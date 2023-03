Aktien von Vidac Pharma Holding PLC für Handel an Hamburger Börse zugelassen

London (Vereinigtes Königreich) und Rehovot (Israel) / IRW-Press / – VIDAC PHARMA HOLDING PLC (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ) (www.vidacpharma.com) freut sich, die Notierung der Aktien des Unternehmens an der Hamburger Börse bekannt zu geben.

Vidac Pharma ist ein Unternehmen in der klinischen Phase, das ein neues Paradigma in der Entdeckung von Krebsmedikamenten nutzt, indem es den Enzymkomplex aufspaltet, der die Hyperglykolyse in Krebszellen verursacht, was als Warburg-Effekt bekannt ist, dessen Beschreibung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Vidac Pharma ist das erste Unternehmen, das neue potente Moleküle für die Krebsbehandlung entwickelt und patentiert hat, die auf diesem grundlegenden Mechanismus basieren, der auch für die Diagnostik von Krebsmetastasen (PET-Scan) verwendet wird, jedoch bis zu den Entdeckungen von Vidac Pharma als nicht mit Arzneimitteln behandelbar galt. Vidac Pharma befindet sich mit seinen eigenen Molekülen bei zwei Hautkrebspathologien – cSCC (AK) und CTCL – in Phase 2 und entwickelt neue Moleküle für solide Tumore.

Vidac Pharma Holding PLC ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. aus dem Weizmann Science Park in Rehovot in Israel.

Haftungsausschluss

Die folgenden Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien von Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

Vereinigtes Königreich

www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972 (0)779300647

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

