Life Sciences CEO Forum 2025 anzukündigen, das am 26. und 27. Februar in Zürich stattfindet. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Vidac Pharma an dieser prestigeträchtigen Veranstaltung teilnimmt, die hochrangige Interaktionen zwischen CEOs und Investoren durch persönliche und virtuelle Treffen ermöglicht.

Das CEO Forum ist bekannt für seinen effizienten, sachlichen Ansatz, der es Führungskräften aus dem Bereich der Biowissenschaften ermöglicht, produktive Diskussionen zu führen, Branchentrends zu erkunden und strategische Kooperationen zu fördern. Vidac Pharma freut sich auch auf die aufschlussreichen Präsentationen von Branchenexperten, die wertvolle Perspektiven auf die sich entwickelnde Biotech- und Pharmalandschaft bieten.

Auf dem letztjährigen Forum stellte Vidac Pharma sein bahnbrechendes Konzept zur Arzneimittelentwicklung, den Toposteric Effect, vor. In diesem Jahr wird das Unternehmen mit interessierten Stakeholdern über seine neuesten Phase-2-Ergebnisse und bevorstehende Onkologieprojekte diskutieren und dabei die kontinuierlichen Fortschritte seiner innovativen Pipeline hervorheben. Darüber hinaus wird Vidac Pharma mit Investoren zusammentreffen, einschließlich derjenigen, die die Fortschritte des Unternehmens im vergangenen Jahr aktiv verfolgt haben.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA- 1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell- Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

